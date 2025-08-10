แอมเนสตีจวก “ตำรวจอังกฤษ” เกินเหตุจับประท้วงช่วยปาเลสไตน์ครั้งประวัติศาสตร์กว่า 500 รวม "อดีตนักโทษกวนตานาโม" กลางกรุงลอนดอน ไม่พอใจสั่ง Palestine Action เป็นก่อการร้าย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – แอมเนสตีสากลแถลงแสดงความวิตกการจับกุมผู้ประท้วง 474 คนรวมอดีตนักโทษกวนตานาโมเครือข่ายอัลกออิดะห์ โมอัซซาม เบกก์ (Moazzam Begg) กลายเป็นการจับการประท้วงครั้งใหญ่สุดของสกอตแลนยาร์ดอังกฤษวันเสาร์(9 ก.ค) หลังประชาชนแดนผู้ดีไม่พอใจใช้กฎหมายต่อต้านก่อการร้ายสั่งให้เครือข่าย Palestine Action ที่สนับสนุนกาซาเป็นองค์กรก่อการร้าย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(9 ส.ค)ว่า สำนักงานตำรวจนครบาลอังกฤษ MET ยืนยันว่า การจับกุมผู้ประท้วงปาเลสไตน์ใจกลางกรุงลอนดอนวันเสาร์(9)มากที่สุดในรอบ 10 ปี
เป็นการจับกุมกว่า 450 คนในการประท้วงต่อต้านการประกาศให้กลุ่ม เครือข่าย Palestine Action เป็นองค์กรก่อการร้าย
คืนวันเสาร์ตำรวจ MET ออกแถลงการณ์ว่า “ที่จัตุรัสรัฐสภาและไวท์ฮอลล์(Whitehall: สถานที่ราชการรัฐบาลอังกฤษ)นั้นได้รับการจัดการสลายการประท้วงได้สำเร็จ โดยมาจนถึงเวลา 21.00 น. จับกุมได้จำนวน 466 คนที่แสดงการสนับสนุนกลุ่ม Palestine Action)
และกล่าวต่อว่า “มีการจับเพิ่มอีก 8 คนในข้อหาอื่นรวม 5 คนฐานทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่”
MET กล่าวว่าตำรวจอังกฤษจับกุมภายในปฎิบัติการเดียวคืนวันเสาร์(9)ได้ไม่ต่ำกว่า 477 คนทุบสถิติมากที่สุดในรอบ 10 ปี
ภายในบ่ายวานนี้(9) ผู้ประท้วงจำนวนหลายร้อยคนรวมตัวภายในจตุรัสรัฐสภาโดยมีออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงานคือ Defend Our Juries เปิดเผยว่ามีคนเข้าร่วม 1,000 คน
แต่ตำรวจอังกฤษคาดการณ์ตัวเลขผู้ประท้วงที่ 500 คน – 600 คนเมื่อการประท้วงเริ่ม แต่มี “จำนวนมาก” ไม่ได้เข้าร่วม
อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) รัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษค่ำวันเสาร์(9) แสดงการขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่พร้อมยืนยันการตัดสินใจของรัฐบาลลอนดอนในการสั่งให้กลุ่ม Palestine Action ผิดกฎหมายตามกฎหมายต่อต้านก่อการร้ายอังกฤษ
“มีคนเป็นจำนวนมากอาจไม่รู้ความจริงขององค์กรนี้ แต่การประเมินนั้นชัดเจนมากว่า นี่ไม่ใช่องค์กรที่ปราศจากความรุนแรง ฝ่ายความมั่นคงอังกฤษและความปลอดภัยสาธารณะนั้นต้องถือเป็นสิ่งแรกสุดของพวกเรา” คูเปอร์แถลง
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า ทั้งนี้ผู้จัดการประท้วงออกมาเปิดเผยว่า ตำรวจอังกฤษวางแผนการจับกุมหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
พร้อมกันนี้ผู้จัดยังเปิดเผยว่าในบรรดาผู้โดนจับกุมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่การแพทย์อังกฤษ NHS คนพิการทางสายตานั่งวีลแชน์ สมาชิกกลุ่มทางศาสนา quaker ที่มีเป้าหมายเพื่อสันติภาพและความเท่าเทียม
และการจับกุมการประท้วงวันเสาร์(9)ยังรวมถึงอดีตนักโทษเรือนจำกวนตานาโม โมอัซซาม เบกก์(Moazzam Begg) สมาชิกเครือข่ายอัลกออิดะห์ที่เจ้าตัวปฎิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผันตัวเป็นนักเคลื่อนไหวและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม International CAGE มีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอน
วิกีพีเดียรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯควบคุมตัวเบกก์ในฐานะนักรบฝ่ายตรงข้ามและควบคุมตัวเบกก์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานในเรือนจำนาน 3 ปีก่อนปล่อยตัวออกมา
สหรัฐฯอ้างว่าเบกก์เป็นสมาชิกเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะห์ที่ได้รับการรับเข้ามาและจ่ายเงินให้รวมไปถึงเขาได้รับการฝึกที่ค่ายอัลกออิดะห์เพื่อรบกับสหรัฐฯหรือกองกำลังพันธมิตร
อย่างไรก็ตามเจ้าตัวปฎิเสธความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอัลกออิดะห์แต่ยอมรับว่าเคยอยู่ในค่ายที่ไม่ใช่ของอัลกกออิดะ 2 แห่งในอัฟกานิสถานในยุค 90 และยอมรับว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งไปให้นักรบในบอสเนียและเชชเนียที่อยู่ในรัสเซียจริง
ด้านกลุ่มแอมเนสตีสากลออกแถลงการณ์ด่วนต่อต้านการจับกุมของตำรวจสกอตแลนยาร์ดอังกฤษภายใต้กฎหมายต่อต้านก่อการร้ายที่อึมครึมน่าวิตก
ผู้อำนวยการแอมเนสตีสากลประจำอังกฤษ ซาชา เดชมุคฮ์(Sacha Deshmukh) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า จะถือเป็นการละเมิดภาระหน้าที่ตามกฎหมายประเทศของอังกฤษที่ต้องยึดถือสิทธิการมีเสรีภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติ
“พวกเรานั้นวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วต่อกฎหมายต่อต้านก่อการร้ายอังกฤษที่เป็นการเหวี่ยงและมีถ้อยคำที่คลุมเคลือซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น”
เขากล่าวต่อว่า “การจับกุมตัวผู้ประท้วงเหล่านี้ทำให้ความวิตกของพวกเรานั้นชอบธรรม”