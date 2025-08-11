สื่อมวลชนก็ไม่เว้น! อิสราเอลโจมตีทางอากาศปลิดชีพ 'นักข่าวอัลจาซีรา' อ้างเป็นแกนนำ 'ฮามาส'

กองทัพอิสราเอลประกาศโจมตีและสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสที่ปลอมตัวเป็น "นักข่าวอัลจาซีรา" ในปฏิบัติการทางอากาศที่กาซาซิตีเมื่อวันอาทิตย์ (10 ส.ค.) ซึ่งทำให้สื่อใหญ่ของกาตาร์ออกมาประณามอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่กาซาและอัลจาซีราระบุว่า อานัส อัล ชารีฟ (Anas Al Sharif) เป็นหนึ่งในกลุ่มนักข่าวอัลจาซีรา 4 คน และผู้ช่วยอีก 1 คน ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีเต็นท์ใกล้โรงพยาบาลชิฟาทางตะวันออกของกาซาซิตี ขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่า ยังมีผู้เสียชีวิตอีก 2 คนจากการโจมตีครั้งนี้
กองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่า อัล ชารีฟ เป็นหัวหน้ากลุ่มฮามาส และ "เป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีด้วยจรวดต่อพลเรือนอิสราเอลและกองกำลัง IDF (อิสราเอล)" โดยอ้างอิงข้อมูลข่าวกรองและเอกสารที่พบในกาซาเป็นหลักฐาน
กลุ่มนักข่าวปาเลสไตน์และอัลจาซีราประณามการสังหารหมู่ครั้งนี้ โดยนักข่าวคนอื่นๆ ที่เสียชีวิตด้วย ได้แก่ โมฮัมเหม็ด เกรเกห์ (Mohammed Qreiqeh), อิบราฮิม ซาเฮอร์ (Ibrahim Zaher) และโมฮัมเหม็ด นูฟาล (Mohammed Noufal)
กลุ่มเสรีภาพสื่อและผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเคยเตือนก่อนหน้านี้แล้วว่า ชีวิตของ อัล ชารีฟ ตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากการที่เขาเข้าไปทำหน้าที่สื่อมวลชนรายงานข่าวจากในกาซา ขณะที่ ไอรีน ข่าน ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า ข้อครหาของอิสราเอลที่มีต่อ อัล ชารีฟ "ไม่มีมูลความจริง"
เมื่อเดือน ก.ค. คณะกรรมการคุ้มครองนักข่าว (Committee to Protect Journalists)ได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันปกป้อง อัล ชารีฟ
อัล ชารีฟ ซึ่งมีบัญชี X ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คน ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่า อิสราเอลได้โจมตีเมืองกาซาอย่างหนักหน่วงเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง
อัลจาซีรา ยกย่อง อัล ชารีฟ ว่าเป็น "หนึ่งในนักข่าวที่กล้าหาญที่สุดของกาซา" และย้ำว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ "เป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะปิดปากสื่อ ก่อนเข้ายึดครองกาซา"
กลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งบริหารกิจการในกาซาระบุว่า การสังหารนักข่าวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นการรุกของอิสราเอล
“การลอบสังหารนักข่าวและการข่มขู่คนที่ยังอยู่ที่นี่เป็นการเปิดทางไปสู่อาชญากรรมครั้งใหญ่ที่พวกผู้ยึดครองวางแผนจะกระทำที่กาซาซิตี” ฮามาส ระบุในถ้อยแถลง
นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ประกาศว่า ตนจะเปิดฉากปฏิบัติการครั้งใหม่เพื่อทลายฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในกาซา ท่ามกลางวิกฤตความหิวโหยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสงครามที่ยืดเยื้อมานาน 22 เดือน
อัลจาซีรา ระบุว่า "อานัส อัล ชารีฟ และเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นหนึ่งในเสียงสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกาซาที่ถ่ายทอดความจริงอันน่าเศร้านี้ไปทั่วโลก"
สำนักงานสื่อของกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาสระบุว่า มีสื่อมวลชนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 237 คน นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023
ที่มา: รอยเตอร์