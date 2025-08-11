เผยกองทัพเกาหลีใต้ขนาดลดลงถึง20%ใน6ปี ประชากรชายมีน้อยตามอัตราเกิดที่ต่ำสุดในโลก

เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่บังคับเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นทหารอย่างเข้มงวด กำลังมีกองทัพซึ่งเล็กลงประมาณ 20% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีกำลังทหารเหลืออยู่ 450,000 คน เหตุผลสำคัญเนื่องมาจากประชากรชายวัยเกณฑ์ทหารมีจำนวนลดน้อยลงอย่างแรง ในประเทศซึ่งมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกแห่งนี้ ทั้งนี้ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมแดนโสมขาวที่ถูกนำออกมาเผยแพร่ในวันอาทิตย์ (10 ส.ค.)
การลดต่ำลงอย่างมโหฬารของกลุ่มประชากรชายวัยที่สามารถเป็นทหารได้เช่นนี้ ยังกำลังก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนายทหาร และอาจส่งผลถึงขั้นสร้างความยากลำบากในการปฏิบัติการก็เป็นได้ รายงานฉบับนี้ระบุ
รายงานฉบับนี้ซึ่งกระทรวงกลาโหมจัดส่งให้แก่ ชู มีเอ สมาชิกรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นพรรครัฐบาลอยู่ในเวลานี้ ทางสำนักงานของ ชู เป็นผู้นำออกมาเผยแพร่
ขนาดของกองทัพเกาหลีใต้ได้ลดต่ำลงอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ตอนที่มีกำลังพลทั้งสิ้นราว 690,000 คน ครั้นแล้วเมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ 2010 อัตราการลดต่ำลงเช่นนี้มีการเร่งตัวขึ้น จนกระทั่งในปี 2019 กองทัพมีพลทหารและนายทหารประจำการพร้อมปฏิบัติภารกิจอยู่ราว 563,000 คน
สำหรับเกาหลีเหนือ เชื่อกันว่ากองทัพของพวกเขามีกำลังพลประจำการพร้อมปฏิบัติภารกิจอยู่จำนวนราวๆ 1.2 ล้านคน ทั้งนี้ตามการประมาณการล่าสุดของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เมื่อปี 2022
ตามข้อมูลตัวเลขของรัฐบาล ในช่วงระหว่างปี 2019 ถึงปี 2025 ประชากรชายวัย 20 ปีของแดนโสมขาว มีจำนวนลดน้อยลงราว 30% จนเหลืออยู่เพียง 230,000 คน โดยที่วัยนี้คืออายุของพวกที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารแทบทั้งหมด
ปัจจุบัน ระยะเวลาเข้าเป็นทหารเกณฑ์ได้ถูกตัดสั้นลงมาเหลือ 18 เดือน โดยที่กองทัพระบุว่าเหตุผลสำคัญเนื่องจากสมรรถนะทางด้านต่างๆ มีการปรับปรุงยกระดับขึ้นมา ทั้งนี้หากย้อนหลังไปจนถึงปี 1953 เมื่อสงครามเกาหลียุติลงด้วยการทำข้อตกลงสงบศึกนั้น ชายเกาหลีใต้ที่ร่างกายสมประกอบจะต้องรับราชการทหาร 36 เดือนทีเดียว
ในปี 2025 งบประมาณกลาโหมของเกาหลีใต้อยู่ในระดับสูงกว่า 61 ล้านล้านเยน (43,900 ล้านดอลลาร์) มากกว่าขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือตามที่มีการประมาณการไว้เสียอีก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมโสมขาวบอกว่า กองทัพยังขาดกำลังพลราวๆ 50,000 คนสำหรับการธำรงรักษาภาวะพรักพร้อมในการป้องกันประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม และขาดแคลนนายทหารชั้นประทวนอยู่ประมาณ 21,000 คน
เกาหลีใต้เวลานี้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่กลายเป็นสังคมของคนสูงวัยอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก อีกทั้งมีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลก นั่นคือ 0.75 เมื่อปี 2024 โดยที่ตัวเลขนี้หมายถึงจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่คาดหมายว่าสตรีคนหนึ่งจะมีตลอดช่วงเวลาในชีวิตที่เธอสามารถมีบุตรได้
สำหรับจำนวนประชากรของเกาหลีใต้ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 51.8 ล้านคนในปี 2020 และตามการคาดการณ์ของรัฐบาล ตัวเลขนี้จะลดลงมาจนเหลือแค่ 36.2 ล้านคนภายในปี 2072
(ที่มา: รอยเตอร์)