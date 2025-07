ระทึก! คลื่นสึนามิ 3 ระลอกซัดถล่มเมืองท่ารัสเซียหลังแผ่นดินไหว 8.8 นอกคาบสมุทรคัมชัตกา-เตือนภัยรอบแปซิฟิก

สำนักงานบริการด้านธรณีฟิสิกส์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย (Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences) ระบุว่า (30) ว่า หลังเกิดแผ่นดินไหว 8.8 นอกคาบสมุทรคัมชัตกา ได้มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นตามมาอีกไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง โดยวัดความแรงได้ตั้งแต่ 2-5 แมกนิจูด

ด้านสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดที่ความลึกเพียง 19.3 กิโลเมตร และห่างจากเมือง Petropavlovsk-Kamchatsky ซึ่งมีประชากร 165,000 คนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 119 กิโลเมตร



ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำเตือน “ความเสี่ยงคลื่นสึนามิ” ภายในระยะเวลา3 ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวโดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิสูงกว่า 3 เมตรที่ญี่ปุ่น ฮาวาย ชิลี และหมู่เกาะโซโลมอน ขณะที่บริเวณชายฝั่งอื่นๆ ของแปซิฟิก รวมถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นขนาดเล็กลงมา

สำนักข่าว TASS ของรัสเซียรายงานว่า คลื่นสึนามิลูกที่ 3 นั้นทางการรัสเซียได้เตือนประชาชนให้อพยพขึ้นไปบนพื้นที่เนินเขา และขอให้คงอยู่ในจุดนั้นจนกว่าอันตรายจากคลื่นยักษ์จะสิ้นสุดลงสำนักข่าว AFP รายงานว่า มีการประกาศเตือนสึนามิไกลไปถึงเปรูและบางส่วนของหมู่เกาะกาลาปาโกสนอกชายฝั่งเอกวาดอร์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งคาบสมุทรคัมชัตกาถึง 13,000 กิโลเมตร โดยทางการได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันล่วงหน้าขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได้ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในบางพื้นที่ริมชายฝั่งตะวันออกของจีนด้วยมีรายงานผู้บาดเจ็บจำนวนมากในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ขณะที่ญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกซึ่งเคยได้รับความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี 2011“แผ่นดินไหววันนี้ร้ายแรงและถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี” วลาดิมีร์ โซโลดอฟ ผู้ว่าการเขตคัมชัตกา ระบุในคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงอินสตาแกรมแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูง 3-4 เมตรซัดเข้าชายฝั่งในบางพื้นที่ของคาบสมุทรคัมชัตกา ตามข้อมูลจาก เซียร์เก เลเบเดฟ รัฐมนตรีกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินประจำภูมิภาค ซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้รีบออกห่างจากพื้นที่ชายฝั่งUSGS ยังได้มีการปรับเพิ่มระดับความแรงของแผ่นดินไหวจาก 8.0 ก่อนหน้า และรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อกซึ่งวัดความแรงสุดได้ถึง 6.9 แมกนิจูดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้อัปเกรดคำเตือนสึนามิ โดยคาดการณ์ว่าอาจจะมีคลื่นสูงถึง 3 เมตรเดินทางมาถึงชายฝั่งของแดนอาทิตย์อุทัยบรรดาเมืองริมชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นได้มีการเปิดเสียงไซเรนเตือนภัย และทางการเตือนให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย ขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK เผยแพร่ภาพชาวญี่ปุ่นบนเกาะฮอกไกโดขึ้นไปรวมตัวหลบภัยกันบนหลังคาอาคารด้านบริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ โค(TEPCO) ยืนยันว่าได้มีการอพยพคนงานออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะซึ่งเคยเผชิญวิกฤตแท่งเชื้อเพลิงหลอมละลายจากเหตุสึนามิเมื่อปี2011โยชิมาสะ ฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่า จนถึงขณะนี้เพิ่งมีรายงานคลื่นขนาดเล็กซัดเข้าสู่ชายฝั่งของญี่ปุ่น โดยไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ยังอยู่ในสภาวะปกติที่มา: บีบีซี, เอเอฟพี, รอยเตอร์