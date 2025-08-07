‘โมดี’ ประกาศกร้าว! ไม่ก้มหัวให้ ‘ภาษีทรัมป์’ ลั่นผลประโยชน์ของ 'เกษตรกรอินเดีย' ต้องมาก่อน

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย แถลงวันนี้ (7 ส.ค.) ว่าตนจะไม่ยอมประนีประยอมผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวอินเดีย ต่อให้ต้องจ่ายราคาแพงเท่าไหร่ก็ตาม ซึ่งเป็นการออกมาตอบโต้ครั้งแรกหลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งฝ่ายบริหารรีดภาษีสินค้าอินเดียเพิ่มรวมเป็น 50% ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาประเทศคู่ค้าของอเมริกา
“สำหรับเราแล้ว ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรคือสิ่งสำคัญที่สุด” โมดี แถลงที่กรุงนิวเดลี
“อินเดียจะไม่มีวันประนีประนอมในเรื่องความเป็นอยู่ของชาวนา ผู้เลี้ยงโคนม และชาวประมง และผมรู้ดีว่าตัวผมเองจะต้องจ่ายราคาแพงเพื่อสิ่งนี้”
สหรัฐฯ และอินเดียเปิดเจรจาการค้ากันแล้วถึง 5 ครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยอุปสรรคสำคัญอยู่ที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้อินเดียต้องเปิดตลาดสินค้าเกษตรและนม รวมถึงหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วย
ทรัมป์ กล่าวว่า อัตราภาษีใหม่ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับในวันที่ 28 ส.ค. ถือเป็นบทลงโทษที่อินเดียยังคงรับซื้อน้ำมันจากแดนหมีขาว ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินเดียแถลงว่าการตัดสินใจของสหรัฐฯ “เป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง” และ “อินเดียจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ”
สหรัฐฯ ยังมีทีท่าว่าจะใช้มาตรการเดียวกันนี้กับ “จีน” ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่สหรัฐฯ ยอมผ่อนปรนให้จีนมาตลอดเพราะปักกิ่งมี “แรร์เอิร์ธ” และสินแร่ต่างๆ เป็นเครื่องต่อรอง ขณะที่อินเดียไม่มีวัตถุดิบเหล่านี้ให้กับอเมริกา
“การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ไม่มีเหตุผลอันสมควร” ดัมมู ราวี เลขานุการฝ่ายความสัมพันธ์เศรษฐกิจประจำกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
“นี่เป็นเพียงความผิดปกติชั่วคราว เป็นปัญหาชั่วคราวที่อินเดียต้องเผชิญ แต่แน่นอนว่าในอีกไม่ช้าเรามั่นใจว่าโลกจะต้องพบทางออก”
รัฐบาลอินเดียเริ่มส่งสัญญาณว่ากำลังแสวงหาหุ้นส่วนใหม่ๆ ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อรับมือกับภาษีทรัมป์ ซึ่งกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์วอชิงตัน-นิวเดลีตึงเครียดมากที่สุดในรอบหลายปี
โมดี มีกำหนดเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างพันธมิตรใหม่ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ย่ำแย่
ประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา แห่งบราซิล ระบุวานนี้ (6) ว่า ตนเตรียมจะขอเปิดการหารือระหว่างผู้นำกลุ่ม BRICS เพื่อหาทางรับมือกับมาตรการทางภาษีของ ทรัมป์ โดยเตรียมที่จะต่อสายพูดคุยกับ โมดี ในวันนี้ (7) ตามมาด้วยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และผู้นำชาติสมาชิกอื่นๆ
