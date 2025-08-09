รอยเตอร์ปูด ‘อินเดีย’ ระงับแผนจัดซื้อเครื่องบิน-อาวุธจากสหรัฐฯ หลังถูก ‘ทรัมป์’ สั่งรีดภาษีอ่วม

เจ้าหน้าที่อินเดีย 3 คนเผย รัฐบาลนิวเดลีระงับแผนจัดซื้อเครื่องบินและอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าอินเดียไม่พอใจอย่างยิ่งหลังถูกประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งรีดภาษีเพิ่มรวมเป็น 50% ในความเคลื่อนไหวที่ทำให้ความสัมพันธ์ของ 2 ชาติมหาอำนาจตกต่ำลงที่สุดในรอบหลายสิบปี
ก่อนหน้านี้ อินเดียมีแผนที่จะส่ง ราชนาถ ซิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ไปเยือนวอชิงตันภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อประกาศโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ทว่ากำหนดการเดินทางดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว 2 คน
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา ทรัมป์ ได้ประกาศเพิ่มภาษีตอบโต้อินเดียอีก 25% เพื่อลงโทษที่ยังคงรับซื้อน้ำมันรัสเซีย และยังกล่าวหาอินเดียว่ามีส่วนให้ทุนสนับสนุนมอสโกรุกรานยูเครน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้สินค้าแดนภารตะที่ส่งเข้าสหรัฐฯ เผชิญอัตราภาษีศุลกากรสูงถึง 50% มากเป็นลำดับต้นๆ ในบรรดาคู่ค้าของอเมริกา
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เคยเปลี่ยนใจปรับลดภาษีให้ประเทศต่างๆ แบบชั่วข้ามคืนมาแล้ว และอินเดียก็ยืนยันว่ายังคงพร้อมเดินหน้าพูดคุยกับวอชิงตัน
หนึ่งในแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า โครงการจัดซื้อด้านกลาโหมอาจเดินหน้าต่อทันที หลังจากที่อินเดียได้ความชัดเจนเกี่ยวกับอัตราภาษี และทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐฯ “แต่ก็ไม่เร็วเท่าที่พวกเขาคาดหวังกันไว้”
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งย้ำว่า ยังไม่มีคำสั่งระงับการจัดซื้อแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านิวเดลียังคงทางเลือกที่จะเปลี่ยนใจได้ในทันที
หลังจากที่รอยเตอร์นำเสนอรายงานชิ้นนี้ รัฐบาลอินเดียได้ออกถ้อยแถลงโดยอ้างแหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมซึ่งระบุว่า การระงับจัดซื้ออาวุธเป็น “ข่าวปลอมที่ถูกกุขึ้นมา” และยืนยันว่าแผนการนี้ยังคง “เดินหน้าไปตามกระบวนการ”
อินเดียซึ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐฯ มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ระบุว่า วอชิงตันกำลังพุ่งเป้าเล่นงานตนอย่างไม่เป็นธรรม ในขณะที่สหรัฐฯ และพวกพันธมิตรยุโรปก็ยังคงทำการค้ากับมอสโกต่อไปในภาคส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ
รอยเตอร์เป็นสื่อเจ้าแรกที่นำเสนอข่าวว่า กระบวนการเจรจาจัดซื้อยานเกราะ Stryker ที่ผลิตโดยบริษัท เจเนอรัล ไดนามิกส์ แลนด์ ซิสเตมส์ และขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Javelin ที่พัฒนาโดยเรย์ธีออนกับล็อกฮีดมาร์ตินได้ถูกระงับ สืบเนื่องจากการที่อเมริการีดภาษีสินค้าอินเดียสูงลิ่ว
ทรัมป์ และ โมดี ได้ประกาศแผนการจัดซื้อและร่วมกันผลิตระบบอาวุธดังกล่าวในระหว่างที่นายกฯ อินเดียเดินทางเยือนทำเนียบขาวเมื่อเดือน ก.พ.
รัฐมนตรี ซิงห์ ยังเตรียมประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องบินสอดแนม P8I จากค่ายโบอิ้งจำนวน 8 ลำและระบบสนับสนุนเพื่อใช้งานในกองทัพเรืออินเดียในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ซึ่งถูกยกเลิกไป ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว 2 คน
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ระบุว่า กระบวนการเจรจาจัดซื้อเครื่องบินซึ่งมีมูลค่าราว 3,600 ล้านดอลลาร์อยู่ในระดับที่ก้าวหน้าไปมากแล้ว
ทั้งโบอิ้ง ล็อกฮีดมาร์ติน และเจเนอรัลไดนามิกส์ โบ้ยให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียและสหรัฐฯ ขณะที่เรย์ธีออนยังไม่ออกมาตอบคำถามในประเด็นนี้
ที่มา: รอยเตอร์