โลกดีใจไม่ทันไร! ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯสั่งคืนสถานะ'ภาษีทรัมป์' หนึ่งวันหลังถูกเบรกโดยศาลคดีการค้า

คำสั่งจากศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจศาลกลาง (Court of Appeals for the Federal Circuit) ในวอชิงตัน ไม่ได้ให้ความเห็นหรือเหตุผลใดๆ แต่สั่งให้ฝ่ายโจทก์ในคดีนี้ตอบสนองต่อคำตัดสินภายในวันที่ 5 มิถุนายน และให้รัฐบาลตอบสนองภายในวันที่ 9 มิถุนายนก่อนหน้านี้คำพิพากษาอันน่าประหลาดใจของศาลคดีการค้านานาชาติ เสี่ยงลบล้างหรือไม่อย่างน้อยๆก็เตะถ่วงมาตรการรีดภาษี "วันแห่งการปลดปล่อย" ของทรัมป์ ที่กำหนดเล่นงานคู่หูทางการค้ากับทั้งหมดของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจาก แคนาดา, เม็กซิโกและจีน ต่อคำกล่าวหาของเขาที่ว่าทั้ง 3 ประเทศ เอื้ออำนวยให้มีการลักลอบนำยาเสพติดร้ายแรงเฟนตานิลไหลบ่าเข้าสู่อเมริกาพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทรัมป์บอกว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำพิพาษาของศาลคดีการค้า โดยเชื่อว่าจะเป็นฝ่ายชนะในการยื่นอุทธรณ์ หรือไม่ก็จะใช้อำนาจประธานาธิบดีอื่นๆเพื่อรับประกันว่ามาตรการรีดภาษีจะมีผลบังคับใช้ทำเนียบขาวบอกด้วยว่าคำพิพากษาจะไม่แทรกแซงการเจรจาใดๆกับบรรดาคู่หูการค้าลำดับต้นๆ ที่กำหนดไว้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า โดยการเจรจารอบ 4 กับญี่ปุ่น ถูกกำหนดไว้ในวันศุกร์(27พ.ค.) ในวอชิงตัน ในขณะที่ทีมเจรจาการค้าของอินเดีย จะมุ่งหน้าสู่สหรัฐฯในสัปดาห์หน้าตลาดการเงิน ซึ่งเกิดความปั่นป่วนในทุกๆสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสงครามการค้าของทรัมป์ ขานรับด้วยมุมมองในแง่บวกอย่างระมัดระวังต่อคำพิพากษาของศาลคดีการค้า แต่วอลล์สตรีทเคลื่อนไหวในแดนบวกอย่างจำกัด เนื่องจากคาดหมายว่าคำตัดสินของศาลคงต้องเจอกับกระบวนการยื่นอุทธรณ์ที่ยืดเยื้อยาวนานพวกนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์ มองว่าอนาคตของมาตรการรีดภาษีของทรัมป์ ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ในขณะที่มันก่อความเสียหายแก่บริษัทต่างๆไปแล้วมากกว่า 34,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งในแง่ยอดขายและต้นทุนที่สูงขึ้นในความเคลื่อนไหวที่สะท้อนภาพความไม่แน่นอนดังกล่าว ก่อนหน้านี้ศาลกลางแห่งหนึ่งในวันพฤหัสบดี(29พ.ค.) พบเช่นกันว่า ทรัมป์ ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการใช้รัฐบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศปี 1977 (เรียกกันย่อๆ ว่ากฎหมาย IEEPA) สำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษีตอบโต้ เรียกเก็บอย่างน้อย 10% กับสินค้าต่างๆที่นำเข้าจากบรรดาคู่หูการค้าของสหรัฐฯ และเพดานภาษีอีกอัน 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากแคนาดา เม็กซิโกและจีน ที่เกี่ยวกับยาเฟนตานิล(ที่มา:รอยเตอร์)