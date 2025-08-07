“รองนายกฯอังกฤษ” สุดฉุนสั่ง “ปักกิ่ง” ต้องอธิบายพิมพ์เขียวสถานทูตจีนใหม่ขนาดยักษ์เตรียมผุดกลางกรุงลอนดอน บนแบบแปลนแอบเซ็นเซอร์ "ห้องใต้ดิน" มีอุโมงค์ด้านในไม่ให้รู้

เอเจนซีส์ - รองนายกรัฐมนตรีอังกฤษ แองเจลา เรย์เนอร์ (Angela Rayner) ยื่นหนังสือในวันพุธ(6 ส.ค)ต่อสถานทูตจีนให้เวลา 2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการตัดสินใจออกมาจะอนุญาตไฟเขียวแผนผุดสถานทูตจีนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางกรุงลอนดอนหรือไม่
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(6 ส.ค)ว่า รัฐบาลอังกฤษต้องตัดสินใจภายในวันที่ 9 ก.ยว่าจะอนุมัติให้ปักกิ่งสามารถก่อสร้างสถานทูตจีนแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปบนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรของโรงกษาปณ์หลวงอังกฤษเก่าที่รัฐบาลจีนซื้อไว้เมื่อปี 2018 ในราคา 255 ล้านปอนด์หรือไม่
รัฐมนตรีอังกฤษไม่ต่ำกว่า 1 คนร้องขอปักกิ่งให้ส่งพิมพ์เขียวที่ไม่มีการเซ็นเซอร์สีเทาของแปลนก่อสร้างสถานที่จีนแห่งใหม่ไปให้เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าหรือเป็นการแสดงความสมเหตุสมผลว่าเหตุใดพิมพ์เขียวบางส่วนจึงมีการเซ็นเซอร์ไว้ไม่ให้ทางการอังกฤษเห็น
ตามหนังสือของรองนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เรย์เนอร์ที่นั่งควบกระทรวงเคหะอังกฤษได้ให้เวลาปักกิ่งแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้นในการยื่นรายละเอียดเพิ่มเติมถึงพิมพ์เขียวที่ตั้งสถานทูตจีนแห่งใหม่กลางกรุงลอนดอน
แผนการก่อสร้างสถานทูตจีนแห่งใหม่ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากคนในพื้นที่และบรรดานักเคลื่อนไหวที่ออกมาแสดงความกังวลถึงการละเมิดทางสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลปักกิ่งในฮ่องกงและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
มีการจัดประท้วงขนาดใหญ่ไม่กี่ครั้งเกิดที่ด้านนอกอดีตโรงงานโรงกษาปณ์หลวงอังกฤษเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ตามหนังสือแจ้ง เรย์เนอร์ยังชี้ไปถึง อาคารสถานทูตจีน 2 แห่งบนพิมพ์เขียวที่จะตั้งอยู่ที่อาคารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอาคารสถานทูตนั้นมี “การเซ็นเซอร์สีเทาทึบ” ปรากฎอยู่
เดลีเมลของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า รองนายกฯอังกฤษได้ตั้งคำถามไปถึงชั้นใต้ดินที่มีห้องสวีท 2 ห้องที่เป็นปริศนาและอุโมงค์อีก 1 แห่งที่ถูกเซ็นเซอร์สีเทาไว้โดยตามแปลนระบุว่า "เพื่อเหตุผลทางความมั่นคง"
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษชี้ว่า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นห้องขังสำหรับสปายจีนในยุคใหม่
นอกจากนี้ที่อาคารอื่นๆภายในสถานทูตยังมีบางส่วนถูกเซ็นเซอร์บนพิมพ์เขียวเช่นกัน รวมอาคารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอาคารสถานทูต
โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอเมริกันเปิดเผยว่า คำว่า "ความสนใจทางวัฒธรรรม/การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม"เป็นคำพูดที่ไพเราะสำหรับ 'งานจารกรรมสายลับและความมั่นคง' พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า "มันเป็นที่สำหรับการส่งเจ้าหน้าทีความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองไปประจำนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่การทูตอื่นๆ"
เดอะการ์เดียนรายงานว่า รองนายกฯอังกฤษสั่งให้มีการชี้แจงที่ชัดเจนและทั้งหมดว่าเหตุใดต้องมีการเซ็นเซอร์และสิ่งนั้นเป็นอะไร พร้อมกันยังเสนอให้สถานทูตจีนยื่นพิมพ์เขียวที่ปราศจากการเซนเซอร์กลับมา พร้อมตั้งคำถามว่า การเซ็นเซอร์นี้อาจสุ่มเสี่ยงต่อหลักการที่ว่าสาธารณชนสมควรรับรู้ว่าการอนุญาตแผนการนั้นเพื่อสิ่งใด
อย่างไรก็ตามก่อนหน้า ทนายความของสถานทูตจีนได้เปิดเผยกับคณะกรรมการสอบคำขอการตั้งสถานทูตจีนแห่งใหม่เมื่อต้นปีว่า จีนไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
ถึงแม้รัฐบาลจีนจะประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อที่สามารถซื้อพื้นที่ผืนงามที่เคยเป็นถึงที่ตั้งโรงกษาปณ์หลวงอังกฤษได้ในปี 2018 ด้วยสนนราคา 255 ล้านปอนด์ แต่แผนการก่อสร้างกลับไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะสภาเขตทาวเวอร์ แฮมเลตส์ (Tower Hamlets) ไม่ยอมอนุมัติในปี 2022 โดยอ้างความวิตกด้านความมั่นคงและการต่อต้านจากประชาชน