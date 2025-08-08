เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิซมาอิลแห่งยะโฮร์ วันพุธ(6 ส.ค) ทรงตรัสเยินยอผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ว่า เป็นความฝันของพระองค์ที่ได้พบกับปูติน มองรัสเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญและไว้ใจได้ หลังเข้าเป็นชาติพันธมิตร BRICS ตามบราซิลไม่สนใจคำขู่ทรัมป์เก็บภาษีชาติสมาชิกที่มี "รัสเซีย-จีน" เป็นแกนนำโลกต้านตะวันตก
เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงรายงานวันพฤหัสบดี(7 ส.ค)ว่า กลายเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์แห่งมาเลเซียเสด็จไปเยือนรัสเซียนับตั้งแต่เริ่มสถาปนาทางการทูตตะหว่างกันมาตั้งแต่ปี 1967 โดยการเสด็จพระราชดำเนินรัสเซียระหว่างวันที่ 5 ส.ค - วันที่ 10 ส.ค นาน 6 วัน
เกิดขึ้นหลังประธานอาเซียน นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม เมื่อพฤษภาคมล่าสุดได้พบกับผู้นำรัสเซีย โดยฝ่ายมอสโกได้หารือถึงแผนความร่วมมือทางการค้าและพลังงาน
สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิซมาอิลแห่งยะโฮร์ วันพุธ(6 ส.ค) ทรงพบประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่กรุงมอสโก และได้ตรัสสรรเสริญประธานาธิบดีรัสเซียว่า "ปูติน" เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน “รัสเซีย” ให้ฝ่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก พร้อมกันยังทรงตรัสเผยความในพระทัยออกมาว่า “เป็นความฝันของพระองค์ที่ได้พบเขา”
“ท่านได้พิสูจน์ตัวเองในการเป็นผู้นำรัฐบาลที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่วิสัยทัศน์และการปรับตัวจำเป็น” อ้างอิงจากสำนักข่าวรัสเซีย TASS
การหารือระหว่างกันนั้นตามมาด้วยพิธีเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่พระราชวังเครมลิน
ระหว่างการเสด็จเยือนรัสเซียครั้งแรกรวมไปถึงการเสด็จไปคาซาน(Kazan) ซึ่งมีโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์
CNA ของสิงคโปร์รายงานเพิ่มเติมว่า ยังดีเปอร์ตวนอากงองค์ปัจจุบันที่ทรงมีสายเลือดอังกฤษจากการที่มีพระราชมารดาเป็นหญิงชาวอังกฤษนั้น ตรัสกับประธานาธิบดีรัสเซียโดยชี้ว่า มาเลเซียเป็นหนึ่งในชาติอาเซียนแรกๆที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับรัสเซียเมื่อปี 1967 สมัยยุคสงครามเย็นที่อดีตสหภาพโซเวียต(1922 – 1991) ยังไม่ล่มสลาย
ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แถลงว่า “พวกเรามีความร่วมมือผ่านเวทีระหว่างประเทศมากมาย เหนืออื่นใดทั้งหมดแน่นอนที่สุดคือ สหประชาชาติ แต่ที่ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นการส่งเสริมการเจรจากับอาเซียนที่มีมาเลเซียนั่งเป็นประธานปีนี้ ยังคงเป็นหนึ่งในนโยบายต่างประเทศหลักที่ให้ความสำคัญในเอเชียของรัสเซียในเอเชีย” รายงานจากคำแถลงของประธานาธิบดีปูตินที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการเครมลินทั้งในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย
นอกจากนี้ปูตินยังเสริมอีกว่า รัสเซียมีความยินดีในการสนับสนุน “มาเลเซีย” เพื่อเป็นชาติพันธมิตรกลุ่ม BRICS ที่เขากล่าวว่า “ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของพวกเรา”
ผู้นำรัสเซียยังแสดงความพอใจในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันในช่วงเวลาที่ “รัสเซีย” ถูกสหรัฐฯและตะวันตกโดดเดี่ยวทางการค้า โดยกล่าวว่า ทั้งรัสเซียและมาเลเซียมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันสูงกว่า 40% ภายใน 5 ปีแรกของปี 2025
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ชี้ว่า สหรัฐฯเมื่อต้นเดือนนี้ได้ประกาศตั้งอัตราภาษีที่กระทบทั้งมาเลเซียและรัสเซีย และมีรายงานเตรียมเล่นงานรัสเซียเพิ่มด้วยมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่จากการรุกรานยูเครน
กัวลาลัมเปอร์ที่นอกเหนือจากไม่พอใจวอชิงตันจากเหตุอิสราเอลบุกเขตฉนวนกาซาและปิดล้อมจนทำให้ชาวปาเลสไตน์อดอาหารเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กัวลาลัมเปอร์ยังเล็งหาลู่ทางแสวงหาตลาดใหม่หนีสหรัฐฯตามหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์บีบให้แดนเสือเหลืองต้องจ่ายภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐฯเพิ่ม
ส่วนรัสเซียนั้นสื่อฮ่องกงชี้ว่า อยู่ในระหว่างแสวงหาพันธมิตรเพิ่มเพื่อเป็นหนทางในการทำให้เศรษฐกิจรัสเซียรอดพ้นจากวิกฤตที่ต้องโดนคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปที่ด้านพลังงานที่ทั้งสหรัฐฯและยุโรปพยายามปิดช่องทางรายได้หลัก