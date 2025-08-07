xs
ทองทั้งนั้น! ตำรวจบราซิลสั่ง "อินฟลูสาวแดนแซมบ้าคนดัง" หยุดตรวจระหว่างรถติดไฟแดง ผงะพบ “ทองคำแท่งกว่า 100 แท่ง" ละลานตาซุกไว้ในรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เอเจนซีส์ – ทองคำแท่งกว่า 100 แท่งถูกยึดไว้ได้อย่างไม่คาดฝันระหว่างตำรวจบราซิลสั่งรถอินฟลูสาวชื่อดัง ซูซี อาเลนคาร์( Suzy Alencar) ที่นั่งมาพร้อมสามีให้หยุดตรวจระหว่างรถติดไฟแดงก่อนผงะพบทองแท่งซุกไว้ตามที่ต่างๆในรถหนัก 103 ก.กมูลค่า 8.2 ล้านปอนด์

เดอะซันของอังกฤษรายงานวันพุธ(6 มี.ค)ว่า เวลานี้ตำรวจแซมบ้ากำลังสอบสวนอย่างเร่งรีบถึงที่มาของทองคำแท่งจำนวนมากและความเชื่อมโยงไปยังมาเฟียหรือแก๊งอาชญากรต่างๆ

เรื่องเกิดอินฟลูสาวชื่อดัง ซูซี อาเลนคาร์( Suzy Alencar) พร้อมสามี บรูโน เมรเดส เด เฆซุส (Bruno Mendes de Jesus) แต่โดนตำรวจสั่งให้หยุดรถระหว่างไฟแดง

ในการตรวจค้นภายในรถเจ้าหน้าที่ในครั้งแรกพบทองคำแท่งจำนวนไม่มากนักซุกอยู่ด้านใน

แต่เมื่อการตรวจค้นนานขึ้นไปยังที่ต่างๆด้านในบริเวณแดชบอร์ดที่เก็บสิ่งของด้านหน้าและเกียร์รวมไปถึงส่วนต่างๆกลับพบทองคำแท่งเป็นจำนวนมากซุกอยู่

ตำรวจทางหลวงบราซิล PRF ได้กล่าวถึงการบุกยึดครั้งนี้ว่า “เป็นการยึดทองคำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบราซิล”

ทองคำแท่งกว่า 100 แท่งถูกยึดไว้ได้อย่างไม่คาดฝันมูลค่าโดยประมาณ 8.2 ล้านปอนด์

โรดริโก มักโน (Rodrigo Magno) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบราซิล PRF กล่าวต่อสื่อท้องถิ่นในเรื่องนี้ว่า “พวกเราได้ออกปฎิบัติการหยุดและตรวจค้นภายในรถ และสังเกตเห็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีบางส่วนของด้านในตัวรถถูกเปลี่ยนแปลง

“นี่ยิ่งทำให้พวกเราทำการตรวจค้นหาอย่างโดยละเอียด”

สามีอินฟลูสาววัย 30 ปีถูกจับในที่เกิดเหตุและไม่ยอมให้แถลงการณ์ใดๆ

เดอะซันรายงานว่า กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อบนโต๊ะแถลงข่าวที่มีการเปิดเผยของกลางทองคำแท่งเหลืองอร่ามที่ยึดมาได้ถูกจัดเรียงบนโต๊ะเป็นแผงไม่ต่างจากแนวกำแพงอิฐบ้าน และตำรวจบราซิลจะเริ่มลงมือสอบหาที่มาของทองแท่งเหล่านี้ที่มีทั้งแท่งเล็กและใหญ่หลายขนาด รวมถึงความเชื่อมโยงถึงแก๊งอาชญากรรมและกลุ่มมาเฟียต่อไป

สำหรับอิฟลูสาว ซูซีย์ นี้มีสาวกผู้ติดตามจำนวนมากทางโซเชียลมีเดียที่ได้มีการแชร์คลิปของเธอถึงความเป็นแม่ แฟชั่น และการใช้ชีวิตประจำวัน



