น่าสงสาร! องค์กรพิทักษ์สัตว์โวย 'วาฬเพชฌฆาต 2 ตัว' ถูกทิ้งคาบ่อในสวนน้ำฝรั่งเศสที่ 'ปิดตัว' เมื่อ 4 เดือนก่อน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. กลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์ TideBreakers ได้แพร่คลิปที่ถ่ายจากโดรนซึ่งเผยให้เห็นวาฬเพชฌฆาต 2 ตัวว่ายวนอยู่กลางบ่อที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำของสวนน้ำ Marineland Antibes



คลิปนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติทันที และมีหลายคนถามหาตัวผู้รับผิดชอบ

สวนน้ำแห่งน้ำถูกปิดไปตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. หลังฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามการแสดงโชว์ที่ใช้สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม

รายงานระบุว่า ทางสวนน้ำเองมีความพยายามที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังบ้านใหม่ แต่ติดอุปสรรคด้านกฎหมายมาโดยตลอด



หลังจากที่สวนน้ำปิดตัว ยังคงเหลือสัตว์อีกมากกว่า 10 ชีวิต ซึ่งรวมถึงวาฬเพชฌฆาต 2 ตัวและโลมาอีก 12 ตัวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตามรายงานของ The London Evening Standardทีมบริหารสวนน้ำยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแลสัตว์เหล่านี้ และได้คงลูกจ้างประมาณ 50 คนเอาไว้ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักเคลื่อนไหวชี้ว่าการดูแลด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสุดนั้นไม่เพียงพอ และเข้าข่ายละเลย"พวกมันยังติดอยู่ที่นั่น รอคอยชะตากรรมอยู่ในบ่อเก่าๆ นั้น" TideBreakers โพสต์ข้อความ "เวลาใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้ว"รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอ 2 ครั้งที่จะขอส่งวาฬเพชฌฆาตคู่นี้ไปยังแคนาดาและญี่ปุ่น โดยให้เหตุผลว่าการเดินทางระยะไกลขนาดนั้นจะทำให้วาฬ "เครียดเกินไป"CBS News รานงานว่า ทางสวนน้ำยังเคยขอย้ายวาฬเพชฌฆาตคู่นี้ไปสวนน้ำ 2 แห่งที่สเปน แต่ก็ถูกรัฐบาลแดนกระทิงดุสั่งเบรกเอาไว้อีก โดยอ้างว่าสวนน้ำของพวกเขา "ไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด"การถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้สวนน้ำแทบไม่เหลือทางเลือกอื่นใด เนื่องจากสวนน้ำ 2 แห่งในสเปนเป็นตัวเลือกเดียวที่ตรงกับข้อกำหนดของรัฐบาลฝรั่งเศส นั่นคือการเป็นสวนน้ำในยุโรปที่มีมาตรฐานการดูแลสวัสดิภาพสัตว์สูงกว่าเนื่องจากทางการฝรั่งเศสไม่สามารถหาสวนน้ำที่ดีกว่าในสหภาพยุโรปได้ กลุ่ม The Whale Sanctuary Project (WSP) จึงเสนอตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย และยังคงพยายามที่จะขอรับวาฬเพชฌฆาตไปดูแล แม้จะถูกรัฐบาลปารีสปฏิเสธมาแล้วเมื่อช่วงต้นปีนี้เนื่องจากวาฬเพชฌฆาตทั้ง 2 ตัวเติบโตในสถานที่เลี้ยงดูของมนุษย์ มันจึงไม่อาจมีชีวิตรอดในธรรมชาติได้ ด้วยเหตุนี้ทั้ง NGO และรัฐบาลฝรั่งเศสจึงเห็นพ้องกันว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการส่งพวกมันไปยังศูนย์อนุรักษ์ (sanctuary) ให้ได้ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบกึ่งธรรมชาติWSP ได้เสนอที่จะขอย้ายวาฬเพชฌฆาต 2 ตัวไปยังศูนย์อนุรักษ์นอกชายฝั่งโนวาสโกเทีย ที่ซึ่งพวกมันจะได้อาศัยอยู่ภายในแหล่งน้ำธรรมชาติแบบปิด ทว่าจนกว่าจะมีการอนุมัติแผนนี้ ทั้งวาฬและโลมาก็จะยังต้องติดอยู่ในสวนน้ำเก่าไปก่อนที่มา: must share news