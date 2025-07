PLANET#3 เจาะลึก ซุปต้าร์คริส มาร์ติน แห่ง Coldplay เปิดโปงคู่ชู้ไฮโซเทคขณะคลึงเต้าในคอนเสิร์ต คือเรื่องบังเอิญหรือ?

ที่สำคัญคือ สามีตีตราของคุณป้าคริสตินก็เป็นซีอีโอแห่งบริษัทของตนเองเช่นเดียวกับแอนดี บายรอน โดยอยู่ในธุรกิจการผลิตเหล้ารัมอันเก่าแก่มากกว่า 2 ศตวรรษ และใหญ่โตมากมายกระทั่งว่า เดลิเมลออนไลน์แปะป้ายให้คริสติน คาบอต เป็นสตรีที่จะเลือกกินแต่บุรุษผู้ทรงอำนาจในชั่วโมงนี้ ชาวโลกพากันรู้จักบริษัท Astronomer แห่งธุรกิจ AI ซึ่งสุดๆ จะซูเปอร์ไฮเทคกันไปทั่วดั่งการแพร่กระจายของไฟป่า เมื่อกล้อง “คิสแคม” ในคอนเสิร์ต Music of the Spheres World Tour อันโด่งดังคับจักรวาลของวง Coldplay สอดส่องไปจับจ้องโมเมนต์หวานแหววคู่ชู้ชื่นรัก พร้อมกับส่งภาพขึ้นจอยักษ์ Jumbotron ในจิลเลตต์ สแตเดียม ณ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์และแล้วความโป๊ะแตกแห่งชู้รักซูเปอร์ไฮโซของวงการซูเปอร์ไฮเทค ก็โครมครามขึ้นมาในค่ำคืนพุธที่ 16 กรกฎาคม 2025 ยูเอสเอ ทูเดย์ รายงานด้วยคลิปเพราะฝ่ายหญิงที่กำลังเพลิดเพลินกับการถูกเกาะกุมเต้า ออกอาการผวาตกใจขั้นสุด เธอยกสองมือขึ้นปิดปากด้วยความช็อก แล้วเลื่อนขึ้นปิดบังใบหน้า ก่อนจะผละออกจากอ้อมแขนของฝ่ายชาย เนื่องจากตัวเธอนั้นเป็น Chief People Officer (CPO) อันเป็นเบอร์ 1 แห่งฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ของ Astronomerแต่ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เจ้าของมือขวาซึ่งเกาะกุมเต้าซ้ายของเธอ เป็นถึงบิ๊กบอสของบริษัท นามว่า “แอนดี บายรอน” ซีอีโอวัย 50 กะรัต ยอดฝีมือด้านการบริหารและการสร้างรายได้ของ Astronomer ซึ่งออกปฏิกิริยา “หนีอาย” ได้สุดๆ ยิ่งกว่าคุณป้าคู่มุ้งมิ้งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวบนจอยักษ์ Jumbotron ถูกสาธารณชนสันนิษฐานทันทีว่า “ต้องเป็นกรณีคนคู่ชู้รัก” ที่ตกใจว่าแอฟแฟร์รักเร้นถูกเปิดโปงอย่างแน่นอน ชาวเน็ตติเซ่นจึงลงมือเช็กด่วน แป๊บเดียวก็ได้เฉลยว่า แอนดี บายรอน ชายหนุ่มในเหตุการณ์นี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Astronomer บริษัทขนาดใหญ่ที่เพิ่งเข้าร่วมในตลาดทรัพย์ มูลค่ามากกว่าสามหมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบกิจการด้าน Artificial Intelligence AI และมีอัตราเติบโตด้านกำไรสูงลิ่ว 292% ในปี 2023 ด้วยความสามารถของซีอีโอแอนดี บายรอนเท่านั้นเอง คลิปเด็ดความยาว 15 วินาทีก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ผู้คนเข้าชมกันหลายล้านวิวอิ้งระดับที่เดลิเมลออนไลน์รายงานขำๆ ว่ามิได้มีเมตตาสงสารหรือคิดจะช่วยเหลือแฟนคอนเสิร์ตสองคนนั้นเลยคลิปโป๊ะแตกที่เรียกเสียงหัวเราะขำกลิ้งจากชาวโลก เริ่มด้วยกล้องคิสแคมแพนจ่อไปยังบริเวณวีไอพีบ็อกซ์ ที่บริษัทเงินถุงเงินถังจะไปซื้อเหมาตั๋วราคาแพง แจกให้พนักงานได้สนุกกับคอนเสิร์ตในฝันด้วยกัน และแล้วภาพสวีตสุดๆ ของคู่ชู้ชื่นรัก ณ ชั้นบนสุดของบ็อกซ์ ไปปรากฏบนจอยักษ์ของสนามแข่งขันจิลเลตต์ สแตเดียม ซึ่งก็คือ หญิงชายหุ่นเป๊ะปังน่ามองอย่างยิ่งแม้จะอยู่วัยหลัก 5 ยืนกอดรัดกันแนบแน่นขณะชมคอนเสิร์ต Music of the Spheres World Tour อันสุดๆ จะป๊อปปูลาร์ของแบนด์ดังชื่อก้องโลก Coldplayโดยฝ่ายหญิงนามว่า คริสติน เอนอิงอิ่มเอมอยู่กับแผงอกกว้างของฝ่ายชาย แอนดี ผู้ซึ่งโอบกอดเธออบอุ่น มือขวาของเขาเกาะกุมหน้าอกซ้ายของคริสติน ส่วนมือซ้ายกระชับกับเนื้อนุ่มใต้ราวนม พร้อมนี้ คริสตินก็วางสองมือทาบทับกระชับการเกาะกุมของแอนดีเสียงทุ้มน่าฟังของหนุ่มนักร้อง คริส มาร์ติน เอ่ยย้ำภาพคู่รักหวานแหววที่กล้อง “คิสแคม” จับจ้อง“ครับผม โอ..... ดูสองท่านนี้สิครับ”“ไม่เป็นไรครับ”คริส มาร์ติน พูดปลอบใจท่ามกลางเสียงท่านผู้ชมในสแตเดียมหัวเราะครึกครื้น และเสียงเป่าปากเปี๊ยวป๊าว ดังเป็นแบ็กกราวน์“ใจเย็นๆ ครับ ใจเย็นๆ”เสียงพูดปลอบใจจากคริส มาร์ติน ดังออกมาอีก พร้อมกับที่เสียงเฮฮาของท่านผู้ชมซึ่งขำกลิ้งกับอาการช็อกสติแตกบนจอ ก็กระหึ่มเกรียวกราวไม่หยุด“คุณโอเคใช่ไหมครับ”คริส มาร์ติน พูดด้วยความเป็นห่วงแฟนคอนเสิร์ตอย่างจริงจัง(แต่ก็อีกแหละ หากตัดภาพออกไป ย่อมจะถูกท่านผู้ชมมากกว่าครึ่งแสนก่นด่าเละเทะแน่นอน)ซุปต้าร์แห่งวง Coldplay จึงออกอุทาน แล้วกล่าวประโยคที่เดลิเมลออนไลน์บอกไว้แบบขำๆ แซวๆ ว่า “มิได้เมตตาสงสารหรือคิดจะช่วยเหลือแฟนคอนเสิร์ตเลย”ในนาทีต่อมาชายหญิงทั้งสองหายไปจากหน้าจอ โดยมีพวกลูกน้องหนุ่มๆ แห่กันขึ้นไปยืนแทนที่ และช่วยกันตะโกน กระโดดกระเต้น ชูมือโบกไปมา เบี่ยงเบนความสนใจออกจาก CEO และ CPO กิ๊กรุ่นเจ่เจ้ด้วยอายุที่ซีเนียร์กว่าราว 2 ปีด้านคริส มาร์ติน พูดออกตัว“ผมหวังว่าเราเปล่าทำอะไรไม่ดีออกไปนะ” ยูเอสเอ ทูเดย์รายงานอย่างนั้นส่วนท่านผู้ชมบอกในคอมเมนต์ว่า ซุปต้าร์คริสมิได้ทำอะไรไม่ดี คริสก็แค่ปิ้งย่างเผาสดสองผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทไฮเทคพันล้านดอลลาร์ ผู้ซึ่งไปยืนล่อเป้า เคล้าคลึงกัน ในงานคอนเสิร์ตที่มีมหาชนซื้อตั๋วเข้าชมหกหมื่นกว่าชีวิตในการนี้ คริส มาร์ติน น่าจะไม่รู้เรื่องในตอนแรก และจึงพยายามพูดปลอบใจตรงไปยังคริสตินและแอนดีนับได้ 3-4 ครั้ง แต่จู่ๆ ก็เปลี่ยนท่าที และยิงมุกโหดล้อเลียนว่าสองไฮโซผู้ร่ำรวยต้องมีแอฟแฟร์รักเร้นกันแน่เรยยยเบื้องลึกเบื้องหลังจะมีหรือไม่ก็ตาม แฟนๆ ผู้หลงรักซุปต้าร์คริส มาร์ติน ไม่ต้องเป็นห่วง งานนี้ Coldplay ไม่ถูกฟ้องร้องว่าทำให้ชื่อเสียงป่นปี้ ทั้งนี้ ท่านผู้ชมของเดลิเมลออนไลน์อธิบายไว้ในคอมเมนต์ว่า ในตั๋วคอนเสิร์ตมีการป้องกันไว้อย่างดี ว่าการเข้าสู่พื้นที่การแสดง จะถือว่านักชมคอนเสิร์ตยอมรับให้บันทึกภาพ-ถ่ายคลิปสีสันของการแสดงได้ส่วนสำหรับด้านของท่าน CEO และ CPO ต่างจะต้องจดจำไปถึงชาติหน้าว่า ได้ประสบกับคอนเสิร์ตอันแสนแพง เพราะส่งผลเปลี่ยนชีวิตให้ยับเยินมากมายเท่าๆ กับความสุขหวือหวาที่เจ้าตัวได้เสพนั่นเเลโดย ยูเอสเอ ทูเดย์ บอกด้วยว่าภาพเหตุการณ์บนจอยักษ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนานุแฟนของ Coldplay ตลอดจนประชากรแห่งโลกอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์กะเก็งกันไปต่างๆ นานาในเวลาเดียวกัน อินเทอร์เน็ตนั้น แทบจะถล่ม เนื่องจากใครต่อใครต่างแห่เข้าไปสืบค้นว่าคุณลุงคุณป้าคู่ชู้ชื่นรัก เป็นใคร ใหญ่โตมาจากไหนกันแน่ ถึงต้องผวาผวาดกริ่งเกรงคิสแคมสะปานนั้นซุปต้าร์คริส มาร์ติน แซวคู่ชู้ชื่นรักซึ่งตกใจสติแตกที่ภาพของตนกอดกันและโน่นนี่สนิทแนบชิดเชื้อ ไปปรากฏบนจอยักษ์จัมโบ้โทรนJumbotron ณ วินาทีที่ 33 - วินาทีที่ 47 รวมได้ 15 วินาทีในคลิปของค่ายแชนแนลนิวส์เอเชียCNA Lifestyle บนยูทูปราวสามวันกันเลยทีเดียว ที่ถามไถ่กันไปมาจนว่อนอินเทอร์เน็ตว่า แอนดี บายรอน ซีอีโอ Astronomer ซึ่งโป๊ะแตก ถูกกล้องคิสแคมในคอนเสิร์ต Coldplay จับได้คาสะกินคาฮอร์น คาหนังคาเขา ขณะมือกุมเต้าของสาวที่มิใช่ศรีภรรยา โดยที่ฝ่ายหญิงนาม คริสติน คาบอต ก็แสดงออกชัดเจนว่าเอออวยด้วยดีกับฝ่ายชาย นั้น ได้กระทำการอันผิดศีลธรรมที่ผู้บริหารระดับสูงต้องยึดมั่นพอมาถึงเสาร์เช้าที่ 19 กรกฎาคม 2025 เดลิเมลออนไลน์มีเฉลย โดยหอบหลักฐานภาพถ่ายและข้อมูลครบเครื่องมานำเสนอในสกู๊ปเด่นของวันว่า“เดลิเมลดอทคอมสามารถยืนยันได้ว่า คริสติน คาบอต ที่แท้นั้น แต่งงานแล้ว และเดลิเมลมีภาพของคริสตินกับสามีซีอีโอ มาให้ชมก่อนใคร” เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นเอกสารกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งลงวันที่ไว้ในเดือนมกราคม 2025 เป็นเครื่องยืนยันว่าคริสติน คาบอต มีสถานภาพสมรสกับผู้ผลิตและจำหน่ายสุรารายใหญ่และเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิมหลายร้อยปีของแมสซาชูเซตส์แม้จะไม่กระจ่างชัดว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ผูกเงื่อนปมรักและสมรสในวันเดือนปีอะไร แต่รายละเอียดในเอกสารกรรมสิทธิ์ดังกล่าวยืนยันว่า คริสติน คาบอต (นามสกุลเดิม สแตเน็ก) แต่งงานแล้วในห้วงที่ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์ ในเมืองวอเตอร์ทาวน์ ใกล้นครบอสตันทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทไพรเวเทียร์ รัม ระบุว่า แอนดรูว์ คาบอต เป็นทั้งเจ้าของ และซีอีโอ ตลอดจน ซีโอโอ ของบริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษตระกูลคาบอต เมื่อช่วงปี 1750-1791 โดยประกอบธุรกิจครบวงจร ทั้งด้านการผลิต กับด้านการจำหน่าย และมาประสบความสำเร็จก้าวกระโดดในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอเมริกา นิวยอร์กโพสต์รายงานในเวลาเดียวกัน เดลิเมลออนไลน์ให้ข้อมูลด้วยว่า แอนดรูว์ คาบอต เคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว 2 ครั้งในปี 1993 และปี 2014 โดยมีบุตรและธิดารวม 2 ราย วัย 31 ปี กับ 26 ปี จากการสมรสครั้งแรกนอกจากนั้น ในการสมรสครั้งที่ 2 ก็มีบุตรและธิดาซึ่งอยู่ในวัยทีนเอจด้วยกันทั้งคู่ ในการนี้ เดลิเมลออนไลน์ได้ภาพน้องทั้งสอง ถ่ายรูปกับคุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงในบ้านซึ่งดูดีมีฐานะทีเดียวกล่าวเป็นภาษาเรียบง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำได้ว่า คริสตินน่าจะถอดแหวนแต่งงานก่อนจะออกไปมีความสุขในคอนเสิร์ตของวง Coldplay นั่นเองส่วนสำหรับชีวิตสมรสของคริสติน คาบอต มีอยู่ว่า เธอเคยจดทะเบียนสมรสกับเคน ธอร์นบี แล้วมีการยื่นเรื่องหย่าร้างในปี 2018 กว่าจะยุติลงได้ก็เข้าไปเป็นปี 2020 และน่าสังเกตว่าเธอเขียนในแอคเคาท์ที่ลิงค์อิน ว่าเธอนั่งในบอร์ดที่ปรึกษาของบริษัทไพรเวเทียร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ทั้งนี้ แอคเคาท์ที่ลิงค์อินถูกลบไปแล้วล่าสุดนี้ ผลกรรมตามเช็กบิลชุดใหญ่ไฟกระพริบต่อแอนดี บายรอน และต่อคริสติน คาบอต โดยเดลิเมลออนไลน์รายงานว่า ทั้งสองถูกคู่สมรสยื่นเรื่องจะดำเนินคดีฟ้องร้องและหย่าร้าง นอกจากนั้น แอนดียื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งซีอีโอเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2025 แต่ฐานะความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Astronomer ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง