เก่งแต่กับไทย!กัมพูชาหัวหมุนรุดโต้ข่าว ลือสะพัดเวียดนามยึดเงียบเกาะแถวสีหนุวิลล์

ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลจังหวัดพระสีหนุ ที่ออกมายืนยันและชี้แจงว่าเกาะ Koh Russey อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาโดยสมบูรณ์ เป็นการตอบโต้ข่าวลือที่แพร่สะพัดบนบัญชี TikTok หลายบัญชี ที่อ้างว่าเวียดนามได้เข้าควบคุมเกาะแห่งนี้แบบเงียบๆ โดยพวกเขาเน้นย้ำว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บิดเบือน"นี่คือข่าวปลอมที่มีเจตนาร้ายและมีเป้าหมายชี้นำความเห็นของประชาชนไปในทางที่ผิด" ฝ่ายบริหารจังหวัดพระสีหนุของกัมพูชาระบุเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อ้างว่ารัฐบาลกัมพูชาปล่อยเช่าเกาะ Koh Russey แก่บริษัทเอกชน 2 แห่ง ประกอบด้วย Koh Russey Resort Co Ltd ซึ่งลงนามสัญญาเช่าเนื้อที่ 487 ไร่ ในปี 2008 และ Everspring Resort Co Ltd ซึ่งลงนามในสัญญาเช่าเนื้อที่ 325 ไร่ ในปี 2011ทั้ง 2 บริษัทให้บริการด้านการบริการแก่บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะแห่งนี้ "รัฐบาลจังหวัดพระสีหนุ ขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ และเรียกร้องประชาชนอย่าส่งต่อเรื่องราวดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด""เราเรียกร้องเจ้าหน้าที่หาตัวพวกเจ้าของบัญชี TikTok และนำตัวพวกเขามาดำเนินการตามกฎหมาย" ถ้อยแถลงระบุ(ที่มา:แขมร์ไทม์ส)