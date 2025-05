อึ้งมาก! สเปิร์มเชื้อกลายพันธุ์หายากจากผู้ชายคนเดียวเป็นพ่อเด็กทั่วยุโรปไม่ต่ำกว่า 67 คนใน 46 ครอบครัวแถมมี 10 คนป่วยมะเร็ง

บรัสเซลส์ไทม์สของเบลเยียมรายงานวันศุกร์(30 พ.ค)ว่า จำนวนเด็กเบลเยียมทั้งหมด 52 คนที่ปฎิสนธิจากสเปิร์มบริจาคจากชายเพียงคนเดียวที่ได้มาจากศูนย์การเจริญพันธุ์เบลเยียมต่างๆเป็นการเปิดเผยจากรัฐมนตรีสาธารณสุขเบลเยียม แฟรงก์ แวนเดนโบรเคอ (Frank Vandenbroucke) (Vooruit) และสำนักงานยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเบลเยียม FAMHP (Federal Agency for Medicines and Health Products ) กล่าวผ่านการแถลงข่าวร่วมวันนี้(30)สื่อเบลเยียมรายงานว่า สำนักงานยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเบลเยียม FAMHP ได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาตั้งแต่ปี 2023 แต่กลับเพิ่งมาแจ้งรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ทราบเมื่อต้นสัปดาห์นี้เรื่องเกิดเมื่อพฤศจิกายนปี 2023 เมื่อธนาคารสเปิร์มยุโรปในเดนมาร์กได้ออกมายัง FAMHP หลังพบว่ามีผู้บริจาคที่มียีนส์กลายพันธุ์รหัส TP53 ที่สามารถนำไปสู่โรคมะเร็งต่างๆได้ทั้งนี้พบว่าศูนย์เจริญพันธุ์เบลเยียมจำนวน 14 แห่งได้รับสเปิร์มบริจาคจากชายผู้นี้ซึ่งในการสอบสวนโดยสำนักงานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเบลเยียม FAMHP ค้นพบว่า ศูนย์เจริญพันธุ์ 12 แห่งจากทั้งหมดใช้สเปิร์มเจ้าปัญหานี้ทำให้หญิง 37 คนตั้งครรภ์โดยระหว่างปี 2008 – ปี 2017 มีเด็กทั้งหมด 52 คนปฎิสนธิในเบลเยียมจากสเปิร์มชายเพียงคนเดียวCNN ของสหรัฐฯรายงานก่อนหน้าว่า ชายคนดังกล่าวที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อได้บริจาคสเปิร์มเชื้อกลายพันธุ์ที่เชื่อว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งเป็นพ่อของเด็กทั่วทั้งยุโรปไม่ต่ำกว่า 67 คนส่งผลทำให้มีการเรียกร้องการกำกับเข้มงวดพร้อมข้อจำกัดสำหรับจำนวนปฎิสนธิที่มาจากผู้บริจาคคนเดียวสื่อสหรัฐฯชี้ว่า เด็ก 67 คนจากพ่อคนเดียวนั้นกระจายไป 46 ครอบครัวเกิดขึ้นระหว่างปี 2008 – ปี 2015 เอ็ดวีจ แคสเปอร์ (Edwige Kasper) นักชีววิทยาประจำ Rouen University Hospital เปิดเผยระหว่างการประชุมประจำปีที่สมาคมยุโรปแห่งพันธุศาสตร์มนุษย์ (European Society of Human Genetics )ในเมืองมิลาน อิตาลี วันเสาร์(24)พร้อมเสริมว่า ปัจจุบันมีเด็กราว 10 คนถูกวินิจฉัยป่วยโรคมะเร็งการวิเคราะห์เปิดเผยว่า ชายผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นแท้จริงมียีนส์กลายพันธุ์รหัส TP53 ที่เชื่อว่าจะทำให้เกิด Li-Fraumeni syndrome ความบกพร่องที่พบได้ยากที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งการกลายพันธุ์ไม่เป็นที่ปรากฎระหว่างการบริจาคCNN รายงานว่า เด็ก 10 คนที่ถูกวินิจฉัยป่วยโรคมะเร็งนั้นป่วยเป็นมะเร็งสมอง และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอด์จกิน (Hodgkin lymphoma) ส่วนเด็กอีก 13 คนนั้นพบว่ามียีนส์รหัส TP53 แต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งCNN ชี้ว่าทั้งนี้ก่อนหน้าเคยมีข่าวอื้อฉาวที่ว่า ชายชาวดัตช์รายหนึ่งโดนสั่งให้หยุดบริจาคหลังค้นพบว่าเขาเป็นพ่อเด็กมากถึง 500 คน – 600 คนทั่วโลกชายชาวดัตช์คนดังกล่าวบริจาคให้กับ European Sperm Bank ซึ่งเป็นธนาคารสเปิร์มเอกชนในเดนมาร์ก อ้างอิงจาก Linkedin พบว่า ธนาคารสเปิร์มแห่งนี้ซึ่งถูกระบุว่าเป็นศูนย์สุขภาพนั้นจำหน่วยและจัดส่งสเปิร์มบริจาคไปยังคลินิก IVF สำหรับการอุ้มบุญและโรงพยาบาลทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้หญิงและคู่สมรสทั่วโลกสามารถมีบุตรได้