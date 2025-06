ป่วนเหมือนกัน!หลายพันประท้วงในUKเรียกร้อง'ความผาสุก-ไม่เอาสงคราม' ค้านรบ.ยกระดับด้านการทหาร

การประท้วงที่มีกลุ่ม People’s Assembly เป็นแกนนำ เริ่มต้นในช่วงเที่ยงวัน ณ ถนนดอร์แลนด์เพลส และมุ่งหน้าไปยังถนนไวท์ฮอลล์ โดยที่ผู้เข้าร่วมพากันร้องตะโกนและชูป้ายข้อความว่า "ภาษีคนรวย", "Nurses Not Nukes(เอาการรักษาพยาบาล ไม่เอานิวเคลียร์) และ "Welfare Not Warfare(เอาความผาสุก ไม่เอาสงคราม)"สหภาพแรงงานหลายแห่ง กล่มรณรงค์ต่างๆและพวกนักเคลื่อนไหวจากทั่วประเทศ ยังเดินขบวนภายใต้นโลแกน "ไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดรอบสอง หรือ No to Austerity 2.0" เรียกร้องรัฐบาลเลเบอร์ให้ละทิ้งนโยบายการเงินที่ตัดลบบริการสนับสนุนต่างๆนานา แต่กลับไปเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมพวกผู้ประท้วงประณาม นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ต่อวาทกรรมพร้อมสู้รบ กล่าวหาผู้นำรายนี้ใช้ภาษาแห่งความขัดแย้งปิกปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อวาระเศรษฐกิจของเขา "การพูดถึงความพร้อมทำสงครามในความกระหายสงครามของเขา และคำเตือนเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ของภัยคุกคาม เป็นความพยายามเบี่ยเบนความสนใจออกห่างจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อรโยนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายและรัดเข็มขัดของเขา" ใบปลิวหนึ่งระบุ"เสียงเรียกร้องของเขาที่ขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันประเทศ คือความพยายามตราหน้าใครก็ตามที่คัดค้านลัทธิทหารนิยมและมาตรการรัดเข็มขัดของเขา ว่าเป็นพวกไม่รักชาติ" ใบปลิวกล่าวมาร์ติน คาวานากช์ ประธานสมาคมสหภาพบริการสาธารณะและการพาณิชย์(PCS) บอกกับฝูงชนว่า "เราจะไม่มีทางและไม่มีวันยอมรับรัฐบาลหนึ่งๆที่ให้ความสนใจกับการขายอาวุธ มากกว่าการดูแลคนยากจนในประเทศของตนเอง"อังเกลา แกรนท์ ประธานกลุ่ม DWP ระบุว่าผู้คนกำลังตายพเราะไม่มีอาหารประทังชีวิต แต่งบประมาณด้านการทหารกลับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติยังคงมีงบประมาณไม่เพียงพอก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์(2มิ.ย.) นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เผยแพร่รายงานการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ ประกาศจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารสู่ระดับ 3% ของจีดีพี แผนของรัฐบาลรวมไปถึงการยกระดับกำลังผลิตเครื่องบินรบ ขีปนาวุธพิสัยไกล และกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักร บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าสหราชอาณาจักร "กำลังส่งสารถึงรัสเซีย" ด้วยการจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านปอนด์ สำหรับสร้างโรงงานผลิตกระสุนแห่งใหม่และยกระดับแสนยานุภาพการโจมตีพิสัยไกล นอกจากนี้แล้ว ลอนดอน ยังรับปากส่งมอบโดรน 100,000 ลำแก่ยูเครน ภายในเดือนเมษายน 2026(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)