มาแล้ว! “อินโดฯ” เล็งอพยพด่วน “ปาเลสไตน์บาดเจ็บนับพัน ขึ้นเกาะที่ไร้คนอาศัยใกล้ "สิงคโปร์-มาเลเซีย" “ครม.เนทันยาฮู” ไฟเขียวยึด “กาซา ซิตี” แผนยุติสงครามรวม “คุมกาซาทั้งหมด”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – คณะครม.เทลอาวีฟวันศุกร์(8 ส.ค)อนุมัติแผนของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ยึดครองเมืองกาซา ซิตี ระหว่างอินโดนีเซียเตรียมอพยพผู้ป่วยปาเลสไตน์จำนวน 2,000 คนเข้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล็งให้อยู่บนเกาะกาลัง (Galang island)นอกชายฝั่งสุมาตราไม่ห่างสิงคโปรและรัฐยะโฮร์ของมาเลเซีย อ้างเหตุตกเป็นเหยื่อสงครามที่โหดร้าย แต่ไร้หลักประกันการส่งตัวกลับตะวันออกกลางหลังจากนั้น
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(8 ส.ค)ว่า สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ล่าสุดคณะรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลวันศุกร์(8)อนุมัติแผนของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ยึดครองเมืองกาซา ซิตี
สำนักงานนายกฯอิสราเอลยังกล่าวต่อว่า ตามหลักการยุติสงครามกาซาของอิสราเอลยังรวมถึงการให้หน่วยความมั่นคงอิสราเอลเข้าควบคุมเขตฉนวนกาซาแบบเบ็ดเสร็จ และต้องมีรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่เข้ามาแทนที่ฮามาสเพื่อบริหาร
แผน 5 ข้อประกอบไปด้วย (1)ปลดอาวุธกลุ่มฮามาส (2) การส่งตัวประกันออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ (3)กำหนดให้เขตฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหาร (4) ความมั่นคงอิสราเอลต้องเข้าคุมเขตฉนวนกาซา และ(5) สถาปณาองค์กรบริหารพลเรือนชุดใหม่ที่ต้องไม่ใช่ทั้งฮามาสหรือปาเลสไตน์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิสราเอลออกมาแสดงความเห็นเตือนว่า การขยายสงครามในกาซาจะนำมาสู่การเสียชีวิตมากขึ้นและอีกทั้งการครอบครองกาซานั้นจะเป็น “ความผิดพลาดครั้งใหญ่”
สื่ออังกฤษชี้ว่า การอนุมัติของครม.ความมั่นคงยิวนั้นเป็นการไฟเขียวให้กองทัพอิสราเอลหรือ IDF สามารถเปิดปฎิบัติการทหารเข้าควบคุมเมืองกาซา ซิตีไว้ทั้งหมด ที่ผ่านมาทั้งเมืองโดนทำลายไปแล้วกว่า 75% ก่อนเกิดสงครามพบว่า กาซา ซิตี ถือเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นร่วม 700,000 คนก่อนที่จะหลบหนีหลายแสนออกไประหว่างสงคราม
นอกจากอังกฤษที่แสดงความไม่เห็นด้วยแล้ว ออสเตรเลียยังออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเช่นกัน
เดอะการ์เดียนรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เพนนี หว่อง ได้เรียกร้องเทลอาวีฟเลิกล้มแผนการเพื่อจะยึดครองกาซา ซึ่งเป็นย่างก้าวที่รัฐมนตรีต่างประเทศแคนเบอราชี้ว่า อาจเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
การออกมาสั่งยึดเมืองกาซา ซิตีเกิดขึ้นหลังหลายชาติในยุโรปภายใต้การนำของฝรั่งเศสเตรียมจะประกาศรับรองปาเลสไตน์ให้เป็นรัฐในการประชุมใหญ่สหประชาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก ซิตี ในกันยายนที่จะถึง สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับสหรัฐฯและอิสราเอล
สื่ออังกฤษรายงานว่า ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียเปิดเผยวันพฤหัสบดี(7)ว่า เตรียมอพยพผู้ป่วยกาซาจำนวน 2,000 คนเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรักษาตัว
โดยจะเปิดเกาะกาลัง (Galang island) ที่ไม่มีคนอาศัยให้เข้ามาทำการรักษาพยาบาลที่บนเกาะแห่งนี้ก่อนส่งกลับกาซา เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งสุมาตราไม่ห่างสิงคโปรและรัฐยะโฮร์ของมาเลเซีย โดยแต่เดิมเป็นสถานที่พักพิงของชาวเวียดนามที่ขอลี้ภัย
โฆษกประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต แถลงยืนันวานนี้(7)ว่า
“อินโดนีเซียจะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์พลเมืองกาซา 2,000 คนที่ตกเป็นเหยื่อสงครามถูกฝังใต้ซากปรักหักพัง”
เดอะการ์เดียนเปิดเผยว่า อินโดนีเซียวางแผนจะเปลี่ยนให้ค่ายผู้ลี้ภัยเวียดนามที่เคยเปิดใช้ในอดีตให้เปลี่ยนเป็นศูนย์พยาบาลเพื่อผู้ป่วยปาเลสไตน์แทน
โฆษกประธานาธิบดีอินโดนีเซียยืนยันว่า ผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกนำกลับไปยังเขตฉนวนกาซาหลังจากคนเหล่านี้หายดีแล้ว โดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงเงื่อนเวลาของแผน หรือหลักประกันคนเหล่านี้จะเดินทางกลับไปที่เดิมได้อย่างไร
การแถลงเปิดรับตัวผู้ป่วยกาซาของรัฐบาลจาการ์ตาวันพฤหัสบดี(7)ตามหลังการเปิดเผยของแอกซิออสของสหรัฐฯเมื่อกรกฎาคมก่อนหน้าที่ว่าหน่วยข่าวกรองลับมอสสาดของอิสราเอลเดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือจากสหรัฐฯให้ทำการหว่านล้อมไม่กี่ชาติในการนำพลเมืองปาเลสไตน์หลายแสนอพยพเข้าไปอาศัย
ตามรายงานพบว่ามี 3 ประเทศเปิดกว้างได้แก่ อินโดนีเซีย ลิเบีย และเอธิโอเปีย