PLANET#3 ใช้สิทธิ์เปิดเสรีหัวนมที่สเปน: เบียงกา เซนซอรี ไปโชว์เต้างามที่ตลาดงานศิลป์บนเกาะมาจอร์ก้า ทำเจ้าถิ่นเคือง เพราะกม.อนุญาตโป๊ได้เฉพาะที่ชายหาด (มีคลิป)

สุดสวยนักเปลือยกายตัวแม่ของโลกอย่าง เบียงกา เซนซอรี พรีเซนต์ตนเองในสไตล์ที่การันตีได้ว่า ทุกสายตาจะต้องจับจ้องมองเธอคนเดียวเท่านั้น ขณะเยือนตลาดพื้นเมืองบนเกาะมาจอร์ก้าสุดเลิฟของนักท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (17 พฤษภาคม 2025) เดอะซัน สื่อยักษ์จอมอิทธิพลรายงานอย่างนั้น พร้อมกับรายงานสำทับเพิ่มเติมดังนี้ในความเป็นนางแบบและสถาปนิกออกแบบภายใน เบียงกา เซนซอรี ณ วัย 30 กะรัต เพลิดเพลินอย่างยิ่งกับการเดินชมผลิตภัณฑ์งานศิลป์สามีภรรยาผู้โด่งดังระดับเซเลบริตีของโลกไปเที่ยวเมืองซานตานอี้ เมืองโบราณอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะมาจอร์ก้า และก่อกระแสฮือฮาไปทั่ว โดยเบียงกา เซนซอรี ซึ่งใช้สิทธิเปิดหัวนมเสรีด้วยเสื้อตาข่ายตัวจิ๋ว สวมแผ่นผ้าเตี่ยวหนังผืนยาวที่เรียกกันว่า โลอิน Loin ปิดด้านหน้าจากแผ่นท้องแบนราบลงจดไปถึงฝ่าเท้า แต่เปิดด้านหลังไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ บั้นท้ายของเธอมีเพียงกางเกงในหนังสีดำที่ปิดลงมาเพียงครึ่งเดียว เพื่อเผยให้เห็นก้นกอยกลมฟิตผุดผ่องน่ามองอย่างยิ่งส่วนคุณสามี มหาเศรษฐีแรปเปอร์ มิได้เปิดเนื้อเปิดตัวเป็นเพื่อนกับศรีภรรยา โดยนุ่งกางเกงขายาว พร้อมเสื้อยืดแขนยาวมีฮู้ดและจั๊มป์เอว ดูเรียบร้อยและสมาร์ทเป็นปกตินอกจากนั้น เบียงกามีน้องสาวตามไปเที่ยวด้วยกัน แต่คุณน้องสาวแต่งตัวสบายๆ เป็นปกติ ในชุดกระโปรงสีดำ แขนกุดธรรมดา สั้นไม่มาก ไม่เปิดโชว์อะไรที่จะทำให้ผู้พบเห็นโกรธเคืองว่าไม่เกรงใจประเทศเจ้าบ้านคำให้การจากผู้พบเห็นเหตุการณ์เล่าแก่นักข่าวว่า“คานเย เดินตามเบียงก้าแบบทิ้งระยะห่างเล็กน้อย เปิดโอกาสให้ศรีภรรยาเดินชมตลาดสบายใจ“คณะของคานเย เป็นองครักษ์ 5 รายในชุดสูทดำ และมีวอล์กกีทอล์กกีประจำตัว จึงกลายเป็นขบวนใหญ่เอิกเกริกทีเดียว”“เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 430,000 ปอนด์ หากไปกีดกันไม่ให้สตรีสวมชุดเปลือยอก” ทั้งนี้ 430,000 ปอนด์ เทียบเท่าได้กับ 19 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม เบียงกาไปเดินเปลือยอกในตลาด จึงสร้างความไม่พอใจแก่ชาวเมืองซึ่งมองว่าเธอทำตัวไม่เหมาะสมเบียงกาทำให้ผู้คนที่พบเห็นเธอเดินโป๊โทงๆ รู้สึกตกใจกับกางเกงในที่เปิดแก้มก้นล่อนจ้อนไว้กว่าครึ่งด้วย ส่วนเรือนผมของเธอปล่อยยาวลงมา โดยมีผมหน้าม้าตัดไว้อย่างหนาแทงตา และมีแว่นกันแดดสีเข้มปกปิดความรู้สึกต่างๆ ไว้อย่างมิดชิด ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าเธอเพลิดเพลินกับการถูกชาวเมืองสาดรังสีเย็นชาใส่เธอ เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นในคราวที่เบียงกากับคานเยไปเยือนอิตาลีในปี 2023 เบียงกาแต่งกายเปิดอวัยวะต่างๆ แบบที่โป๊มาก แต่ละชุดจะเป็นผ้าโปร่งใสมองเห็นเต้านมหมดจด และจึงถูกชาวเน็ตถล่มด้วยคำวิจารณ์มหาศาลว่าไม่เกรงใจประเทศเจ้าบ้านที่เป็นชาวแคธอลิกมีการเขียนเรียกร้องให้พวกตำรวจในอิตาลีทำการจับกุมดำเนินคดีสองสามีภรรยา ในข้อหาทำอนาจาร เพราะขณะที่ทั้งสองลงเรือแท็กซีท่องเที่ยวไปตามลำน้ำ คานเยไปนั่งที่ท้ายเรือและถกกางเกงลง แลเห็นก้นเปลือย ขณะที่ศรีภรรยาไปคุกเข่าอยู่ระหว่างขาของคานเย โดยที่ใบหน้าของเธอก็ซุกไป โดยไม่ใส่ใจกับผู้คนบนเรือแท็กซีลำอื่นๆ ที่แล่นผ่านไปใกล้บรรยายคลิปเบียงกา เซนซอรี ปรากฏกายในคลิปขณะเดินนมกระเพื่อมออกจากภัตตาคาร ไปยังตลาดขายงานศิลปะยูเอสเอ ทูเดย์ ชี้ว่าผู้คนอึ้งกันมากมายกับคลิปและภาพถ่ายที่คู่สามีภรรยาหยุดเดิน ณ ฉากถ่ายภาพ แล้วเบียงกาปล่อยเสื้อคลุมขนสัตว์ลงกองไปที่พื้น เปิดเผยให้เห็นร่างกายของเธอเปลือยเปล่าโดยมีสิ่งปกคลุมหนึ่งชิ้น ที่ประมาณว่าเป็นเสื้อผ้าซึ่งทำด้วยวัสดุโปร่งใสแนบเนื้อขณะที่ฝ่ายสามีซุปตาร์การดนตรี ยืนข้างเธอด้วยใบหน้านิ่งเฉยเมยดั่งหินสลัก และมีแว่นตากันแดดปกปิดแววตาไปหมดทั้ง 100% ทั้งนี้ คานเย เวสต์ อยู่ในชุดเสื้อยืดคอกลมสีดำกับกางเกงขายาวหลังจากช็อตฮือฮาดังกล่าวผ่านไปไม่นาน ทั้งสองถูกเชิญให้ออกจากงาน เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นด้านปฏิกิริยาบนอินเทอร์เน็ตท่วมท้นด้วยสารพันประเด็นถกเถียง ที่รวมถึงคอมเมนต์แนวที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ในเมื่อศิลปินแรปเปอร์คนดังนายนี้กับพฤติกรรมท้าทายศีลธรรม เป็นเรื่องปกติของพ่อคุณ จนกระทั่งว่า ไม่มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เลย ยูเอสเอทูเดย์ชี้ไว้อย่างนั้นในเบื้องต้นเลย บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชันและด้านสังคมวิทยาฟันธงว่า เป้าหมายของหนุ่มคานเยและสาวเซนซอรีนั้น ชัดเจนโปร่งใสดั่งชุดแจ๋วแหววของคุณเธอ คือ มุ่งจะช็อกผู้คนเพื่อดึงดูดทุกองคาพยพมายังพวกเขา ซึ่งก็ต้องถือว่าทั้งสองบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี“สิ่งที่เราเห็นกันนั้นเป็นอะไรที่ลอกเลียนจากต้นแบบหลายๆ เวอร์ชันในอดีตที่ผ่านมา มันไม่ใช่นวัตกรรม มันจืดชืดน่าเบื่อ” คอมเมนต์โดย ชีร่า ทาร์แรนต์ อาจารย์ด้านสังคมวิทยาว่าด้วย ผู้หญิง เพศสภาพ และเพศวิถีกล่าวโดย ลีโอรา ทาเนนบาวม์ เจ้าของหนังสือเรื่อง Sexy Selfie Nation: Standing Up for Yourself in Today's Toxic, Sexist Culture หรือก็คือประเทศนักเซลฟีภาพเซ็กซี: ลุกขึ้นสู้เพื่อตนเองในวัฒนธรรมพิษร้ายที่กดขี่ทางเพศหลังจากปรากฏการณ์อื้อฉาวดังกล่าว เบียงกา เซนซอรี เงียบหายไปพักใหญ่ ก่อนจะเกิดกระแสข่าวอื้ออึงว่า เธอต้องการหย่าขาดจากคานเย เวสต์ กระแสดังกล่าวมาพร้อมการกระซิบข่าวหลายทิศทางว่า เบียงกา ไม่อยากจะเดินตามวิถีโฉ่งฉ่างแบบคานเย ซึ่งมีแต่จะทำให้เธอรู้สึกว่าเสียฟอร์มเพราะถูกด้อยค่าน่าอัปยศสองสามีภรรยาทำการสยบข่าวลือเรื่องการเคลื่อนไหวที่จะหย่าร้าง แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ออกงานด้วยกันนับตั้งแต่กรณีเปลือยกายหมดเกลี้ยงที่งานแกรมมีส์ อวอร์ดส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2025การออกแบบชุดและสไตล์การเปิดเผยเนื้อตัวของเบียงกา เซนซอรี ณ พักผ่อนที่เกาะมาจอร์ก้า มีชั้นเชิงทางศิลปะมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งชี้บ่งว่าเธอน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดรายละเอียดของโชว์หวิวที่คานเย เวสต์ ต้องการให้ปรากฏออกมาเป็นระยะๆนอกจากนั้น การเลือกเกาะมาจอร์ก้าแห่งสเปนก็เป็นการเลือกที่ชาญฉลาด เพราะเบียงกาจะไม่ถูกสาธาณชนและสื่อทั้งหลายกดดันในเรื่องเปิดเนื้อตัวโป๊เปลือย ซึ่งเป็นปมที่เธออดทนมานานปีนับแต่ที่แต่งงานกับคานเยเมื่อธันาคม 2022ประเทศสเปนและท้องถิ่นตามแคว้นต่างๆ พากันยอมรับในเรื่องลัทธิเปลือยกายและลัทธิกลับคืนสู่ธรรมชาติ และมีการออกกฎหมายรองรับเรื่องเปิดเสรีตุ่มเต้ากันเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับกฎหมายของเกาะมาจอร์ก้าอนุญาตให้เปิดเสรีตุ่มเต้าในสถานที่สาธารณะอย่างเช่น ชายหาด ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว จะไปพักผ่อนกันที่นู้ดบีช เว็บไซต์ yes-mallorca-property.com ให้ข้อมูลไว้อย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ชายหาดส่วนใหญ่จะเปิดเสรีให้แก่สำหรับท่อนบนเท่านั้น โดยในส่วนของท่อนล่างยังต้องมีกางเกงว่ายน้ำปกปิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายชายหาดที่จัดให้แก่การเปลือยได้ทั่วตัวจะยึดหลักของประเพณีแห่งลัทธิกลับคืนสู่ธรรมชาติ และจะมีป้ายแถลงข้อกำหนดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน“เธอทราบว่าเธอสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการเข้าสู่ธุรกิจแฟชันระดับโลก เธอปรารถนาจะเป็นซูเปอร์โมเดล เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ และเป็นซุปตาร์ที่มีความสามารถ ไม่ใช่จะเป็นแค่ภรรยาที่มีชีวิตอยู่ใต้เงาของสามี แต่ตลอดที่ผ่านมา คานเยปิดทางเธอเสมอ” แหล่งข่าวบอกกับเดอะซันอย่างนั้นพร้อมนี้ เดอะซันรายงานด้วยว่าเบียงกาสามารถสร้างรายได้สูงถึงปีละ 6 ล้านดอลลาร์จากดีลธุรกิจต่างๆ ที่เธอเคยได้รับข้อเสนอ“เธอคิดถึงชีวิตที่เคยสนุกกับการงานในวงการนางแบบ เธอพยายามจะมีอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง แต่สามีของเธอก็ห้ามไว้ตลอด ทั้งนี้ เธอไม่สามารถตอบรับข้อเสนอทางธุรกิจได้ หากเขาไม่ให้ความยินยอม” แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งเปิดเผยไว้กับเดอะซัน