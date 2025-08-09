กัมพูชาเงิบ!กาชาดสากลยันเชลยศึก18นายที่ถูกไทยคุมตัว ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงดี

ผู้แทนฝ่ายทหารของสำนักงานกาชาดระหว่างประเทศ ให้คำยืนยันระหว่างพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา เมื่อบ่ายวันศุกร์(8ส.ค.) ว่าทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายไทย ท่ามกลางศึกสู้รบระหว่าง 2 ฝ่าย "ปลอดภัยดีและมีสุขภาพแข็งแรง"
พลโท รัฐ ดารารัตน์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้พบปะกับ ลอยด์ จิลเลทท์ ผู้แทนฝ่ายทหาร ของสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC) เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์(8ส.ค.) เพื่อเยี่ยมคารวะและพูดคุยห่รือ
ระหว่างพบปะพูดคุยกัน ลอยด์ จิลเลทท์ ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมทางมนุษยธรรมตรวจสอบสภาพของทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายไทย หลังหยุดยิงอย่างเป็นทางการ ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
จิลเลทท์ ให้ข้อมูลว่าจากการเข้าเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ทราบว่าทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายที่ปัจจุบันถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายไทยนั้น ปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี
ทั้งนี้ ICRC ได้รับอาณัติจากประชาคมนานาชาติ ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา สำหรับรับประกันความเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในนั้นรวมถึงสิทธิในการเข้าเยี่ยมเชลยศึกสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัว บุคคลที่อนุสัญญาเจนีวาให้การคุ้มครอง
อนึ่งก่อนหน้านี้ ทางการกัมพูชากล่าวหาว่า ไทยทำร้ายร่างกายทหารกัมพูชา 2 นายที่ควบคุมตัวไว้ ก่อนส่งกลับประเทศ และเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
คำกล่าวหาดังกล่าวกระตุ้นให้ไทยออกมาตอบโต้ โดยพลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่ากรณีดังกล่าว เป็นเพียงคำกล่าวหา บิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชา และชี้แจงว่า การหยุดยิงแบบฉับพลัน แต่สถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธต่อกันยังไม่สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง ตามกฎหมายสากล กระบวนการฝ่ายทหารในการควบคุมตัวไว้ก่อน จึงยังสามารถทำได้ตามอนุสัญญาเจนีวา
ในส่วนของกองทัพบก มีแผนและพร้อมที่จะเชิญองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มาดูความเป็นอยู่ของทหารที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งอยู่ในกรอบการดำเนินการตามขั้นตอนของอนุสัญญาเจนีวาอย่างสมบูรณ์และชัดเจน หากกังวลเรื่องความเป็นอยู่
โฆษกของกองทัพบกบอกว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการดักทางกัมพูชา ที่คาดว่าจะนำเรื่องนี้ไปบิดเบือนทำลายความน่าเชื่อถือฝ่ายทหารไทย ดังนั้นจึงเปิดทางให้ทางผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และ ICRC จึงสามารถขอเข้ามาดูได้ ตามช่องทางกระบวนการตามที่กฎหมายสากลระบุ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)