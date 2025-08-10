ทูตสหรัฐฯเสียงแข็งไม่รับดีล Cosco เสนอตัวร่วมข้อตกลง $23 พันล้านขายท่าเรือคลองปานา แฉเอี่ยว “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ลือหึ่งเจ้าสัว “ลี กาชิง” เตรียมขายทิ้งคฤหาสน์ตัวเองหลังงามในฮ่องกง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำปานามา Kevin Marino Cabrera วันพุธ(6 ก.ค) ไม่รับบริษัทจีน Cosco เข้าร่วมดีลขายท่าเรือคลองปานามาของ CK Hutchison อ้างเป็นบริษัทต้องห้ามของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ด้านเจ้าสัว ลี กาชิง เจอข่าวลือแพร่สะพัดเตรียมประกาศขายทิ้งคฤหาสน์หลังงามบนเนินเขาอยู่มานานตั้งแต่ก่อนคืนเกาะฮ่อง
ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานวันศุกร์(8 ส.ค)ว่า ดีลขายท่าเรือคลองปานามา 23 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทเจ้าสัวฮ่องกงคนดัง ลี กาชิง CK Hutchison กลายเป็นการงัดข้อระหว่างสหรัฐฯ-จีนไปโดยปริยายหลังปักกิ่งพยายามเข้ามาตั้งกฎการขายใหม่เพื่อแทรกแซงไม่ให้บริษัทสหรัฐฯ BlackRock ที่มีซีอีโอใหญ่ใกล้ชิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามา
Cosco บริษัทขนส่งจีนยักษ์ใหญ่ที่มีรัฐเป็นเจ้าของแสวงหาสัดส่วนการถือไม่ต่ำกว่า 20%-30% ในดีลท่าเรือคลองปานามา 23 พันล้านดอลลาร์
ภายใต้หนึ่งในทางเลือกที่มีการหารือ Cosco จะได้การถือไป 41% แต่ไม่ใช่ท่าเรือ 2 แห่งของคลองปานามาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯต้องการให้บริษัทอเมริกันเข้าซื้อต่อจาก CK Hutchison เพื่อกันการขยายอิทธิพลจีนในคลองปานามาเส้นเลือดใหญ่เส้นทางการขนส่งทางน้ำของโลกและยังเป็นหลังบ้านของอเมริกา
แหล่งข่าว 2 คนที่รู้เรื่องนี้และใกล้ชิดปักกิ่งเปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทม์สให้ข้อมูลว่า บริษัท Cosco เป็นบริษัทเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากปักกิ่งให้เข้าสู่การดีล โดยอ้างเหตุผลต้องมีผู้ร่วมค้าบริษัทจีนเพื่อให้ได้ไฟเขียวจากผู้กำกับตลาดหลักทรัพย์ก่อน
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดปักกิ่งอ้างว่า การเสนอใดๆจำเป็นต้องมี Cosco อยู่ข้าง
กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงยืนยัน ดีลการขายของ CK Hutchison นั้นรัฐบาลกลางปักกิ่งจะพิจารณาเพื่อปกป้องความมั่นคงประเทศและผลประโยชน์จีนเป็นหลัก
เกิดขึ้นหลังก่อนหน้าวันพุธ(6)เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำปานามา เควิน มาริโน คาเบรรา (Kevin Marino Cabrera) ประกาศว่า วอชิงตันไม่รับบริษัทจีนต้องห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงขาย 2 ท่าเรือคลองปานามา
หนังสือเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงรายงานวันศุกร์(8)ว่า ทูตสหรัฐฯแถลงอย่างดุดันว่า
“จุดยืนของเราคือพวกเขาเป็นบริษัทที่แย่ พวกเขาทำงานไม่ดี” และเปิดเผยว่า “มันเป็นบริษัทของพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเรามีความกระตือรือล้นที่ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้บริหารท่าเรือเหล่านี้อีกต่อไป”
คาเบรราแถลงต่อว่า บริษัทใดก็ตามที่จะเข้ามาต้องเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้และมีพันธะในการสนับสนุนประชาชนปานามา
เป็นการแถลงระหว่างเยือนโคลอน( Colon) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯแสดงความเห็นต้องการให้ถอดบริษัทบริหารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนออกไปจากท่าเรือคลองปานามาที่สำคัญ เป็นการวิจารณ์ที่เขากล่าวว่า วอชิวงตันสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้หลังเขาแสดงความไม่พอใจต่อบริษัทท่าเรือปานามา PPC (Panama Ports Company) บริษัทลูกของ CK Hutchison
ขณะเดียวกัน VNexpress รายงานวันอังคาร (5)ว่า ตระกูลของเจ้าสัวลี กาชิง (Li Ka Shing) เจ้าของ CK Hutchison เจอข่าวลือตระกูลลีเตรียมขายคฤหาสน์หลังงามตั้งบนเนินเขาบนเกาะฮ่องกง ซื้อมาตั้งแต่สมัยยังใต้การปกครองอังกฤษเมื่อปี 1963 โดย Chong Yuet-ming อดีตภรรยาเจ้าสัวลี กาชิง และอาศัยมานานถึง 60 ปี
ข่าวลือกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมีข้อความบนโลกออนไลน์อ้างว่า ตระกูลลีกำลังเตรียมขายคฤหาสน์ที่กำลังอาศัยพร้อมไปกับเรียลเอสเตตอื่นๆของตะกูลในย่านคนรวยเกรตเตอร์ เบย์ แอเรีย (Greater Bay Area)
มีนักท่องเน็ตจีนบางส่วนถึงขั้นแสดงความเห็นชี้ไปว่า มีแรงจูงใจเบื้องหลังการขาย
ข่าวลือไฟลามทุ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้ในวันจันทร์(4) วิคเตอร์ ลี (Victor Li) ลูกชายคนโตของเจ้าสัวลี กาชิง และซีอีโอใหญ่บริษัท CK Hutchison ออกมาโต้เฟคนิวส์เหล่านี้ว่า “เป็นเรื่องที่กุขึ้นโดยสิ้นเชิง” ตามการรายงาน The Standard
ลูกชายเจ้าสัวลี กาชิง ยืนยันผ่านแถลงการณ์สาธารณะว่า ตระกูลลีไม่เคยมีแผนที่จะขายคฤหาสน์และเรียกร้องให้สาธารณะเลิกเผยแพร่เฟคนิวส์