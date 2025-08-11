กำลังดีแล้วแท้ๆ!เกาหลีเหนือขู่แก้แค้นซ้อมรบร่วมโซล-วอชิงตัน หลังความตึงเครียดดูผ่อนคลายลง

เกาหลีเหนือในวันจันทร์(11ส.ค.) ประณามแผนการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ว่าเป็นการยั่วยุทางทหารโดยตรง และเตือนเกี่ยวกับตอบโต้ ท่ามกลางสัญญาณความตึงเครียดข้ามชายแดนที่ผ่อนคลายลง ภายใต้ผู้นำคนใหม่ในโซล
โน ควาง ซอล รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือ กล่าวว่ากองทัพมีภารกิจที่ชัดเจนในการปกป้องความมั่นคงของประเทศชาติ จากการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ 11 วันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ที่เขาบอกว่าเสี่ยงเป็นภัยคุกคามอันตรายอย่างแท้จริง
"กองทัพเกาหลีเหนือจะรับมือกับการซ้อมรบของสหรัฐฯและเกาหลีใต้ ด้วยการกระทำเพื่อการตอบโต้ที่หนักแน่นและครอบคลุม และยึดมั่นต่อสิทธิอธิปไตยของประเทศชาติ" เกาหลีเหนือระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลาง(เคซีเอ็นเอ)
โน ระบุว่าการซ้อมรบดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้ข้ออ้างป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม เป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมว่าทั้ง 2 ประเทศมีเจตนาแห่งการเผชิญหน้า ที่เสี่ยงโหมกระพือยกระดับความเป็นปรปักษ์และบั่นทอนความมั่นคงในภูมิภาคเพิ่มเติม
เกาหลีเหนือมักออกมาประณามเป็นประจำต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ และเคยถึงขั้นเรียกการซ้อมรบในบางครั้งว่าเป็นการ "จำลองทำสงครามนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี" แม้ขณะเดียวกันเปียงบางเองได้ทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยต่างๆเป็นชุดๆ รวมถึงการซ้อมยิงปืนใหญ่กระสุนจริง
ส่วนทางเกาหลีใต้และสหรัฐฯระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าการซ้อมรบที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม เป็นการทดสอบการควบคุมทางบัญชาการและระดมกำลังภายใต้ยุทธศาสตร์กลาโหมฉบับอัพเกรด ท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือ
อย่างไรก็ตามพันธมิตรทั้ง 2 บอกว่าส่วนใหญ่ของการซ้อมภาคสนามถูกเลื่อนออกไป และจะดำเนินการแยกกันในเดือนหน้า อ้างถึงสภาพอากาศ กระนั้นการเลื่อนครั้งนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นไปตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีอี แจ-มย็อง ของเกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดกับเปียงยาง
ความตึงเครียดระหว่าง 2 เกาหลีดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาแสนยานุภาพการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ และยกระดับความสัมพันธ์ด้านการทหารกับรัสเซีย
แม้ต่อหน้าสาธารณะแล้ว เปียงยาง ปฏิเสธความพยายามทาบทามทางการทูตจากประธานาธิบดีอีและวอชิงตัน แต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พบเห็นเกาหลีเหนือเคลื่อนไหวหลายอย่างที่ถูกมองว่าเป็นการตอบแทนการกระทำบางอย่างของเกาหลีใต้ ที่ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ
เกาหลีใต้เปิดเผยในวันเสาร์(9ส.ค.) ตรวจพบกองทัพเกาหลีเหนือกำลังรื้อถอยลำโพงโฆษณาชวนเชื่อบางส่วนที่ติดตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ไม่กี่วันหลังจากโซลเริ่มรื้อถอนอุปกรณ์แบเดียวกันที่ส่งเสียงโฆษณาชวนเชื่อข้ามชายแดน
(ที่มา:รอยเตอร์)