‘ทรัมป์’ กร้าว! ข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่านมีผลบังคับแล้ว วอนทั้ง 2 ฝ่าย ‘อย่าละเมิด’

“ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับแล้ว กรุณาอย่าละเมิดมัน!” (THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT!)

ก่อนหน้านั้นในวันจันทร์ (23) ทรัมป์ ประกาศว่าตนจะโน้มน้าวให้อิสราเอลยอมเดินไปสู่สันติภาพ หลังระบุว่าปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอเมริกันในกาตาร์โดยอิหร่านไม่ได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แถมยังขอบคุณอิหร่านที่ “แจ้งล่วงหน้า” ด้วย

ทรัมป์ ยืนยันว่า อิหร่านยิงขีปนาวุธทั้งหมด 14 ลูกเข้าไปยังฐานทัพสหรัฐฯ “ซึ่งเป็นการตอบโต้อันอ่อนปวกเปียกที่เราก็คาดหมายอยู่แล้ว และได้ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ”

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ระบุว่า อิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของทรัมป์ พร้อมประกาศว่าอิสราเอลบรรลุเป้าหมายในการกำจัดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านแล้ว แต่ก็เตือนว่ารัฐยิวพร้อมจะตอบโต้หากมีการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ผู้นำสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ว่าประกาศของ ทรัมป์ มีขึ้นหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่ถล่มอิสราเอลจนมีผู้เสียชีวิตไป 4 ราย ตามข้อมูลจากหน่วยรถพยาบาลอิสราเอล ขณะที่ฝ่ายอิหร่านเองก็รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 9 รายจากการโจมตีของอิสราเอลต่อพื้นที่ตอนเหนือของอิหร่านในเช้าวันนี้ (24)ตอนที่ ทรัมป์ ออกมาประกาศในวันจันทร์ (24) ว่าขอให้มีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ ดูเหมือนเขาจะสื่อว่าอิหร่านและอิสราเอลอาจจะมีเวลาทำภารกิจโจมตีให้ลุล่วง และหลังจากนั้นการหยุดยิงก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นขั้นเป็นตอนประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความร้อนระอุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ (22) หลังจากสหรัฐฯ ตัดสินใจส่งเครื่องบิน B-2 ไปทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน จนทำให้เตหะรานแก้แค้นด้วยการยิงขีปนาวุธไปถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ที่กาตาร์เมื่อวันจันทร์ (23)เช้าวันนี้ (24) ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับรอยเตอร์ว่าได้ยินเสียงระเบิดใกล้กรุงเทลอาวีฟและเบียร์ชีบาทางตอนใต้ของอิสราเอล ขณะที่สำนักข่าว SNN ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการอิหร่านรายงานว่า เตหะรานยิงขีปนาวุธระลอกสุดท้ายก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลบังคับรองผู้ว่าการจังหวัดกีลาน (Gilan) ทางตอนเหนือของอิหร่านระบุว่า อาคารที่พักอาศัย 4 หน่วยถูกทำลายสิ้นเชิงจาก “ปฏิบัติการก่อการร้าย” ในเช้าวันนี้ (24) และมีผู้เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 33 คน และแม้ไม่ชัดเจนว่ารองผู้ว่ารายนี้กำลังอ้างถึงการโจมตีของอิสราเอลหรือไม่ แต่มีรายงานจากสำนักข่าว Nournews ว่า โมฮัมหมัดเรซา เซดิกี (Mohammadreza Sediqi) นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านคนหนึ่ง เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในช่วงก่อนข้อตกลงหยุดยิงมีผลเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวคนหนึ่งระบุว่า ทรัมป์ รับหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโทรไปคุยกับเนทันยาฮู และอิสราเอลก็ยอมตกลง ตราบเท่าที่อิหร่านไม่ยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีเพิ่มเติมทรัมป์ กล่าวผ่าน Truth Socialเจ้าหน้าที่อิหร่านคนหนึ่งยืนยันก่อนหน้านั้นว่า เตหะรานยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเช่นกัน ก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจะออกมาแย้มว่าจะไม่มีการยุติสู้รบ เว้นเสียแต่อิสราเอลจะหยุดโจมตีอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตาม ยังคงมีคำถามสำคัญๆ ว่า ข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้จะได้ผลจริงหรือไม่สำหรับอิสราเอลกับอิหร่านที่ทำ “สงครามเงา” กันมานานหลายปี ก่อนที่สถานการณ์จะปะทุจนถึงขั้นมีการโจมตีทางอากาศโดยตรงในช่วง 12 วันที่ผ่านมาอับบาส อารักชี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน แถลงเช้าวันนี้ (24) ว่า หากอิสราเอลยอมยุติปฏิบัติการอันก้าวร้าวต่อชาวอิหร่านภายใน 4.00 น. ตามเวลากรุงเตหะราน อิหร่านก็ไม่มีแผนที่จะยิงตอบโต้หลังจากนั้นที่มา: รอยเตอร์