ตัดขาดความหลากหลาย! กองทัพเรือสหรัฐฯ เตรียมเปลี่ยนชื่อเรือ ‘ฮาร์วีย์ มิลค์’ ที่ขนานนามตาม ‘นักสิทธิเกย์’

เมื่อปี 2016 กองทัพเรือสหรัฐฯ ประกาศตั้งชื่อเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงลำหนึ่งตามชื่อของ มิลค์ อดีตนายทหารเรือที่ต่อมากลายเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนแรกๆ ที่มาจากการเลือกตั้ง และประกาศตัวเป็นเกย์อย่างเปิดเผย

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อีกคนบอกว่า เขาไม่ประหลาดใจหากจะมีเรือในชั้น จอห์น ลูอิส ถูกเปลี่ยนชื่ออีกภายใต้รัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงลำอื่นๆ ของกองทัพสหรัฐฯ ก็ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองหรือนักสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งบอสใหญ่เพนตากอนในเดือน ม.ค. เฮกเซธ ซึ่งเป็นอดีตพิธีกร Fox News ได้สั่งเพิกถอนนโยบายความหลากหลายของกระทรวงกลาโหมไปแล้วหลายเรื่อง เช่น ยกเลิกการจัดกิจกรรม Black History Month และให้ถอดหนังสือบางเล่มออกจากการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ (Naval Academy) รวมถึงหนังสือบันทึกความทรงจำของ มายา แองเจลู นักเขียนผิวสีและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้มีชื่อเสียง

“ผมคิดว่าวลีที่โง่เง่าที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารก็คือคำพูดที่ว่า ความหลากหลายของเราคือความเข้มแข็ง (our diversity is our strength)”