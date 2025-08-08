ทหารอเมริกันเจ็บ 5 หลังยิงกันในค่ายทหารรัฐจอร์เจีย “จ่ามือปืนหน่วยโจมตียานเกราะ” โดนจับพร้อมปืนพกของกลาง ระทึกสั่งล็อกดาวน์ทั้งฐาน

เอพี/เอเจนซีส์ – ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บ 5 นายหลังจ่า คัวเนเลียส แรดฟอร์ด (Quornelius Radford)วัย 28 ปีใช้ปืนพกส่วนตัวยิงเพื่อนทหารในฐานทัพฟอร์ต สตวร์ต (Fort Stewart)รัฐจอร์เจียเมื่อเวลา 10:56 น. วันพุธ(6 ส.ค) ทำให้ทั้งฐานทัพโดนสั่งล็อกดาวน์ทันที
เอพีรายงานวันพฤหัสบดี(7 ส.ค)ว่า เหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันพุธ(6)ที่ฐานทัพฟอร์ต สตวร์ต (Fort Stewart)ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแอตแลนตาราว 240 ไมล์ รัฐจอร์เจีย ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เมื่อมือปืนจ่า คัวเนเลียส แรดฟอร์ด (Quornelius Radford )วัย 28 ปี จากทีมโจมตีกองพลน้อยที่ 2 เปิดฉากใช้ปืนพกส่วนตัวก่อเหตุยิงในหน่วยของเขา แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจ
พลจัตวา จอห์น ลูบาส (John Lubas) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3แถลงว่า ทหารสหรัฐฯจำนวน 5 นายได้รับบาดเจ็บ แต่มีอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวหลังจากนี้ พร้อมเปิดเผยว่า มือปืนโดนจับกุมจากฝีมือของทหารคนอื่นๆ
โดยทหารทั้ง 5 นายที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงเพื่อรับการรักษา มี 3 นายจากทั้งหมดต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน
ตำรวจถูกส่งไปยังกองบัญชาการหน่วยโจมตีกองพลน้อยยานเกราะที่ 2 ไม่นานก่อนเวลา 11.00น. และจ่ามือปืนพระกาฬโดยจับในอีก 35 นาทีหลังจากนั้น
ฐานทัพฟอร์ต สตวร์ตถูกสั่งล็อกดาวน์ทั้งฐานนาน 1 ช.มก่อนที่จะยกเลิกและรถราเข้าออกเริ่มสามารถผ่านจุดตรวจที่ประตูหน้าได้หลังจากนั้น
เอพีเผยว่า แรดฟอร์ดได้ประกันตัวออกมาในคดีเมาแล้วขับและขับรถฝ่าไฟแดงโดยเขาต้องเข้ารับการตรวจเลือดและโดยปล่อยตัวด้วยเงินประกันตัว 1,818 ดอลลาร์
จ่ามือปืนมีกำหนดต้องขึ้นศาลเมืองไฮเนสวิลล์(Hinesville) วันที่ 20 ส.คที่กำลังจะถึงในการพิจารณาคดีเมาแล้วขับและฝ่าไฟแดงเมื่อราวหลังตี 1 ของวันที่ 18 พ.คที่ผ่านมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI แดน บอนจีโน (Dan Bongino) แถลงว่า FBI ที่ฐานฟอร์ต สตวร์ต จะช่วยสอบสวนคดียิงที่เกิดขึ้น
ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้รับรายงานสรุปเหตุยิงภายในฐานทัพรัฐจอร์เจียได้เรียกมือปืนผู้ก่อเหตุว่า “เป็นคนที่เลวร้าย” ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในทำเนียบขาว