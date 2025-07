WHO เรียกร้องทั่วโลกขึ้นราคาเครื่องดื่มมีน้ำตาล-แอลกอฮอล์-ยาสูบ 50% ภายใน 10 ปี

หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยลดการบริโภคสินค้าซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน และมะเร็งบางชนิด รวมถึงช่วยระดมทุนในช่วงเวลาที่ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากำลังลดลง และหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น“ภาษีสุขภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เรามี” เจเรมี ฟาร์ราร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคขององค์ WHO กล่าว “ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้ว”องค์การอนามัยโลกเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า “3 by 35” ในการประชุม UN Finance for Development ที่เมืองเซบียาของสเปนWHO เชื่อมั่นว่า แนวคิดริเริ่มด้านภาษีจะสามารถระดมเงินได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2035 โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาษีสุขภาพในประเทศต่างๆ เช่น โคลอมเบีย และแอฟริกาใต้ เป็นต้นWHO สนับสนุนการเก็บภาษีและการขึ้นราคายาสูบมานานหลายทศวรรษ และได้เรียกร้องให้เก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ WHO เสนอให้ปรับขึ้นราคาสินค้าทั้ง 3 ประเภททีดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวในการประชุมว่า ภาษีดังกล่าวอาจช่วยให้รัฐบาลต่างๆ "ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่" และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสุขภาพของตนเองด้วยเงินที่ระดมมาได้กลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจำนวนมากกำลังรับมือกับการตัดเงินช่วยเหลือของพวกประเทศร่ำรวยที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่เซบียา นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังอยู่ในกระบวนการถอนตัวจาก WHO อีกด้วยที่มา: รอยเตอร์