เล่นใหญ่! อดีตนาวิกมะกันผู้ผันตัวเป็นอินฟลูฯ เขมร ฉุนสื่อโปแลนด์รายงานกัมพูชาใช้ฝูงชนเป็นโล่มนุษย์

การรายงานข่าวความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ของ Visegrád 24 สื่อโปแลนด์ ที่มีชื่อโด่งดังด้านข่าวรายงานสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ “Jacob in Cambodia” อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ผันตัวมาเป็นอินฟลูฯ คนดังในกัมพูชาเพราะชื่นชอบในวิถีชีวิตคนเขมร ถึงกับควันออกหู“Jacob in Cambodia” แสดงความเห็นบนแพลตฟอร์ม X ที่มีผู้ติดตาม 24,000 คน เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ต่อว่าสื่อโปแลนด์ Visegrád 24 ว่า “อย่าเผยแพร่คำโกหก”หลังได้รายงานข่าวภาพเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ของกองทัพกัมพูชาอยู่ท่ามกลางฝูงชนในลักษณะเหมือนใช้มนุษย์เป็นโล่นอกจากนี้เขายังแสดงความเห็นต่อการโพสต์ของนาธาน รูเซอร์ (Nathan Ruser) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมจากสถาบันวิเคราะห์นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลีย ASPI (Australian Strategic Policy Institute) ที่แสดงภาพรถถังของไทย พร้อมเปิดเผยว่า รถถังนี้ตั้งใกล้ปอยเปต โดยหันปากกระบอกปืนรถถังชี้สู่ตลาดชายแดนในการโพสต์ของผู้เชี่ยวชาญยังเปิดเผยพิกัดทางดาวเทียมของที่ตั้งรถถังไทยออกมาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 13.665965, 102.546785 พร้อมลิงค์กูเกิลแมปอดีตทหารนาวิกโยธินอเมริกันแสดงความข้องใจโดยโพสต์ว่านอกจากนี้ในการโพสต์ของอินฟลูเขมรรายนี้ยังเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้(30)โดยเป็นภาพการเยือนจุดสู้รบของทูตทหารนานาชาติรวมจากสหรัฐฯ โดย“Jacob in Cambodia” ได้โพสต์ว่า “ กัมพูชาเรียกร้องให้ปล่อยตัวทหารเหล่านั้นที่ถูกจับไปทันทีโดยคนเหล่านั้นถูกจับหลังข้อตกลงหยุดยิง”ก่อนหน้ายังได้ออกมาแสดงความรู้สึกสงสารต่อประชาชนชาวกัมพูชาที่ต้องหนีภัยสงครามการสู้รบโดยระบุว่า ชาวกัมพูชาเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่เคยได้เห็นมาทั้งกล้าหาญและอาจหาญ พร้อมรายงานว่าหลังการหยุดยิงเริ่มต้นทะยอยกลับบ้านแล้ววานนี้(29)ยังอวยพรนักข่าว นาธาน พอล เซาท์เทิร์น(Nathan Paul Southern)ที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานทหารไทยใช้ 'คลัสเตอร์บอมบ์' ในความขัดแย้งนี้โดยเขาได้แสดงความเห็นเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ในการรายงานกองทัพกัมพูชายิงจรวดถล่มร้านเซเว่นอิเลฟเว่นของไทยในเชิงตำหนิทหารไทยว่า