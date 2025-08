ฮือฮา! “นักฆ่าแดนผู้ดีมือประกาฬ” หนีคดีจนมุมที่เมืองตาอากาศสเปน พบปืนเพียบพร้อมกระสุน - หนังสือพุทธเชิงปฎิบัติ “พระพุทธเจ้าในกระจกเงาตัวเอง” ซุกในรถพังยับ

เมโทรของอังกฤษรายงานวันที่ 3 ส.ค ว่า นักฆ่าอังกฤษโดนจับต้องสงสัยฆาตรกรรมในสเปนหลังรถเก๋งสีดำที่ขับเกิดชนพังยับโดนตำรวจจับในพื้นที่เมืองรีสอร์ทชายทะเล ริเวียรา โซล (Riviera Sol) ใกล้ ลา คาลา เด มิฮาส (La Cala de Mijas) ที่เมืองมาลากา (Malaga)ทางใต้ของสเปนมือปืนอังกฤษไม่ทราบชื่อพบพร้อมปืนไม่กี่กระบอกที่ขึ้นลำกล้องพร้อมกระสุนและอุปกรณ์เก็บเสียง ตามภาพยังพบกระสุนปืนมากมายถูกเก็บไว้ในกระเป๋าตามภาพยังพบหนังสือศาสนาพุทธเชิงปฎิบัติชื่อดังของ วู๊ดดี ฮอคสเวนเดอร์ (Woody Hochswender) อดีตนักข่าวนิวยอร์กไทม์สและบรรณาธิการประจำนิตยสารเอสไควร์ (Esquire) ชื่อ “พระพุทธเจ้าในกระจกเงาตัวเอง” หรือ The Buddha in your mirrorตำรวจท้องถิ่นสเปนเข้ามาระงับเหตุโต้เถียงที่สถานีน้ำมันบริเวณใกล้เคียงและได้รับแจ้งจากผู้หญิงดัตช์ 2 คนว่าถูกรบกวนโดยชายไม่ทราบชื่อที่ออกมาจากรถของเขาเพื่อพยายามขายยาเสพติดโคเคนให้อุบัติเหตุถูกแจ้งที่ถนนออร์เฟบราส (Orfebras) เมื่อรถนิสสันรุ่น Qashqai สีดำตามภาพพุ่งชนฟุตบาทจนด้านหน้ายับ และชายคนดังกล่าวพยายามหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจนแต่โดนตำรวจสเปนจับได้ในที่สุดอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์มาลากา Diario Sur นักฆ่าอังกฤษไม่ได้ถือพาสปอร์ตในตัวแต่ถูกระบุตัวตนผ่านระบบสแกนไบโอเมตริก(biometric)รายงานยังเสริมต่อว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังเป็นที่ต้องการตัวในคดีฆาตรกรรมไม่กี่คดีและมีหมายจับทันทีออกโดยศาลเฟวนกีโรลา(Fuengirola)ตำรวจสเปนพบปืน 2 กระบอกซุกรถพร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ปลอกกระสุน และกระสุนนอกจากนี้ตำรวจยังพบสมุดโน้ตจดพร้อมชื่อและที่อยู่โฆษกตำรวจท้องถิ่นสเปนฮิฮาสแถลงว่า “ในขณะที่กำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่ลา คาลา เด มิฮาส เจ้าหน้าที่ตำรวจวันเสาร์(2) ถูกเรียกให้ไปจัดการความไม่สงบที่สถานีจ่ายนำมันในพื้นที่“เมื่อไปถึงพวกเขาได้สอบปากคำลูกค้าที่สถานีน้ำมันที่แจ้งว่าถูกชายต่างชาติที่ขับรถหนีออกไปแล้วรังควานเธอ”และแถลงต่อว่า “ไม่นานหลังจากนั้นมีโทรศัพท์แจ้งให้พวกเรารู้ถึงอุบัติเหตุที่ถนนออร์เฟเบรส ในริเวียรา ”โฆษกกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “ในขณะที่มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถยนต์ที่เสียหายตรงกับคันที่เกี่ยวข้องในเหตุที่ปั้มน้ำมัน”แถลงการณ์กล่าวว่า “คนขับพบพยายามหลบหนีเมื่อเห็นตำรวจแต่โดนสกัดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และหลังจากที่บ่งชี้แล้ว ตรวจเหล่านั้นพบว่าชายคนนี้เป็นชาวอังกฤษที่มีหมายจับและควบคุมตัวในเรือนจำคดีฆาตรกรรม”แถลงการณ์กล่าวว่า คนร้ายพกอาวุธปืนไม่กี่กระบอกและกระสุนจำนวนมากที่ยึดไว้ได้เดอะซันของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ตำรวจแถลงว่า นักฆ่าอังกฤษหนีคดีถูกส่งตัวให้ตำรวจติดอาวุธสเปนหน่วย Civil Guard และถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำไม่นานหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดออกมาถึงลักษณะคดีฆาตรกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชื่อคนร้ายหรืออายุสื่อสเปน Diario Sur รายงานวันเสาร์(2)ว่า การสอบคดียังเปิดอยู่เพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องเขากับคดีแก๊งอาชญากรรม โดยมีรายงานว่า นักฆ่าอังกฤษมือดีเชื่อมโยงหนึ่งแก๊งอาชญากรร้ายแรงมากที่สุดของอังกฤษ