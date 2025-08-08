ไทยมียัง? ลือหึ่ง “พม่า” ทันสมัยใช้ "โดรนโจมตีเทคโนโลยียุโรป" จัดซื้อผ่านบริษัทจีน ส่วนบอดีการ์ดปูตินหิ้ว “ระบบต่อต้านโดรน” สุดล้ำตามหลังปธน.รัสเซีย

เอเจนซีส์ - รัฐบาลทหารพม่าใช้โดรนจีนเทคโนโลยีก่อกวนจากยุโรปโจมตีทางอากาศฝ่ายตรงข้ามในรัฐกะยา รัฐชีน เชื่อเพิ่งได้มาไม่นานจากบริษัทจีนที่มีฐานในเมืองรุยลี มณฑลยูนนาน โดรนฮิตถึงขั้นเอเจนต์อารักขาประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยังต้องมีระบบต่อต้านโดรนหิ้วติดตัวกันลอบสังหาร
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(8 ส.ค)ว่า รัฐบาลทหารพม่าได้อุปกรณ์ต่อต้านการกวนสัญญาณเทคโนโลยียุโรปผ่านบริษัทจีน อ้างอิงจากรายงานขององค์กรวิจัยอาวุธสงคราม CAR (Conflict Armament Research) และผลการวิจัยทำให้มีการเรียกร้องมาตรการคว่ำบาตรหนักขึ้น
กองทัพทหารพม่าที่ขึ้นขื่อว่าโหดร้ายโจมตีไม่เลือดหน้ามีรายงานว่า ใช้โดรนโจมตีในรัฐกะยา รัฐชีน
อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัทยุโรปที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีต่อต้านการกวนสัญญาณหรือเปิดเผยชื่อประเทศในยุโรปที่เป็นฐาน
มีการระบุว่า ผู้ผลิตยุโรปใช้ทุกความพยายามที่เป็นไปได้ในการป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีนี้ไปอยู่ในมือคนร้ายที่อาจใช้ไปในทางไม่ชอบ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอ่อนไหวแต่กลับไม่ถูกจัดไปในด้านการทหารหรือการใช้ 2 ด้านทั้งพลเรือนหรือทหารดังนั้นจึงไม่มีการควบคุมกำกับ
ผู้ผลิตยุโรปส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปให้ผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการคัดกรอง A ซึ่งมีฐานตั้งในจีนเมื่อมีนาคมปี 2023
และหลังจากนั้นบริษัทนายหน้า A ได้ขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยียุโรปรวมกับสินค้าอื่นๆในล็อตใหญ่ไปให้บริษัทที่มีฐานในจีนเพื่อประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อเป็นโดรน UAVs ขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามในรายงานชิ้นนี้ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทประกอบโดรนจีนดังกล่าวหรือแม้แต่ที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้
และในมีนาคม ปี 2024 บริษัทประกอบโดรนจีนได้ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปให้กับบริษัทปลายทางที่มีฐานอยู่ในเมืองรุยลี มณฑลยูนนาน ฮับการซื้อขายจีน-พม่า
แต่ทว่าไม่ปรากฏในรายงานว่า โดรนโจมตีจีนเทคโนโลยียุโรปนี้อยู่ในการครอบครองของทหารพม่าได้อย่างไรถึงแม้พิกัดบริษัทปลายทางที่ตั้งในมณฑลยูนจะปรากฎธงแดงเตือนก็ตาม
โดรนที่ถูกใช้ในสงครามทั้งงานสอดแนมและการโจมตีเริ่มมาตั้งแต่สงครามยูเครนมาจนถึงความขัดแย้งไทย-กัมพูชาล่าสุดนี้ บิสซิเนสอินไซเดอร์เคยรายงานเมื่อวันพุธ(30 ก.ค)ที่ผ่านมาว่า ดูเหมือนผู้นำรัสเซียจะเพิ่มระบบสกัดต่อต้านโดรนแบบเคลื่อนที่ไว้ใกล้ตัวนอกเหนือจากกระเป๋านิวเคลียร์
วิดีโอคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วในวันอังคาร(29 ก.ค)โดย Serhii "Flash" Beskrestnov ผู้เชี่ยวชาญสงครามโดรนของยูเครนแสดงให้เห็นเอเจนต์อารักขาประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน จะหิ้วโดรนสกัดสีเขียวในกระเป๋าระหว่างเฝ้าระวังเจ้านาย
ภาพจากคลิปแสดง ปูตินกำลังมองและทักทายเจ้าหน้าที่อาวุโสรัสเซียในเครื่องแบบในงานสวนสนามกลางจตุรัสแดง เป็นการบ่งชี้ว่าคลิปนี้ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 9 พ.ค ซึ่งเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2
อุปกรณ์สีเขียวที่เอเจนต์ปูตินถือคล้ายเครื่องยิงโดรนต่อต้าน Yolka ของรัสเซียที่จะถูกยิงไปในเส้นทางที่โดรนฝ่ายตรงข้ามบินมาก่อนที่จะสกัดด้วยการพุ่งชนหลังจากนั้น