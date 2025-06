ตะวันตกสงสัย! ภาพดาวเทียมส่ง “เกาหลีเหนือ” ส่งบอลลูนลึกลับไปเรือพิฆาตที่ล่มทันทีหลังต่อเสร็จ สื่ออังกฤษอ้าง “ปูติน” จ่ายทันที $200,000 ตบรางวัลยิง F-16 ตกในยูเครน

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์ (31 พ.ค)ว่า ภาพดาวเทียมใหม่ของบริษัทแม็กซาร์เมื่อวันอังคาร(24) ปรากฎวัตถุลึกลับคล้ายบอลลูนยักษ์ลอยอยู่ใกล้เรือรบพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่เกิดล่มและเอียงข้างหลังการปล่อยเป็นทางการสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน นั่งเป็นประธานสร้างความโกรธและเสียหน้าให้เป็นอย่างมากนำมาสู่การจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากนั้นในขณะที่จุดประสงค์ของของบอลลูนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ทว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลกับ CNN ว่า บอลลูนอาจช่วยทำให้เรือพิฆาตเกาหลีเหนือกลับมาตั้งลำเรือได้อีกครั้ง หรืออาจเป็นการปกป้องจากการสอดแนมของโดรนขณะที่บางส่วนเปิดเผยว่า ดูเหมือนว่าอาจใช้บอลลูนช่วยทำให้การซ่อมเรือรบเร็วขึ้น“มันดูเหมือนว่าการใช้บอลลูนนี้จะไม่ทำให้เรือรบกลับมาลอยลำได้อีกครั้ง แต่ดูคล้ายกับว่าเพื่อป้องกันเรือจากการน้ำท่วมเพิ่ม” ส.สเกาหลีใต้และนักวิเคราะห์การทหารเกาหลีใต้ ยู ยองเวิน (Yu Yong-weon)ขณะที่อดีตนายทหารเรือสหรัฐฯ คาร์ล ชุสเตอร์ (Carl Schuster) ชี้ว่าหากว่า วัตถุดังกล่าวเป็นบอลลูนจริงอาจใช้เพื่อ 1 ใน 2 วัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อป้องกันการสอดแนมจากโดรนระดับต่ำหรือปานกลางของบรรยากาศในการสอดแนมหาข่าวหรืออาจใช้เพื่อลดความตรึงเครียดในบางส่วนของเรือที่ติดอยู่ที่ท่าเรืออ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมของแม็กซาร์ เทคโนโลยีส์ พบว่ามีวัตถุสีขาวกว่า 12 ชิ้นรายล้อมรอบตัวเรือพิฆาตเปียงยางตั้งแต่วันจันทร์(23)ที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าวัตุลึกลับสีขาวดูเหมือนมีครีบปลานั้นอาจเป็นอาศยานขนาดย่อมที่รู้จักในนาม แอโรสตาร์ต แอร์คราฟต์ (aerostat aircraft) ที่รู้จักในนามเรือเหาะแบบบังคับทิศทาง (dirigible)โดยเรือเหาะนี้ใช้ก๊าซเป็นพลังงานเพื่อให้สามารถลอยอยู่ได้บนอากาศหรือเหนือน้ำได้อย่างไรก็ตามภาพไม่ได้แสดงถึงการช่วยสนับสนุนจากวัตถุที่ขยายได้ต่อบริเวณลำตัวเรือรบเกาหลีเหนือ ซึ่งชูสเตอร์เปิดเผยว่า เป็นสิ่งที่สหรัฐฯอาจใช้ในสถานการณ์เช่นนั้น พร้อมเสริมว่า อุตสาหกรรมทางน้ำของเกาหลีเหนืออาจยังไม่ก้าวหน้าพอสำหรับเทคนิคความเชี่ยวชาญเช่นนั้นขณะเดียวกันกับที่ลูกพี่เปียงยางกำลังฉลองชัยที่สามารถสอยเครื่องบินสุดล้ำของโลกตะวันตก F-16 ตกจากฟ้าในยูเครนสำเร็จพร้อมกับมอสโกแจกใหญ่เงินรางวัลประเดิมสูง 200,000 ดอลลาร์เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(30 พ.ค)ว่า มีรายงานว่า ทหารรัสเซียได้รับแจกเงินรางวัลจากการที่ยิงเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนตกได้ 1 ลำเป็นการยิงตกครั้งแรกของรัสเซียทหารรัสเซีย 12 นายประเดิมรับรางวัลจากบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่หมีขาว Forse ในพิธีที่มีบรรดาผู้บัญชาการต่างๆเข้าร่วมบริษัทกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “Forse ได้ตอบต่อคำมั่นสัญญาในการส่งมอบ 15 ล้านรูเบิลให้ทหารกองทัพรัสเซียที่สามารถยิงเครื่องบินรบ F-16 ลำแรกตกสำเร็จในพื้นที่ปฎิบัติการพิเศษทางการทหารรัสเซีย”และเสริมว่า “ทหารรัสเซีย 12 นายเกี่ยวข้องกับการทำให้เป้าหมายโดนยิงตกได้รับเช็กเงินรางวัล” โดยกล่าวว่าพิธีมอบรางวัลเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี(29 พ.ค)ทั้งนี้สถาบันการศึกษาสงครามที่โด่งดังของสหรัฐฯ ISW(The Institute for the Study of War)ชี้ว่า ความท้าทายที่ยูเครนกำลังเผชิญต่อการต้องบังคับเครื่องบินรบที่มีความซับซ้อนสูงจากโลกตะวันตก รวมไปถึงปัญหาการซ่อมบำรุง อะไหล่ และการใช้เป็นต้น