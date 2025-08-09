ฮือฮา! สหรัฐฯทุ่มเพิ่มรางวัลนำจับ “ปธน.มาดูโร” เป็น 50 ล้านดอลลาร์

รอยเตอร์ – สหรัฐฯประกาศเพิ่มรางวัลนำจับเป็น 2 เท่าสำหรับข้อมูลที่จะนำมาสู่การจับประธานาธิบดีเวเนซูเอลา นิโคลัส มาดูโร ด้วยสนนตัวเลข 50 ล้านดอลลาร์ เรียกเสียงฮือฮาไปทั่ว
รอยเตอร์รายงานวันพฤหัสบดี(7 ส.ค)ว่า รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี (Pam Bondi) แถลงบนแพลตฟอร์ม X วันพฤหัสบดี(7)ว่า สหรัฐฯสั่งเพิ่มรางวัลนำจับเป็น 2 เท่าสำหรับเบาะแสนำไปสู่การจับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร ที่ 50 ล้านดอลลาร์ ในคดีลักลอบขนยาเสพติดและความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากร
ในวิดีโอคลิปที่โพสต์บน X บอนดีกล่าวหาว่า มาดูโร่วมมือกับแก๊งอาชญากรรมชื่อกระฉ่อนทั้งหลายเช่น Tren de Aragua และ Cartel Sinaloa
รัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา Yván Gil Pinto ออกแถลงการณ์บนเทเลแกรมว่า การแถลงของสหรัฐฯนี้เป็นฉากบังตาที่น่าขบขันมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
“ในขณะที่พวกเรากำลังทำลายแผนการผู้ก่อการร้ายที่บงการมาจากประเทศของเธอ ผู้หญิงคนนี้กำลังออกมาพร้อมการเล่นละครสัตว์ทางสื่อเพื่อเอาใจพวกฝ่ายขวาที่พ่ายแพ้ในเวเนซุเอลา”
และเสริมต่ออย่างแข็งขันว่า ศักดิ์ศรีประเทศบ้านเกิดของพวกเราไม่ได้มีไว้ขาย พร้อมเย้ยว่า เป็นปฎิบัติการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองของสหรัฐฯเท่านั้น
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวผ่านแถลงการณ์ในช่วงคืนดำวันพฤหัสบดี(7)ว่า มาดูโรเป็นผู้นำแก๊งยาเสพติด Cartel de los Soles มานานร่วมกว่า 10 ปีที่มีความรับผิดชอบในการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐฯ
ทั้งนี้รางวัลนำจับในครั้งแรกถูกตั้งไว้ที่ 15 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ก่อนที่จะเพิ่มเป็น 25 ล้านดอลลาร์เมื่อมกราคมต้นปีช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีมาดูโรเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในสมัยที่ 3