ทรัมป์ไม่มีพัก!เตรียมรีดภาษี100% เล่นงานชิปเซมิคอนดัคเตอร์นำเข้าจากต่างชาติ

สหรัฐฯจะกำหนดเพดานภาษี 100% สำหรับชิปเซมิคอนดัคเตอร์ที่นำเข้าจากประเทศต่างๆที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกา หรือไม่มีแผนผลิตในสหรัฐฯ จากคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ ในวันพุธ(6ส.ค.) ว่าอัตราภาษีใหม่จะบังคับใช้กับ "ชิปและเซมิคอนดัคเตอร์ทั้งหมดที่นำเข้าสู่สหรัฐฯ แต่จะไม่บังคับใช้กับบริษัททั้งหลายที่รับปากว่าจะผลิตในสหรัฐฯ"
"เพดานภาษี 100% สำหรับชิปและเซมิคอนดัคเตอร์ทั้งหมดที่นำเข้าสูสหรัฐฯ แต่ถ้าคุณรับปากว่าจะผลิตสหรัฐฯ หรือถ้าคุณอยู่ในกระบวนการผลิตในสหรัฐฯ อย่างที่หลายบริษัทกำลังทำ จะไม่มีการรีดภาษี" ทรัมป์ กล่าว อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีชิปมากน้อยแค่ไหนที่ถูกภายใต้มาตรการรีดภาษีดังกล่าว
สภาคองเกรสจัดตั้งโครงการอุดหนุนงานวิจัยและการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ มูลค่า 52,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 และกระทรวงพาณิยช์เมื่อปีที่แล้ว ครั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามโน้วน้าวให้บริษัทเซมิคอนดัคเตอร์ชั้นนำ 5 แห่ง โยกย้ายโรงงานมายังสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว
เมื่อปีที่แล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าสหรัฐฯผลิตชิปเซมิคอนดัคเตอร์ คิดเป็นสัดส่วนเพียง 12% จากทั้งหมดทั่วโลก ลดลงจากระดับ 40% ในช่วงทศวรรษ 1990
"ถ้ามีเหตุผลบางอย่าง คุณบอกว่าคุณจะผลิตแต่ไม่ได้ผลิต เมื่อนั้นเราจะกลับมาและปรับขึ้นเพดานภาษี มันจะถูกสะสมและเราจะชาร์จพวกคุณในภายหลัง คุณจำเป็นต้องชดใช้ ผมรับประกันได้เลย" ทรัมป์กล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)