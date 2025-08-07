ขอเจอตัวเป็นๆ! จนท.ทำเนียบขาวเผย ‘ทรัมป์’ อาจพบ ‘ปูติน’ ภายในสัปดาห์หน้า

เจ้าหน้าที่ทำเนียบระบุวานนี้ (6 ส..) ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย อาจพบปะหารือซึ่งหน้ากันภายในสัปดาห์หน้า ในขณะที่สหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการเก็บภาษีขั้นทุติยภูมิกับประเทศลูกค้าน้ำมันรัสเซียรวมถึงจีน เพื่อกดดันให้มอสโกต้องยุติสงครามในยูเครน
การพบกันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้ง 2 ชาติ นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้พบกับ ปูติน ที่นครเจนีวาในเดือน มิ.ย. ปี 2021 หรือเพียง 8 เดือนก่อนที่ ปูติน จะมีคำสั่งให้กองทัพรัสเซียเปิดฉากรุกรานยุเครน
ปูติน และประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนพบกันครั้งล่าสุดในเดือน ธ.ค. ปี 2019 และแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างไม่ปิดบัง
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานว่า ทรัมป์ บอกกับบรรดาผู้นำยุโรปผ่านการพูดคุยโทรศัพท์เมื่อวันพุธ (6) ว่า เขาตั้งใจจะพบกับ ปูติน เพื่อกรุยทางไปสู่การเปิดเจรจา 3 ฝ่ายระหว่างตน ปูติน และเซเลนสกี
“มีโอกาสสูงมากที่ผมจะพบกับเขาเร็วๆ นี้” ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนของทำเนียบขาว แถลงเพิ่มเติมว่า “ฝ่ายรัสเซียแสดงความปรารถนาที่จะพบกับประธานาธิบดี ทรัมป์ และท่านประธานาธิบดีก็เปิดกว้างสำหรับการพบประธานาธิบดี ปูติน และประธานาธิบดี เซเลนสกี”
รายละเอียดเหล่านี้ถูกเปิดเผยตามหลังการพูดคุยระหว่าง ปูติน กับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของ ทรัมป์ เมื่อวานนี้ (6) ที่กรุงมอสโก ซึ่งผู้นำสหรัฐฯ ประกาศผ่าน Truth Social ว่า “ได้ผลลัพธ์ก้าวหน้าไปมาก” ก่อนที่จะออกตัวว่ายังไม่ถึงขั้น “ผ่าทางตัน”
ผู้ช่วยประจำทำเนียบเครมลินคนหนึ่งยืนยันว่า การพูดคุยครั้งนี้ “มีประโยชน์และสร้างสรรค์”
ความเคลื่อนไหวทางการทูตเหล่านี้เกิดขึ้นเพียง 2 วันก่อนถึงกำหนดเส้นตายที่ ทรัมป์ ยื่นให้รัสเซียต้องตกลงยุติสงครามในยูเครน หรือไม่ก็ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
ทรัมป์ เผยท่าทีว่าเริ่มจะหมดความอดทนกับปูติน หลังความพยายามเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยสันติภาพไม่คืบหน้า และล่าสุดก็ขู่ว่าจะรีดภาษีศุลกากรกับทุกประเทศที่ยังคงรับซื้อสินค้าจากรัสเซีย รวมถึง “น้ำมัน” ด้วย
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าววานนี้ (6) ว่า ตนอาจจะประกาศอัตราภาษีเพิ่มเติมกับ “จีน” เหมือนอย่างที่เพิ่งจะสั่งขึ้นภาษีอินเดียไปหยกๆ อีก 25% โทษฐานไม่ยอมเลิกซื้อน้ำมันจากมอสโก
“เราทำกับอินเดียแล้ว และอาจจะทำกับอีก 2-3 ประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจีน” ทรัมป์ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์