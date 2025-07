รัสเซียจำคุก 12 ปี ‘พระเยซูแห่งไซบีเรีย’ ตั้งลัทธิเก๊เผยแผ่คำสอนที่ทำให้สาวก ‘เป็นอันตราย’

เซียร์เก โทรอป (Sergei Torop) อดีตตำรวจจราจรที่บรรดาสาวกเรียกว่า ‘Vissarion’ ได้ก่อตั้งโบสถ์ Church of the Last Testament ขึ้นในภูมิภาคกราสโนยาร์สก์ของไซบีเรียเมื่อปี 1991 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย

ชายผมยาวและหนวดเคราเฟิ้มคนนี้อ้างตัวเป็นพระเยซูกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อส่งสารจากพระเจ้า จนชาวบ้านเกิดความเชื่อถือศรัทธา และประกาศตัวเป็นสาวกหลายพันคน บางคนเข้าไปอาศัยรวมกันเป็นชุมชนที่เรียกว่า ‘Abode of Dawn’ หรือ ‘Sun City’ ในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตความยากจนและสภาวะไร้ขื่อแป





โทรอป ซึ่งปัจจุบันอายุ 64 ปี สั่งสอนสาวกของตนให้เลิกกินเนื้อสัตว์ งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามกล่าวคำสาบาน และให้หยุดใช้เงินด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียซึ่งมีบทบาทเทียบเท่า FBI ของสหรัฐฯ กล่าวหา โทรอป กับผู้ช่วยอีก 2 คนว่าใช้จิตวิทยากดดันสาวกเพื่อรีดไถเอาทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเหล่าสาวกเมื่อวันจันทร์ (30) ศาลในเมืองโนโวซิบีร์สก์ (Novosibirsk) แถบไซบีเรียได้ตัดสินให้จำเลย 3 คนมีความผิดจริง โดย โทรอป และ วลาดิมีร์ เวเดอร์นิคอฟ ถูกศาลพิพากษาจำคุกคนละ 12 ปี และ วาดิม เรดคิน ถูกจำคุก 11 ปี โดยทั้งหมดต้องรับโทษอยู่ภายในเรือนจำความมั่นคงสูงศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง 3 คนต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอีก 40 ล้านรูเบิลให้แก่เหยื่อที่ “ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ”ทั้ง 3 ยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาโทรอป และผู้ช่วยอีก 2 คน ถูกกองกำลังความมั่นคงรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์บุกเข้าไปจับกุมเมื่อปี 2020 ในปฏิบัติการปราบปรามซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงกลาง (FSB) เข้าร่วมด้วยสำนักข่าว RIA รายงานว่า พนักงานสอบสวนพบว่าชายทั้ง 3 คนได้ “กระทำอันตรายต่อสภาพจิตใจ” เหยื่อ 16 คน บ่อนทำลายสุขภาพร่างกายอย่างรุนแรงต่อเหยื่ออีก 6 คน และก่อความเสียหายปานกลางต่อสุขภาพของเหยื่ออีก 1 คนสำหรับ เวเดอร์นิคอฟ นั้นยังถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมฉ้อโกงด้วยย้อนไปเมื่อปี 2017 ไซมอน รีฟ นักถ่ายทำสารคดีของ BBC ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ โทรอป ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆ โดยสารคดีชุดนี้ยังมีการตีแผ่ภาพของบรรดานักเรียนหญิงที่พ่อแม่เป็นสาวกของ โทรอป กำลังถูกอบรมสั่งสอนโดยครูท้องถิ่น เพื่อให้เติบโตมาเป็น “เจ้าสาวของชายที่คู่ควร”ที่มา: รอยเตอร์