บ้าไปใหญ่! ‘ทรัมป์’ ขู่เทคโอเวอร์ ‘วอชิงตัน ดี.ซี.’ ใช้เนชันแนลการ์ดคุมความสงบ-อ้างเมืองหลวงสหรัฐฯ ‘ไม่ปลอดภัย’

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาเปรยในวันพุธ (6 ส.ค.) ว่าตนอาจตัดสินใจส่งกองกำลังเนชันแนลการ์ดลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ส่อเป็นการยึดอำนาจบริหารกิจการของเมืองหลวงสหรัฐฯ
“เรามีเมืองหลวงที่ไม่ปลอดภัยเอามากๆ” ทรัมป์ บอกกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบขาว “เราจำเป็นต้องควบคุม ดี.ซี. มันจะต้องเป็นสถานที่ที่บริหารจัดการดีที่สุดในสหรัฐฯ”
ทรัมป์ เคยขู่จะใช้อำนาจรัฐบาลกลางเทคโอเวอร์เมืองแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหน และล่าสุดก็ออกมาขู่อีกครั้งหลังมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของ อีลอน มัสก์ ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์
ด้าน มัสก์ ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาให้ ทรัมป์ และเข้ามาคุม DOGE เพื่อตัดลดรายจ่ายของรัฐบาล ระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกทุบตีและศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน พร้อมย้ำว่า “ถึงเวลาที่ต้องเอา ดี.ซี. มาอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลางแล้ว”
เมื่อผู้สื่อข่าวถาม ทรัมป์ ว่าคิดจะยึดอำนาจจากตำรวจ ดี.ซี. หรือไม่ ผู้นำสหรัฐฯ ก็ตอบในทำนองไม่ปฏิเสธ
“เราเกือบจะสูญเสียคนหนุ่มคนหนึ่งไป เด็กหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นถูกตีจนสลบเหมือด” ทรัมป์ กล่าว
ผู้นำสหรัฐฯ ยังได้โพสต์ภาพถ่ายของเหยื่อคือ เอ็ดเวิร์ด คอริสทีน (Edward Coristine) ในสภาพที่ใบหน้าและแขนขามีเลือดไหล
“เราจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงาม และมันน่าอายจริงๆ กับสถิติอาชญากรรม การปล้น การฆาตกรรม และอื่นๆ อีก เราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไป และนั่นรวมถึงการส่งเนชันแนลการ์ดเข้ามา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้” ทรัมป์ กล่าว
โฆษกของ มูเรียล โบวเซอร์ นายกเทศมนตรี ดี.ซี. ยังไม่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้
สถิติอาชญากรรมรุนแรงในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2025 ลดลง 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่อาชญากรรมในภาพรวมก็ลดลงประมาณ 7% ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจ ดี.ซี.
เขตปกครองพิเศษ District of Columbia หรือ ดี.ซี. นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 1790 บนพื้นที่บางส่วนของรัฐเวอร์จิเนียและแมริแลนด์ มีสภาคองเกรสทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ทว่าประชาชนผู้อยู่อาศัยมีสิทธิเลือกนายกเทศมนตรีและสภาเมืองได้ตามกฎหมาย Home Rule Act
ทั้งนี้ หาก ทรัมป์ ต้องการจะยึดอำนาจบริหาร ดี.ซี. ก็จำเป็นจะต้องให้สภาคองเกรสออกกฎหมายใหม่มายกเลิกกฎหมาย Home Rule Act เสียก่อน และส่งให้ ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (6) ว่า ทีมกฎหมายของเขากำลังศึกษาช่องทางที่จะยกเลิกกฎหมาย Home Rule Act
ที่มา: รอยเตอร์