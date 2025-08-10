พ่อเมืองนางาซากิเตือนโลก หายนะสงครามนิวเคลียร์รำลึกครบ 80 ปี ระหว่าง “สหรัฐฯ-รัสเซีย” ยังอึมครึม “ทำเนียบขาว” เปิดช่อง “เซเลนสกี” มีสิทธิ์ร่วมเจรจาซัมมิตรัฐอะลาสกาปลดชนวนสงครามยูเครน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – นายกเทศมนตรีนางาซากิวันเสาร์(9 ส.ค) ลั่นระฆังสันติภาพเพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปีสหรัฐฯทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองเพื่อให้ยอมจำนนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ระเบิดลูกเดียวสังหารคนไปทันที 27,000 คนและอีกหลายแสนต้องเผชิญกับผลลัพท์สารกัมมันตภาพรังสีเกิดในชั่วโมงที่โลกต่างขั้วสหรัฐฯ-รัสเซียเผชิญหน้ารอบใหม่ที่รัฐอะแลสกาวันศุกร์(15 ส.ค)ทำเนียบขาวยังไม่ตัดความเป็นไปได้เชิญประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เข้าร่วม
รอยเตอร์รายงานวันเสาร์(9 ส.ค) ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพากันค้อมศีรษะวันเสาร์(9)เพื่อรำลึกการครบรอบ 80 ปีที่เกิดขึ้นในวันที่ 9 ส.ค ปี 1945 สหรัฐฯภายใต้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ชื่อ Fat Man ลงมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อบีบให้ญี่ปุ่นที่ในเวลานั้นเป็นฝ่ายอักษะร่วมกับเยอรมันของฮิตเลอร์ยอมจำนนเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในฝั่งเอเชียจบสิ้น
แต่ทว่าผลจากการหย่อนระเบิดที่ไม่มีใครคาดถึงกลับทำให้มีประชาชนชาวนางาซากิตายไปทันทีถึง 27,000 คนจากประชากรที่มีประมาณทั้งหมดร่วม 200,000 คน โดยนายกเทศมนตรีนางาซากิคนปัจจุบันภายในงานรำลึกได้เตือนชาวโลกว่า ความขัดแย้งระดับโลกในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอาจผลักดันนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ได้
ก่อนหน้าที่จะมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองนางาซากิ 3 วันก่อนหน้าเมืองฮิโรชิมาได้มีการจัดพิธีรำลึกเช่นกันเพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปีที่ทั้งเมืองโดนถล่มจากระเบิดนิวเคลียรสหรัฐฯยูเรเนียม -235
ผลจากระเบิดนิวเคลียร์สหรัฐฯพลูโตเนียม -239 หนักหมื่นปอนด์ยังทำให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายไปอีก 70,000 ราย
รอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นยอมจำนนในวันที่ 15 ส.ค ทำให้ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2
ภายในพิธีหลังจากช่วงเวลาที่สงบนิ่งเกิดเมื่อ 11:02 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เมืองถูกโจมตี นายกเทศมนตรี ชิโระ ซูซูกิ (Shiro Suzuki) ได้ออกมาเรียกร้องผู้นำทั่วโลกให้กลับคืนสู่กฎบัตรสหประชาชาติ (U.N. Charter) คือ สนธิสัญญาที่เป็นรากฐานขององค์การสหประชาชาติแสดงแสดงหนทางที่ชัดเจนนำไปสู่การทำลายอาวุธนิวเคลียร์
ซูซูกิเตือนว่า หากว่ายิ่งปล่อยให้ล่าช้าออกไปอาจจะไม่สามารถกระทำได้
เขากล่าวต่อหน้าในที่ประชุมว่า “นี่เป็นวิกฤตแห่งความอยู่รอดของมนุษย์ของมนุษยแต่ละคนและทุกคนของพวกเรา”
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกที่ 2,700 คน
พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงคำพูดให้การของเหยื่อผู้รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์ที่มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า “ฮิยาคูชะ” (hibakusha) “รอบตัวผมมีคนเป็นจำนวนมากที่ลูกตาหลุดถลนออกนอกเบ้า..ร่างกระจัดกระจายไม่ต่างจากก้อนหิน”
เขาย้ำว่า “นี่ไม่ใช่มุมมองประชากรโลกเช่นนั้นหรือที่จะต้องทำในฐานะเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการทำให้โลกที่แตกแยกกลับมาประสานกัน?” พร้อมยังเรียกร้องทางออกที่ตั้งบนเงื่อนไขความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกัน
รอยเตอร์รายงานว่า ภายในพิธีมีผู้แทนจาก 95 ประเทศและดินแดนเข้าร่วมรวมบรรดาชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้ง สหรัฐฯ และอิสราเอลที่ไม่มีการยอมรับหรือปฎิเสธต่อการมีอาวุธนิวเคลียร์แอบเก็บซุกไว้ในคลังแสงเกิดขึ้นที่สวนรำลำสันติภาพนางาซากิ
การรำลึกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกจากทั้งฮิโรชิมาและนางาซากิสัปดาห์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐฯและรัสเซียที่เผชิญหน้าจากความขัดแย้งสงครามนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้าได้ลดระยะเวลาการให้โอกาสฝ่ายรัสเซียบรรลุข้อตกลงก่อนนำมาสู่การสั่งเคลื่อนกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์เพื่อใกล้รัสเซียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
แต่ทว่าท่าทีกลับคลี่คลายเมื่อผู้นำทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะเข้าร่วมเจรจาซัมมิตที่รัฐอะแลสกาในวันศุกร์(15)ที่จะถึงโดยไร้เงาประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี หรือฝ่ายยุโรป
CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(10)ว่า อย่างไรก็ตามดูเหมือนทำเนียบขาวยังไม่ตัดความเป็นไปได้การเกิดเจรจาแบบ 3 ฝ่ายในซัมมิตที่กำลังจะมาถึงโดยทีเดียว
ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คนได้เปิดเผยว่า ยังไม่มีการตัดความเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมที่รัฐอะแลสกา
โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว 1 คนได้ย้ำว่า อะไรที่จะเกี่ยวข้องกับผู้นำยูเครนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลังการหารือระหว่างทรัมป์และปูตินแล้ว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเปิดช่องสำหรับ “การเจรจาซัมมิต 3 ฝ่ายพร้อมผู้นำทั้งสอง” แต่ทำเนียบขาววางแผนการประชุมซัมมิตระดับทวิภาคี “ตามคำขอขงประธานาธิบดีปูติน
แถลงการณ์การประชุมซัมมิตรัฐอะแลสเกิดขึ้นและมีการออกมาแสดงความยินดีผ่านแถลงการณ์ร่วมจากบรรดาผู้นำชาติยุโรปทั้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน ฟินแลนด์ โปแลนด์ และสหภาพยุโรป ยินดีต่อการทำงานของทรัมป์เพื่อยุติการสังหารในยูเครนและสิ้นสุดการรุกรานจากรัสเซีย เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและสันติภาพถาวรและความมั่นคงเพื่อยูเครน