ซื้อทั้งเมืองไม่ได้ผล! กลุ่มประท้วงประกาศชัยชนะครั้งใหญ่หลังจ้าของ Amazon “เจฟฟ์ เบโซส” ยอมย้ายสถานที่จัดงานแต่งรอบ 2 ครั้งมโหฬารจาก “เวนิซ” อิตาลี แอบจ้างทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯรักษาความปลอดภัย

เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(24 มิ.ย)รายงานว่า บรรดากลุ่มผู้ประท้วงในเมืองเวนิซต่างประกาศชัยชนะหลัง เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos)มหาเศรษฐีอเมริกันผู้ก่อตั้ง Amazon และบริษัทสำรวจอวกาศ Blue Origin ต้องคว้าแผนสำรองในนาทีสุดท้ายยอมย้ายสถานที่จัดงานแต่งงานจากแลนด์มาร์กของเมืองเวนิซสร้างในศตวรรษที่ 16 ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและคลองเวนิซไปที่อื่นที่ปลอดภัยกว่าท่ามกลางแขกเหรื่อระดับ A-Lister เริ่มเดินทางมาถึงในวันอังคาร(24)ทั้งนี้ตามแผนเดิมเบโซสวัย 61 ปีที่กำลังจะแต่งงานรอบ 2 กับอดีตนักข่าวหญิง ลอเรนซ์ ซานเชส (Lauren Sanchez)ที่อาคารศูนย์กลางเมืองเวนิซชื่อดัง Scuola Grande della Misericordia โดยจะมีการนำแขกเดินทางเข้ามาด้วยเรือกอนโดลาตามแบบฉบับชาวเวนิซแต่ทว่าจากปัญหากลุ่มประท้วงกดดันที่มีการข่มขู่จะปล่อยแพจรเข้แบบสูบลมเพื่อกั้นไม่ให้เรือสามารถเดินทางมาได้รวมไปถึงการต่อต้านอย่างหนัก ซึ่งเมืองเวนิซที่สวยงามและมีปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง( Mass Tourism) ก่อนหน้าใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวมาแล้วโดยอ้างอิงจาก DW ของเยอรมันรายงานว่าในวันจันทร์(23) กลุ่ม Green Peace จับมือร่วมกับกลุ่มกดดันชื่อ ทุกคนเกลียดอีลอน (Everyone Hates Elon) ได้เอาป้ายต่อต้านขนาดมโหฬารวางกลางจตุรัสเซนต์มาร์ค (St Mark's Square) โดยมีภาพเบโซสกำลังหัวเราะพร้อมข้อความ “หากมีความสามารถเช่าทั้งเวนิซเพื่อจัดงานแต่งได้ ต้องมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากกว่านี้”เดอะการ์เดียนรายงานว่า งานแต่งของเจ้าพ่อ Amazon จะเกิดขึ้นที่ Arsenale อู่ต่อเรือของเวนิซที่สวยงามและเก่าแก่และแวดล้อมไปด้วยกำแพงอิฐที่จะป้องกันจากการรุกรานของกลุ่มกดดันต่างๆได้อ้างอิงจากการรายงานของสื่อเวนิซพบว่า การเร่งรีบเปลี่ยนสถานที่จัดงานเนื่องมาจากความวิตกในการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯโจมตีโรงนิวเคลียร์อิหร่านในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหนึ่งในแขกคนสำคัญ บุตรสาวประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ คือ อิวองกา ทรัมป์ และสามี จาเรด คุชเนอร์ เดินทางมาถึงอิตาลีแล้วในวันอังคาร(24)เจ้าหน้าที่ในเมืองเวนิซได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพิ่มทั้งเมืองโดยเฉพาะชุมชนชาวยิวหนังสือพิมพ์อังกฤษสแตนดาร์ดรายงานว่า เบโซสกังวลอย่างหนักถึงกับว่าจ้างทีมอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯให้มารักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างพิธีเฉลิมฉลองก่อนแต่งที่เรียกว่า nuptial ที่จะเกิดขึ้นเป็นเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันพฤหัสบดี(26)การประท้วงอย่างหนักประสบชัยชนะจากความร่วมมือหลายกลุ่มรวม กลุ่มไม่มีพื้นที่สำหรับเบโซ หรือ No Space for Bezos กลุ่ม GreenPeace กลุ่ม Everyone Hates Elon ร่วมมือจัดประท้วงสำเร็จแขกผู้มีเกียรติจำนวนราว 200 คนที่รวมถึง อีลอน มัสก์ คิม คาร์เดเชียน และลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จะเดินทางมาถึงเวนิซในวันอังคาร(24)และวันพุธ(25) มีการคาดว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวร่วม 95 ลำที่อาจสร้างปัญหามลพิษอาจกำลังจะแลนดิงที่สนามบินเวนิซในเวลานี้“การประท้วงของพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีแต่งงาน แต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มันแสดง” ซีโมนา แอบเบท(Simona Abbate) จากGreen Peace ที่อยู่ในเวนิซเปิดเผยกับบีบีซีของอังกฤษและเสริมต่อว่า “นี่ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ 2 คนที่กำลังแต่งงาน แต่มันเป็นการแสดงถึงวิถีการใช้ชีวิตไลฟสไตล์ที่ปราศจากการยั่งยืน”เจ้าหน้าที่ Green Peace กล่าวต่อว่า “พวกมหาเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยในขณะที่คนอื่นๆกลับต้องทนรับเคราะห์จากผลของความฉุกเฉินจากสภาพอากาศที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้นมา”แขก A-Lister รวมบุตรสาวประธานาธิบดีสหรัฐฯ อิวองก้า ทรัมป์ และสามี จาเรด คุชเนอร์ บัดดี้ทรัมป์ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีอเมริกัน บิล เกตส์ นักแสดงเรียลลิตี คิม คาเดเชียน นักดนตรีชื่อดัง มิก แจ็กเกอร์ เจ้าแม่ทอล์กโชว์ โอปราห์ วินฟรี ฮือฮาก่อนพิธีแต่งมีจัดปาร์ตี้โฟมบนเรือยอร์ชฉลองวันเกิดครบ 19 ปีให้ลูกชายว่าที่ภรรยาคนที่ 2 ลอเรนซ์ ซานเชส (Lauren Sanchez)ทั้งนี้ซานเชซอดีตนักข่าวอเมริกันวัย 55 ปีมีประวัติไม่ธรรมดาพบว่ามีลูกชายคนแรกเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2001 กับอดีตนักอเมริกันฟุตบอล โทนี กอนซาเลซ (Tony Gonzalez) ก่อนที่จะแต่งงานกับเอเจนต์ฮอลลีวูด แพทริค ไวท์เซลล์ (Patrick Whitesell) ในปี 2005 และมีลูกชายและลูกสาวร่วมกันแต่ในขณะที่เธอยังคงสถานภาพสมรสกับสามีคนก่อน ซานเชซแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมหาเศรษฐีอเมริกันผู้ก่อตั้ง Amazon เจฟฟ์ เบโซส ในปี 2018 ซึ่งในขณะนั้นเขายังคงอยู่กับภรรยาคนเก่า แม็คเคนซี สกอตต์ (MacKenzie Scott) จนนำมาสู่การหย่าร้าง และเมื่อพฤษภาคมปี 2023 เบโซสได้หมั้นหมายซานเชซด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่ 30 กะรัตที่เธอแอบบอกเพื่อนว่าไม่สามารถละสายตาไปได้สื่อ Hola ชื่อดังรายงานว่าก่อนพิธีสมรสพบว่าทั้งคู่แอบจัดปาร์ตีเล่นโฟมบนเรือยอร์ชฉลองวันเกิดปีที่ 19 ให้ลูกชายอีแวน (Evan)ของซานเชซกับสามีไวท์เซลล์ เมื่อวันอาทิตย์(22) ได้จัดงานฉลองวันเกิดแบบไม่ธรรมดาบนเรือสำราญสุดหรูชื่อ โครู(Koru) ลอยลำนอกเกาะเครส(Cres Island) ของโครเอเชีย โดยว่าที่คุณนายเบโซสนั้นตามภาพอยู่ในชุดว่ายน้ำบิกินีแบบปกปิดน้อยขณะที่ว่าที่สามีเบโซสนั้นสวมกางเกงขาสั้นและเปลือยอกต่างเปื้อนไปด้วยโฟมสีขาว