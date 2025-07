ผู้ก่อตั้ง-ซีอีโอ ‘หัวเว่ย’ ไม่วิตกมาตรการแซงก์ชั่น ‘ชิปไฮเทค’ของสหรัฐฯ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2025/06/huawei-chief-hasnt-a-chip-worry-in-the-world/)17/06/2025ในการให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้แก่ เหรินหมินรึเป้า (พีเพิลส์เดลี่) สื่อที่เป็นปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ หัวเว่ย ได้ให้การประเมินอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน ซึ่งผู้คนจำนวนมากอาจจะพบว่าเป็นคำประเมินที่น่าประหลาดใจ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของคำให้สัมภาษณ์นี้ได้รับการตีพิมพ์โดย โกลบอลไทมส์ [1] ซึ่งเป็นสื่อในเครือของเหรินหมินรึเป้า“จริงๆ แล้วไม่มีความจำเป็นใดๆ เลยที่จะต้องมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาชิป” นายใหญ่ของ หัวเว่ย บอก “ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถทำให้ยกระดับสูงขึ้น เป็นต้นว่า การซ้อนทับ (superposition) และการจับกลุ่มกัน (clustering) ผลลัพธ์ของการคำนวณที่ออกมาก็สามารถทัดเทียมกับมาตรฐานโลกที่ก้าวหน้าที่สุดได้ ในด้านซอฟต์แวร์นั้น พวกซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ซ (open-source software) จำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนจะสามารถสนองความต้องการของทั่วทั้งสังคมได้ในอนาคตข้างหน้า”การมองการณ์ในแง่ดีเช่นนี้ มาจากการวิเคราะห์เชิงวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนประสบการณ์ของ หัวเว่ย เอง โดยที่แฝงไว้ด้วยการลดคุณค่าตัวเองให้ต่ำเกินจริงอยู่นิดหน่อย เหริน พูดเอาไว้ดังนี้:“มีบริษัทจำนวนมากในประเทศจีนที่กำลังทำชิปกันอยู่ และจำนวนมากทีเดียวกำลังทำได้ดี หัวเว่ย เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนนั้น สหรัฐฯประเมินค่าความสำเร็จของ หัวเว่ย เอาไว้สูงเกินความเป็นจริง – บริษัทยังไม่ได้ทรงอำนาจถึงขนาดนั้นหรอก เราจำเป็นต้องทำงานให้หนักเพื่อให้สมกับการประเมินค่าของพวกเขา“ชิปเดี่ยวๆ ของเรา ยังคงล้าหลังสหรัฐฯอยู่ 1 รุ่น เพียงแต่ว่าเราใช้คณิตศาสตร์มาชดเชยความล้าหลังทางฟิสิกส์ ใช้วิธีการที่ไม่ใช่กฎของมัวร์ (non-Moore’s Law approaches) มาชดเชยกฎของมัวร์ (Moore’s Law) และการคำนวณแบบรวมกลุ่มมาจัดการกับความจำกัดต่างๆ ของชิปเดี่ยวๆ โดยที่ยังคงสามารถบรรลุผลลัพธ์ต่างๆ ในทางปฏิบัติได้”คำพูดนี้สอดคล้องกับข้อสรุปของ ไดแลน พาเทล (Dylan Patel) และเพื่อนร่วมงานของเขาที่ เซมิอะนาไลซิส (SemiAnalysis) ผู้ซึ่งค้นพบว่า ชิปโปรเซสเซอร์เอไอ แอสเซนด์ 910ซี (Ascend 910C AI processor) ของ หัวเว่ย มีความน่าประทับใจมากกว่าเมื่อใช้อยู่ใน แรค-สเกล เอไอ ดาตา เซนเตอร์ โซลูชั่น คลาวด์เมตริกซ์ 394 (CloudMatrix 394 rack-scale AI data center solution) ของบริษัท ซึ่งเป็นระบบสมบูรณ์แบบที่ประกอบด้วย Ascend 910C processor จำนวน 384 ตัว, เครื่องเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย (networking), หน่วยเก็บข้อมูล (storage), ตัวบริหารจัดการกระแสไฟฟ้า (power management), และตัวทำความเย็น (cooling)ตามการประเมินของพวกเขานั้น CloudMatrix 394 “เป็นคู่แข่งโดยตรง” กับ ซูเปอร์ชิป จีบี200 เกรซ แบล็กเวลล์ (GB200 Grace Blackwell Superchip) ที่ป็นตัวท็อปเอนด์ ของเอ็นวิเดีย (Nvidia)“ความได้เปรียบในทางวิศวกรรม [2] อยู่ที่ระดับระบบ ไม่เพียงแค่ระดับชิป ด้วยนวัตกรรมทั้งที่ตัวเร่งความเร็ว (accelerator), networking, ไฟเบอร์ ออปติกส์ (optics), และ เลเยอร์ ซอฟต์แวร์ (software layers) ... หัวเว่ย ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง 1 รุ่นในเรื่องชิป ทว่าพวก สเกล-อัป โซลูชั่น (scale-up solution) ของบริษัท กำลังสามารถกล่าวได้ว่านำหน้าอยู่ 1 รุ่นพวกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันทั้งของ เอ็นวิเดีย และ เอเอ็มดี”เมื่อพูดถึงความพยายามที่กำลังดำเนินอยู่ในการพัฒนาพวกเครื่องมืออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์พื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับสนับสนุนพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค, รถยนต์, และอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศ เหริน บอกว่า “จีนมีโอกาสในเรื่องชิประดับต่ำและระดับกลาง โดยที่มีบริษัทชิปจำนวนหลายสิบหรือกระทั่งหลายร้อยกำลังทำงานอย่างหนัก ยิ่งเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์เชิงประกอบ (compound semiconductors) ด้วยแล้ว โอกาสก็ยิ่งมหาศาลเข้าไปใหญ่”ตัวอย่างที่สำคัญมากตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของประเทศจีนในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์พลังงานซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide (SiC) power semiconductors) ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานในยานยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles หรือ EVs) ไปแล้ว ยานยนต์ไฟฟ้าประมาณสองในสามของโลก [3] เวลานี้ผลิตขึ้นจากโรงงานต่างๆ ในประเทศจีน ทำให้กลายเป็นโอกาสที่ชัดเจนและก็เป็นความจำเป็นในทางยุทธศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับซิลิคอนธรรมดา พวกอุปกรณ์ให้พลังไฟฟ้าที่อิงอยู่กับซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC-based power devices) ให้ประสิทธิภาพพลังงานได้สูงกว่า รวมทั้งเชื่อถือได้มากกว่า เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไม่เพียงปรับปรุงยกระดับการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จแบเตอรีเท่านั้น แต่ยังยกระดับการทำงานของเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม, ศูนย์พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์และพลังลม, ตลอดจนศูนย์ข้อมูลอีกด้วยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บีวายดี เพิ่งประกาศระบบชาร์จไฟยานยนต์อีวีแบบไฮสปีด ซึ่งให้ไฟฟ้าเพียงพอแก่การขับเคลื่อนรถอีวีไปได้ 400 กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียงแค่ 5 นาที—หรือประมาณ 2 เท่าตัวของการทำงานของซูเปอร์ชาร์จเทสลาตามรายงานของ ดิจิไทมส์ (DigiTimes) [4] บอกว่า “เซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) แสดงบทบาทเป็นเครื่องมือในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, ในฐานะที่เป็นความได้เปรียบสำคัญที่สุดของวัสดุที่มีช่องว่างแถบพลังงาน (bandgap) กว้าง เป็นต้นว่า แรงดันไฟฟ้าสูง และแรงต้านทานอุณหภูมิ, และความสูญเสียพลังงานที่ต่ำ จึงช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของพวกระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ในการสนับสนุนการชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงๆ”สำหรับ นอแมด เซมิ (Nomad Semi) เขียน [5] ว่า “สัมฤทธิผลนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ จากการผ่าทะลวงทางตันของเซมิคอนดักเตอร์ของบีวายดี ในชิปซิลิคอนคาร์ไบด์ให้พลังงานสูง 1,500 โวลต์ มันเป็นหลักหมายแสดงถึงการนำเอาชิป SiC 1,500 โวลต์มาประยุกต์ใช้ในขอบเขตใหญ่ๆ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมรถยนต์โลก”บีวายดี ยังกำลังเริ่มทำแผ่นเวเฟอร์ SiC ของตนเองอีกด้วย เวเฟอร์นี้น่าจะทำให้บริษัทรถอีวีอันดับ 1 ของโลกรายนี้มีห่วงโซ่อุปกทาน Sic ภายในบริษัทเองอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ ซับสเตรต (substrates) จนถึง ชิป และจนถึงโมดูลบีวายดี เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ยังผลิตเซมิคอนดักเตอร์พลังงานแบบแยกชิ้น (discrete power semiconductors) ประเภทอื่นๆ, แผงไอซีบริหารจัดการพลังงาน (power management ICs), หน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิต (microcontroller units (MCUs), ตัวเซนเซอร์ และพวกอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (optoelectronic devices) ที่ใช้ในยานยนต์พลังงานใหม่ (new energy vehicles หรือ NEVs ซึ่งครอบคลุมทั้งพวกยานยนต์ใช้พลังแบตเตอรี และยานยนต์ไฮบริด) บีวายดีดูเหมือนดำเนินงานได้ดีบนเส้นทางของตนเองในการมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองได้ในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์สำหรับใช้กับรถยนต์ในการให้สัมภาษณ์ครังนี้ เหริน ยังกล่าย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเชิงทฤษฎี “เราต้องเข้าใจและสนับสนุนพวกที่กำลังทำงานทางทฤษฎี” เขากล่าว “เราจำเป็นที่จะต้องรู้สึกซาบซึ้งกับวิสัยทัศน์ของพวกเขา ความยิ่งใหญ่, อุทิศตนอย่างเงียบๆ ของพวกเขา ... พวกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงทฤษฎี คือความหวังสำหรับอนาคตของประเทศชาติของเรา”หัวเว่ย ก็กำลังทำส่วนของตัวเองในเรื่องนี้อยู่ ดังที่ เหริน กล่าวว่า “เราลงทุน 180,000 ล้านหยวน (25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ไปในการวิจัยและการพัฒนาในแต่ละปี โดยที่ราวๆ 60,000 ล้านหยวนจัดสรรให้แก่พวกการวิจัยทางทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่หัวข้อที่สามารถประเมินค่าโดยดูจากผลการดำนินงานได้ สำหรับอีกราว 120,000 ล้านหยวน เป็นการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถูกประเมินค่าด้วยการดูผลการดำเนินงาน ถ้าหากไม่มีความสนับสนุนทางทฤษฎีแล้ว มันก็ไม่สามารถเกิดการทะลุทะลวงผ่าทางตันใดๆ และเราก็จะไม่สามารถไล่ทันสหรัฐฯ”ตัวอย่างเช่น จากการใช้เวลากว่า 20 ปีในการวิจัยเรื่องระบบจำนวนเฟ้นสุ่มแบบไฮบริด (hybrid stochastic number systems) ก็ได้นำไปสู่การพัฒนา Hybrid Stochastic Computing SoC (System-on-Chip) [6] สำหรับการคำนวณที่ต้องการผลการทำงานสูงๆ ณ คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (School of Electronic and Information Engineering) ของมหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง (Beijing University of Aeronautic and Astronautics หรือ BUAA)ทีมวิจัยและพัฒนาที่นำโดยศาสตราจารย์ หลี่ หงเก่อ (Li Hongge) ได้ผสมผสานมูลค่าเลขฐาน 2 (binary นั่นคือ 0-1) และจำนวนเฟ้นสุ่ม (stochastic ซึ่งยึดโยงอยู่กับความน่าจะเป็น probability-based), การคำนวณแบบ in-memory computing, และการออกแบบ heterogenous SoC design (มีหน่วยประมวลผลเฉพาะทางหลายๆ หน่วย multiple specialized processing units)โดยใช้สถาปัตยกรรม RISC-V โอเพย-ซอร์ส (open-source RISC-V architecture) ซึ่งเป็นสิ่งที่มาตรการแซงก์ชั่นของรัฐบาลสหรัฐฯเอื้อมไปไม่ถึงอย่างที่รายงานเอาโดยโดยหนังสือพิมพ์กวงหมิงเดลี่ (Guangming Daily) [7] ชิปไฮบริดเช่นนี้มีคุณสมบัติในด้าน fault tolerance สูงกว่า, resistance to interference ได้แข็งแกร่งกว่า, และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้เหนือกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับพวกชิปดิจิตอลฐานสองแบบธรรมดาทั่วไป (conventional binary digital chips)สิ่งที่ทีมงานของศาสตราจารย์หลี่ ทำเหล่านี้ เทรนด์ฟอร์ซ (TrendForce) ขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นเอาไว้ดังนี้: “ศาสตราจาร ย์หลี่ อธิบายว่า การคำนวณแบบเฟ้นสุ่ม (stochastic computing) แสดงค่าโดยผ่านความน่าจะเป็นของสัญญาณ CMOS logic (probability of a CMOS logic signal) ที่ยังคง ‘สูง’ ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความถี่ของสัญญาณพัลส์ระดับสูง (frequency of high-level pulses) คือตัวแทนของความน่าจะเป็นทางจำนวน (numerical probability)”มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง กำลังนำเอาเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับ การจดจำรับรู้การสัมผัส (touch recognition), จอแสดงภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ (instrument display panels), และการควบคุมเที่ยวบิน (flight control) นอกเหนือจากนั้นแล้ว ทีมวิจัยนี้กำลังทำงานในเรื่องฟังก์ชั่นที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่านี้ อย่างเช่น การประมวลผลด้วยเสียงและด้วยภาพ (voice and image processing) และการเร่งโมเดลเอไอ (AI model acceleration) สำหรับตัวชิปที่ใช้นั้น ผลิตออกมาโดย เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น ( Semiconductor Manufacturing International Corporation หรือ SMIC) บริษัทรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่พวกโปรแกรมการวิจัยและการพัฒนาคล้ายๆ กันนี้มีการดำเนินการกันเหมือนกันทั้งในสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, และยุโรป ทว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา จีนกลายเป็นผู้นำของโลกไปแล้ว [8] ในเรื่องนำเอาการคำนวณเฟ้นสุ่มแบบไฮบริดมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติผลกระทบทางลบซึ่งมีต่อนโยบายของสหรัฐฯในเรื่องการจำกัดควบคุมเทคโนโลยีไม่ให้ไปถึงมือจีนนั้น ควรเป็นสิ่งที่มองเห็นกันได้ถนัดชัดเจนอยู่แล้ว“สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ (ตลาด) จีนเป็นอันหลุดมือไปแล้ว [9]” แฮนเดิล โจนส์ (Handel Jones) นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บอกกับสื่อนิวยอร์กไทมส์โจนส์ คือผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส สแตรเตจีส์ อิงค์ (International Business Strategies, Inc.) กิจการที่ปรึกษาซึ่งตั้งฐานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย “เขาคาดการณ์ว่าพวกบริษัทจีนจะมีส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่งในทุกๆ ประเภทใหญ่ๆ ของภาคส่วนชิปในประเทศจีนภายในปี 2030”[1] https://www.globaltimes.cn/page/202506/1335800.shtml[2] https://asiatimes.com/2025/04/trump-pushing-china-toward-ai-processor-self-sufficiency/[3] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/trends-in-electric-car-markets-2[4] https://www.digitimes.com/news/a20250514PD202.html[5] https://www.nomadsemi.com/p/byd-semiconductor-deep-dive[6] https://www.trendforce.com/news/2025/06/03/news-buaa-research-team-successfully-developed-hybrid-stochastic-computing-soc-chip/[7] https://mp.weixin.qq.com/s/9OnwqV-ZI6F6amDn0rXZPQ[8] https://www.communicationstoday.co.in/china-launches-worlds-first-large-scale-use-of-non-binary-ai-chips/[9] https://www.nytimes.com/2025/04/18/technology/ai-chips-china-huawei.html