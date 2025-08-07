3 ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ 'ซัมซุง-SK Hynix-TSMC' ได้รับยกเว้นจากคำสั่งรีดภาษีชิป 100% ของ ‘ทรัมป์’

เจ้าหน้าที่ไต้หวันยืนยัน บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง โค (TSMC) ได้รับยกเว้นจากมาตรการเก็บภาษีศุลกากร 100% จากชิปเซมิคอนดักเตอร์นำเข้าของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขณะที่ผู้แทนการค้าเกาหลีใต้ยืนยันว่า 2 ผู้ผลิตรายใหญ่จากแดนโสมขาวอย่างซัมซุงและ SK Hynix อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นเช่นกัน
TSMC เป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Nvidia และแอปเปิลเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญ
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สื่อที่ทำเนียบขาวว่า “เราจะเก็บภาษีศุลกากรอย่างมากจากชิปและเซมิคอนดักเตอร์” โดยอัตราจะอยู่ที่ 100% ทว่ายังคงไม่ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า บริษัทที่เข้ามา “ผลิตสินค้าในสหรัฐฯ หรือแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิต” จะได้รับการยกเว้น
“เนื่องจากผู้ส่งออกหลักของไต้หวันคือ TSMC ซึ่งมีโรงงานผลิตในสหรัฐฯ TSMC จึงได้รับการยกเว้น” หลิว จิ้งชิง (Liu Chin-ching 劉鏡清) แถลงต่อสภานิติบัญญัติไต้หวันวันนี้ (7 ส.ค.)
อย่างไรก็ดี หลิว ยอมรับว่า ผู้ผลิตชิปไต้หวันบางรายจะได้รับผลกระทบจากอัตราภาษี 100% ทว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ก็โดนเช่นกัน
“ปัจจุบันไต้หวันถือเป็นผู้นำโลกในด้านนี้ และผมเชื่อว่าหากผู้นำและคู่แข่งเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเดียวกัน ยังไงผู้นำก็จะยังคงเป็นผู้นำอยู่วันยันค่ำ” หลิว ระบุ
“นี่คือการประเมินเบื้องต้นของเราในขณะนี้ แต่เราจะเฝ้าจับตาสถานการณ์ และเสนอมาตรการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง”
ก่อนหน้านี้ TSMC เคยสุ่มเสี่ยงจะเผชิญมาตรการลงโทษจากทรัมป์ ซึ่งกล่าวหาไต้หวันว่า “ขโมย” อุตสาหกรรมชิปไปจากสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ TSMC ประกาศแผนลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐฯ อีก 100,000 ล้านดอลลาร์ ก็ทำให้หลายฝ่ายมีความหวังกันว่าไต้หวันอาจจะรอดพ้นจากอัตราภาษีใหม่ๆ ของ ทรัมป์
ไต้หวันยังให้คำมั่นว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐฯ ซื้อพลังงานจากอเมริกามากขึ้น และเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้ถึง 3% ของ GDP
ปัจจุบันสหรัฐฯ กำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าจากไต้หวันเอาไว้ที่ 20% โดยไม่รวมเซมิคอนดักเตอร์
ด้าน โย ฮัน-กู (Yeo Han-koo) หัวหน้าผู้แทนเจรจาการค้าของเกาหลีใต้ ออกมายืนยันวันนี้ (7) ว่า ชิปของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ และ SK Hynix จะไม่ถูกสหรัฐฯ เก็บภาษี 100% เช่นกัน
เขาให้สัมภาษณ์ว่า เกาหลีใต้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้อัตราภาษีนำเข้าชิปที่น่าพอใจที่สุดจากสหรัฐฯ ภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างวอชิงตันและโซล ทว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัมซุงเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิป 2 แห่งอยู่ที่เมืองออสตินและเทย์เลอร์ในรัฐเทกซัส ขณะที่ SK Hynix ก็ประกาศแผนจะสร้างโรงงานแพกเกจจิงชิประดับก้าวหน้า รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เอไอที่รัฐอินดีแอนา
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี