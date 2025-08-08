สร้างระเบียบโลกใหม่!จับตา'รัสเซีย-อินเดีย-จีน'ประสานความร่วมมือ ท่ามกลางศึกรีดภาษีของทรัมป์

รัสเซียและอินเดียเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" ในการเจรจาด้านความมั่นคงทวิภาคีในกรุงมอสโก เมื่อวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) หนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงรีดภาษีสูงลิ่วเล่นงานสินค้านำเข้าจากอินเดีย สืบเนื่องจากการซื้อน้ำมันมอสโก ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี จะเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี
สำนักข่าวอินเตอร์แฟ็กซ์รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของอาจิต โทวาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอินเดีย ระบุนิวเดลีกำลังตั้งตาคอยการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในช่วงปลายปี
ในการพบปะกันระหว่าง โทวาล กับ เซอร์เก ชอยกู เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย ทั้ง 2 ฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ ตามรายงานของอินเตอร์แฟ็กซ์ "เรามุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือด้านความกระตือรือร้น เพื่อสถาปนาระเบียบโลกใหม่ทียั่งยืน รับประกันการมีอำนาจสูงสุดของกฎหมายระหว่างประเทศ และร่วมกันต่อสู้กับความท้าทายและภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่" ชอยดูกล่าวกับ โทวาล
สำนักข่าวอินเตอร์แฟ็กซ์ระบุในส่วนของ โทวาล กล่าวว่า "ตอนนี้เราได้สถาปนาความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ ซึ่งเราให้ค่าเป็นอย่างมาก ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของเรา"
อินเดียและจีน กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่น้ำมันดิบขนส่งทางทะเลของรัสเซีย นับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ขัดขืนความพยายามของตะวันตกในการบีบรีดเศรษฐกิจของรัสเซีย
ทรัมป์ ขู่ใช้มาตรการต่างๆเล่นงานประเทศทั้งหลายที่ซื้อน้ำมันรัสเซีย ก่อนที่เขาจะแถลงรีดภาษีรอบใหม่เล่นงานอินเดีย โดยกำหนดเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศแห่งนี้รวมแล้วเป็น 50%
ในวันอังคาร(5ส.ค.) วังเครมลินกล่าวหาสหรัฐฯใช้อิทธิพลทางการค้ากดดันนิวเดลีอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย บอกว่าอินเดียมีสิทธิ์ค้าขายกับประเทศใดก็ตามที่พวกเขาเป็นคนเลือก
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของอินเดียที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้ เผยว่า โทวาล จะหารือเกี่ยวกับกรณีอินเดียจัดซื้อน้ำมันดิบของรัสเซีย ระหว่างที่เขาเดินทางเยือนกรุงมอสโก นอกจากนี้ยังคาดหมายด้วยว่าเขาจะหยิบยกประเด้นความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่าง 2 ชาติ พูดคุยกับรัสเซียด้วย
อินเดีย ลงนามในข้อตกลงจัดซื้อระบบขีปนาวุธพิสัยไกลยิงจากภาคพื้นสู่อากาศ S-400 Triumf จำนวน 5 ระบบ ในปี 2018 ซึ่ง ณ ตอนนั้น นิวเดลีบอกว่ามีความจำเป็นเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากจีน
อย่างไรก็ตามการส่งมอบระบบเหล่านั้นมีอันต้องถูกเลื่อนแล้วหลายรอบ ในขณะที่มอสโกคาดหมายว่าจะสามารถส่งมอบระบบ S-400 ใน 2 ชุดสุดท้ายแก่อินเดีย ภายในปี 2026 และ 2027
ปกติแล้ว นิวเดลี พึ่งพิงการนำเข้าอาวุธจากรัสเซียเป็นอย่างมาก แม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พวกเขาลดการนำเข้าดังกล่าวไปพอสมควรและหันไปหาตะวันตกแทน
ความเคลื่อนไหวกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซีย มีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย จะเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 7 ปี จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวรัฐบาลในวันพุธ(6ส.ค.) ในสัญญาณที่บ่งชี้เพิ่มเติมว่าปักกิ่งและนิวเดลีกำลังสานสัมพันธ์ทางการทูตอบอุ่นขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ
แหล่งข่าวเผยว่า โมดี จะเดินทางเข้าร่วมประชุมซัมมิตพหุภาคี "องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้" ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม การเดินทางเยือนของเขาในครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯกำลังเผชิญวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปี หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำหนดมาตรการรีดภาษีสูงลิ่วเล่นงานสินค้านำเข้าจากอินเดีย และขู่ลงโทษเพิ่มเติมอย่างไม่เจาะจงกรณีที่นิวเดลี จัดซื้อน้ำมันของรัสเซีย
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเจนซี)