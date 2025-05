PLANET#3 ส่อง 3 ธุรกิจ‘เมแกน’ แป้กรวด: ‘With Love, Meghan’ หลุดเป้า – ‘As Ever’ ขายอยู่ 1 ชม. ก็ไบ๊บาย - Podcast ไร้เงาซุปตาร์ระดับโลก เรตติงจึงซบเซา

ตามการประเมินสรุปในสกู๊ปของ DailySoapDish.com เดลีโซปดิช เว็บไซต์ข่าวบันเทิงแนวแฉแซ่บ ‘รัก ชู้ บู๊กระอัก หักเหลี่ยมโหด’ ซึ่งวิเคราะห์ชะตาธุรกิจของเมแกนด้วยคำว่า Catastrophic Failures อันมีองค์ประกอบดังนี้(1)ซีรีส์ไลฟ์สไตล์และการครัวเพราะนึกว่าจะโดนถล่มเฉพาะในอังกฤษ ปรากฏการณ์จริงคือ นักวิจารณ์และสื่อในสหรัฐอเมริกาก็วิพากษ์ฟาดอย่างโหด โดยหลายค่ายข่าวถึงกับรายงานบรรยากาศโครมครามดั่งฟ้าผ่าฟาดเปรี้ยงด้วยคำว่า Savage Reviews(2)การผลิตและขายโดยดัชเชสเมแกนโอ่ว่าขายได้หมดเกลี้ยง แล้วปิดเว็บเงียบสงัดมาถึงปัจจุบัน คือกว่าเดือนครึ่งแล้ว ทั้งนี้ As Ever ซึ่งเปิดตัวหลัง With Love, Meghan ประมาณหนึ่งเดือนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้ความปรานีละม้ายกับผลงานซีรีส์ ซึ่งรวมถึงการวิจารณ์อย่างสุดโหดของทีม Femail ของค่ายเดลิเมลที่ใช้คำว่าเรื่องนี้ต้องจับตารอดูว่า Netflix ซึ่งร่วมด้วยช่วยเดอะซัสเซกซ์อยู่ จะได้รับสินค้า As Ever ไปขายที่ร้านรวงต่างๆ ของ Netflix ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่(3)ที่จัดทำร่วมกับค่ายเลมอนาดา Lemonada Podcast อันเป็นทอล์กโชว์สัปดาห์ละหนึ่งเอพพิโซด รวม 8 อีพี ทั้งนี้ดัชเชสเมแกนประกาศโฆษณาว่า จะเปิดเผยวิธีทะยานสู่บัลลังก์มหาเศรษฐีพันล้าน (ที่คุณเธอก็ทำไม่ได้) ผ่านการแชร์ประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจหญิงผู้ไปถึงความสำเร็จได้แล้ว กระนั้นก็ตามเดลีโซปดิชดอทคอม (ซึ่งใช้คำว่าในการรายงานถึงความล้มเหลวของดัชเชสเมแกน) ได้เล่าไว้ถึงตอนที่ดัชเชสไปให้สัมภาษณ์สดบนเวที Time 100 Summit เมื่อ 24 เมษายน 2025 ว่า“สิ่งที่ดัชเชสเมแกนดูเหมือนจะไม่เข้าใจ คือ ผู้คนเข้าไปดูโชว์ของเธอ เพียงเพื่อจะได้เห็นกับตาว่า มันเลวร้ายมากมายดั่งที่บรรดานักวิจารณ์พูดถึงจริงหรือ สารพันรีวิวที่ With Love, Meghan ได้รับ ล้วนแต่เจ็บแสบแบบสุดๆ และผลิตภัณฑ์ As Ever ของเธอก็ถูกกระหน่ำอย่างไร้ความปรานี ความล้มเหลวทางธุรกิจของดัชเชสเมแกน ถูกฟาดกลับและเย้ยหยันกันระนาว” เดลีโซปดิชดอทคอม สรุปความล้มเหลวของพระชายาแห่งปรินซ์แฮร์รี ไว้อย่างนั้นโดย เมแกน มาร์เคิล เสียหน้าสาหัสเมื่อมีการเฉลยข้อมูลออกมาจากวงในลึกๆ ของ Netflix ว่า With Love, Meghan ซีรีส์ 8 อีพีแนวไลฟ์สไตล์ทำครัว จัดปาร์ตี และรับแขก นั้น “เป็นโปรเจกต์แป้ก” ทำเงินได้ห่างเป้าอย่างน่ากุมขมับในท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มอื้ออึงทั้งในฟากอเมริกา จดจนฝั่งอังกฤษ และในสถานการณ์แห่งคะแนนการรีวิวโดยท่านผู้ชมปรากฏออกมาแค่ 1 ดาวเท่านั้นซีรีส์ With Love, Meghan ของดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ไม่ได้กระแสตอบรับที่ดีจากท่านผู้ชมทั้งสองฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติด ดิเอ็กซ์เพรสอธิบายข่าวไว้อย่างนั้น พร้อมรายงานว่านับแต่ที่เปิดให้สตรีมดูกันได้ ดัชเชสถูกกระหน่ำด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างท่วมท้นแหล่งข่าววงในของ Netflix เปิดเผยกับดิเอ็กซ์เพรสว่า With Love, Meghan ไม่ประสบความสำเร็จเลย ไม่ว่าจะในด้านรีวิว หรือด้านรายได้ดิเอ็กซ์เพรสถอดคำพูดของแหล่งข่าววงในระดับลึกและสูงรายดังกล่าวไว้อย่างนั้นแหล่งข่าวเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนของเม็ดเงินที่ Netflix จ่ายแก่เดอะซัสเซกซ์ กับส่วนของรายได้ที่รับเข้ามาว่า ยังไม่ถึงระดับสร้างกำไรให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ดิเอ็กซ์เพรสถอดคำพูดของแหล่งข่าวออกมาดังนี้“อดีตสมาชิกพระราชวงศ์คู่นี้ได้รับไปมากกว่า 110 ล้านดอลลาร์ แต่ที่ผ่านมา เพิ่งจะผลิตผลงานได้ 3 ซีรีส์ ซีรีส์ละ 1 ซีซัน รวม 18 อีพีเท่านั้น เฉลี่ยเท่ากับประมาณ อีพีละ 6 ล้านดอลลาร์“คุณควรจะใช้จ่าย 6 ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งซีรีส์ แต่จะมาใช้จ่ายขนาดนี้ต่อหนึ่งอีพีน่ะ มันล้นเกินงบไปอย่างมหาศาลน่าเกลียดซีรีส์ “With Love, Meghan” เป็นโชว์ไลฟ์สไตล์การทำครัว จัดปาร์ตี และเอนเตอร์เทนแขก โดยในแต่ละเอพพิโซดจากทั้งหมด 8 อีพี ดัชเชสเมแกนเชิญแขกผู้มีชื่อเสียงและเพื่อนๆ มาเยือนคฤหาสน์บ้านสวน ณ ถิ่นมอนเตซิโต มาทำอาหารด้วยกัน ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน ทั้งนี้แขกรับเชิญระดับเซเล็บเบอร์รองๆ ที่ดัชเชสเมแกนเชิญมาเข้าฉากได้ มีรายที่เด่นที่สุด คือ “มินดี้ คาลลิ่ง” ซึ่งประสบความสำเร็จในฐานะนักเขียนบท นักแสดง นักพูดสุดฮามุกตรึม ต่อด้วย “เทรซี รอบบินส์” นักออกแบบแฟชั่นและศรีภรรยาของซีอีโอแห่งพาราเมาท์พิกเจอร์ แอนด์ นิกเคอโลเดียน และ “วิกทอเรีย แจ๊กสัน” เจ้าของกิจการเครื่องสำอาง นอกจากนั้น ยังมี “อบิเกล สเปนเซอร์” เพื่อนนักแสดงยุคซีรีส์ Suits พร้อมกันนี้ เมแกนยังมีแขกรับเชิญเป็นเชฟคนดังของลอสแอนเจลิส เช่น “รอย ฉอย” กับ “อลิซ วอเตอร์ส”ด้วยความที่มีการโหมโฆษณาโม้มอยไว้มากมาย ว่าจะมีคอนเทนต์ทรงคุณค่าต่างๆ ได้แก่*ซีรีส์นี้จะเป็น*โดยผนวกเอา*มาผสานกับ*พร้อมนี้*ซึ่งจะเน้นความสนุกสนานมากกว่าความสมบูรณ์แบบ*พร้อมกับ จะไฮไลท์ถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำได้ง่ายๆ เพื่อสร้างความงามและสร้างสิ่งที่เกินความคาดหมาย ทั้งในห้องครัว ในสวน และบนพื้นที่กลางแจ้งใต้เวิ้งฟ้าที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปทำในชีวิตจริงดังนั้น เมื่อเทรเลอร์ของ With Love, Meghan ถูกนำเสนอออกมาเรียกแขกช่วงต้นเดือนมกราคม 2025 บรรดานักวิจารณ์ และสื่อมวลชนค่ายใหญ่ค่ายน้อยพากันประเมินในเบื้องต้นว่า ดูทรงแล้ว มันน่าจะไม่ใช่อย่างที่โฆษณา พร้อมกับจองกฐินรอดู ของจริงจะสมกับราคาคุยเพียงใด อาทิ เดอะฮอลลีวูด รีพอร์เตอร์ หนึ่งในสื่อบันเทิงระดับคัมภีร์ไบเบิลของฮอลลีวูด บอกว่าซีรีส์โชว์นี้มิได้มีวี่แววจะนำเสนอตามคำสัญญา ซึ่งนักวิจารณ์ทั้งหลายก็คาดอย่างนั้นแต่แรกแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบและดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างถล่มทลาย 6-7 วันไม่เว้นวรรค มีประเด็นกรีดหัวใจอย่างเช่น ตื้นเขิน น่าเบื่อ เพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่านในความหลงตัวเอง เวอร์วังมีแต่อวดรวย ถ้าเพื่อนไม่อวยคงไม่ให้เข้าบ้าน ทั้งซ้ำทั้งก็อปปี งี่เง่าไม่ประสากับสิ่งที่ทำ ดูเฟกและพยายามจะเพอร์เฟกเหนือคนอื่น จอมขโมยไอเดียก็อปปีรายการอื่น จอมปลอมสุดๆ ที่จะเฟก ฯลฯสื่ออเมริกันที่ทรงอิทธิพลมายาวนานกว่า 80 ปี พาดหัวข่าวตัวโตว่า” โดยนิวสวีกอ้างอิงคำวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านพีอาร์ นามว่า เอริก ชิฟเฟอร์ ประธานบริษัทที่ปรึกษาการบริหารชื่อเสียง” เอริก ชิฟเฟอร์ ผู้เชี่ยวชาญการพีอาร์กล่าวกับนิวสวีก พร้อมกับย้ำไว้ดังนี้“โชว์นี้ไม่ใช่ตำรับที่จะกอบกู้สร้างชื่อขึ้นมาใหม่ได้ และอันที่จริง มันกลับมาตอกย้ำว่าเธอเป็นดัชเชสแป้กแห่งเรตติงหายนะ ผมไม่คิดว่ามันจะช่วยเธอขยายฐานผู้ชมในทางที่สร้างสรรค์ใดๆ ได้เลย“ที่ทางดีที่สุดสำหรับเธอกับปรินซ์แฮร์รี คือ ไปทำบทบาทสนับสนุนสิ่งดีงามที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นต่อไป และที่ทางซึ่งทั้งสองทำผิดพลาด คือ การพยายามทำบทบาทเชิงพาณิชย์ และพยายามยึดมั่นเกินไปกับสัญญาธุรกิจทั้งหลาย เพราะจะถูกบีบให้ผลิตคอนเทนต์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานน่ะครับ”สื่อค่ายใหญ่ยักษ์อังกฤษฟาดอย่างหนักด้วยพาดหัวข่าวว่าดยเดอะซันยกตัวอย่างว่าเมแกนเล่นมุกโรยดอกไม้แห้งบนอาหารและขนมแทบจะทุกอย่าง เพราะเธอตั้งใจจะโปรโมทสินค้าดอกไม้แห้งยี่ห้อ As Ever ของเธอ อันเป็นการโฆษณาแฝงสไตล์เดียวกับรายการโฆษณาขายสินค้านั่นเองสื่อการเมืองแนวทางกลางซ้ายของอังกฤษรีวิวให้ With Love, Meghan แค่ 1 ดาว โดยระบุว่าสื่อใหญ่เอียงซ้ายไม่เอาเจ้า ได้รีวิวไว้แบบดูหมิ่นคุณภาพมาตรฐาน พร้อมประเมินโอกาสที่จะล้มเหลวอย่างดุเดือดและในอีกสกู๊ปหนึ่ง ก็วิจารณ์แรงยิ่งขึ้นสื่อค่ายยักษ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยใส่ชื่อเดอะซัสเซกซ์ไว้ในกลุ่ม 100 คนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดประจำปี 2021 วิจารณ์ว่าสื่ออังกฤษค่ายยักษ์และเก่าแก่ยั่งยืนมาก จัดหนักทีเดียวโดยวิจารณ์ว่าเมแกนด้วยคำดุเดือดอย่างก็วิจารณ์ตรงไปตรงมาอย่างโหดๆ ไม่น้อยกว่าสื่อค่ายอื่นๆวิจารณ์ว่าเป็นความจนตรอกด้วยแรงปรารถนาอยากให้โชว์นี้นำเธอกลับสู่สปอตไลท์แห่งความสนใจอีกครั้ง เพราะโชว์ของเมแกนไม่ค่อยจะเป็นโชว์ไลฟ์สไตล์ แต่ไปเน้นกับการเปิดเผยให้เห็นผู้หญิงทะเยอทะยานคนหนึ่งที่พยายามจะเกาะติดหนึบกับชื่อเสียงด้วยทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้และดังนั้น เธอจะเอาลูกๆ มาอวด แล้วก็เช่าคฤหาสน์ 5 ล้านดอลลาร์มาถ่ายทำซีรีส์ พร้อมกับผลิตคอนเทนต์มหาศาลไปท่วมอินสตาแกรมของเธอ เดอะสเปกเตเตอร์วิเคราะห์วิจารณ์ไว้อย่างนั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลแห่งวงการ ก็ปรากฏตัวในแถวหน้าแห่งการวิจารณ์ With Love, Meghan โดยตราหน้าไว้เจ็บแสบว่าฟาดไว้ตรงไปตรงมาว่าวาไรตีรีวิวอย่างนั้นแล้ววาไรตียังแซวแกมประชดด้วยว่าตัวอย่างโดดเด่นจัดจ้าน คือซึ่งเข้าฉากกับดัชเชสเมแกนในอีพี 2 และออกปากชื่นชมรสชาติของแยมผลไม้ที่ได้รับจากดาราหนังรุ่นพี่ (ตอนนั้นยังแปะยี่ห้อ ‘อเมริกัน ริเวียรา ออร์ชาร์ด’ )อีกหนึ่งตัวอย่างที่วาไรตีเอ่ยถึง คือ ซุปเมล็ดถั่วลันเตา (ซึ่งเป็นเม็ดกลมชวนให้นึกถึงไข่มุก)โดยชายหนุ่มเพื่อนเก่า (ที่โปรไฟล์ยังดี และยังไม่ถูกดัชเชสเท) มองซุปเมล็ดถั่วลันเตาที่เมแกนนำมาเสิร์ฟด้วยสายตาหลงรัก แล้วเยินยอได้ฟรุ้งฟริ้งว่าวาไรตีเล่าไว้อย่างนั้น พร้อมคอมเมนต์ขำๆทั้งนี้ วาไรตีรีวิวตรงกับหลากหลายสื่อใหญ่น้อยของอเมริกาและอังกฤษที่วิจารณ์ว่าโดย วาไรตี ยกตัวอย่างคำพูดที่เมแกนโชว์ความประทับใจต่อเกร็ดวัฒนธรรม ที่ชาวจีนเรียกเกี๊ยวในน้ำจิ้มพริกใส่น้ำมันงาสีแดงมันวาวว่า แท่งโลหะ เพราะมีเรื่องเล่าสืบทอดมาว่าก้อนเกี๊ยวถูกห่อขึ้นมาเป็นรูปทรงแบบ “ก้อนทองคำ” ในสมัยโบราณแล้วเมแกนก็บอกว่าใช่แต่จะเท่านั้น วาไรตีเล่าถึงอีกสองตัวอย่าง คือ ตอนที่เมแกนถือตะกร้าเดินในสวนและทำท่าเก็บผลไม้ไปปรุงอาหารกับในบทพูดถึงขนมเค้กแช่แข็ง เธอปล่อยอีกหนึ่งมุกว่ามุกเหล่านี้อาจจะเป็นมุกที่ ดิอินดีเพนเดนต์ ระบุว่าโชว์ของเมแกนชวนให้คลื่นไส้ทั้งนี้ยังมีอีกสองมุกของเมแกนที่วาไรตีฟาดไว้ (ซึ่งสื่อต่างๆ ก็วิจารณ์ตรงกัน) ด้วยคำวิจารณ์ว่า“เพ้อเจ้อ” ได้แก่อันที่จริง With Love, Meghan เป็นผลิตภัณฑ์ซีรีส์ที่ เท็ด ซาแรนดอส (1 ใน 2 ซีอีโอของ Netflix ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านคอนเทนต์) ประกาศความมั่นใจไว้กับบอร์ดบริหารว่าจะขายได้ขายดี อย่างน้อยก็ในตลาดอเมริกาเดลิเมลออนไลน์รายงานว่าบรรดาบิ๊กของ Netflix ตกใจกับความมหาศาลและดุเดือดของประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ แบบว่าไม่คาดคิดกันเลยว่าจะต้องเห็นบรรยากาศอื้อฉาวเอิกเกริก เพราะเดิมนั้นคาดกันว่าจะถูกสับเละเฉพาะในฝั่งอังกฤษ แต่ปรากฏว่าบรรดาสื่ออเมริกัน ตั้งแต่ระดับทั่วไป จดจนระดับกูรูต่างพากันขยี้แหลกใช่แต่จะเท่านั้นจนกระทั่งสามารถเข็นให้ซีรีส์ไลฟ์สไตล์นี้ติดชาร์ตท็อป10 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 5 มีนาคม จดจนวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคมดัชเชสเมแกนอ่วมสาหัสทีเดียวกับผลสำรวจความนิยมที่ได้รับจากท่านผู้ชม เดลิเมลออนไลน์รายงาน โดยรายงานถึงเรตติงกลุ่มทีวีที่ได้รับจากค่าย IMDb ว่าอยู่ที่ระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดินเพียง 2.5 จาก 10 ทั้งนี้ อีพีที่ได้คะแนนดีหน่อยคือ 2.7 ได้แก่ อีพีต้นๆ: Hello, Honey ส่วนอีพีที่คะแนนย่ำแย่สุดๆ คือ 2.1 ได้แก่ตอนจบ: Feels Like Homeลักษณะเช่นนี้สะท้อนว่า With Love, Meghan ไม่สามารถตรึงท่านผู้ชมไว้ได้ หรือก็คือ สมาชิกของ Netflix สตรีมไปดูแค่ไม่กี่อีพี ก็เลิกดู เดลิเมลออนไลน์รายงานด้านการสำรวจความรู้สึกของท่านผู้ชมโดยค่าย Popcommeter on Rotten Tomatoes ผลออกมาที่ระดับต่ำมาก แค่ 11% และจึงถูกแปะป้ายว่า “เน่า-Rotten” และก็จึงได้เรตติงเพียงแค่ 1 ดาวเท่านั้น ซึ่งหมายถึงว่าท่านผู้ชมมองซีรีส์ในระดับที่ไม่เอาไหนอย่างยิ่งดัชเชสเมแกนยังถูกฟาดหนักจากเรตติงย่ำแย่ของ ค่ายดิอินดีเพนเดนต์ กับ เดอะการ์เดียน ซึ่งให้แค่ 1 ดาวจาก 5 ดาว ขณะที่ค่ายเดอะเทเลกราฟสำรวจออกมาเป็นเรตติง 2 ดาวจาก 5 ดาวสถานการณ์ของ With Love, Meghan อ่อนด้อยยิ่งกว่าสถานการณ์ของซีรีส์ชุด Polo ที่ปรินซ์แฮร์รีเป็นเจ้าภาพ และ Netflix เปิดตัวให้สตรีมไปดูกันในเดือนธันวาคม 2024 ซึ่งก็ถูกวิจารณ์สาหัสทั้งนี้ ค่าย IMDb ให้คะแนน Polo ที่ 3 จาก 10 ดีกว่า With Love, Meghan อยู่ 0.5 คะแนนโดยทีม Femail ในเครือสื่อยักษ์เดลิเมล รับหน้าที่สืบสวนสอบสวนความอร่อยและดีงามแห่งโปรดักส์ แล้วยืนยันว่าแล้วเดลิเมลก็สรุปว่าโปรดักส์ของ As Ever ช่างละม้ายตัวดัชเชสเมแกน เจ้าของบริษัท คือ สัญญิงสัญญาโม้ฟุ้งใหญ่โต แต่ของจริงกลับทำได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ห่างไกลคำคุยโวพระชายาวัยสาวใหญ่ 43 กะรัตของปรินซ์แฮร์รี เปิดขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 8 ตัวบนเว็บไซต์ As Ever เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2025 แต่ละตัวมีราคาแพงแรงจัดดั่งผลิตจากสวรรค์ชั้นฟ้า อาทิ(1) พรีเสิร์ฟ ราสป์เบอร์รี สเปรด ขนาด 215 กรัม กระปุกละ 14 ดอลลาร์ (ราว 500 บาท)(2) น้ำผึ้งลิมิเต็ดเอ็ดดิชัน ขนาด 255 กรัม ขวดละ 28 ดอลลาร์ (ราว 1,000 บาท)(3-4-5) ชาสามรุ่น กระป๋อง 12 ถุงชา กระป๋องละ 12 ดอลลาร์ (ราว 400 บาท)(6) กลีบดอกไม้แห้งโรยอาหาร ขนาด 5 กรัม กระป๋องละ 15 ดอลลาร์ (ราว 550 บาท)(7-8) ขนมชอร์ตเบรดโรยดอกไม้แห้งและแผ่นแป้งทำเครปโรยกลีบดอกไม้แห้ง ขนาด 454 กรัม กล่องละ 14 ดอลลาร์ (ราว 500 บาท)เวลาผ่านไป ½ ชั่วโมง ขบวนสินค้าซึ่งซื้อขายโดยชำระเงินกันทันทีทางออนไลน์ ถูกซื้อไปทั้งหมด แบบว่าเอาท์ออฟสต็อกกันเลยทีเดียว และจึงทำให้เมแกนออกมาโพสต์โดยพลันบนไอจีของเธอ: “ชั้นวางสินค้าของเราอาจจะเกลี้ยงเกลา แต่ดวงใจดิฉันเต็มเปี่ยมค่ะ” เดอะซันเขียนเล่าไว้อย่างนั้น โดยบอกว่าขนมชอร์ตเบรดและขนมเครปพร้อมกลีบดอกไม้แห้งเกลี้ยงสต็อกหลังตัวอื่นๆ คือ เกลี้ยงใน 1 ชั่วโมงกระนั้นก็ตาม แหล่งข่าวผู้ไม่เปิดเผยนามของเดอะซันบอกว่าด้านนักวิเคราะห์ข่าวในสังกัดเดอะซัน นามว่า ซามารา กิล ออกทีวีรายการรอยัลเอ็กซ์คลูซีฟ ชี้ว่าผลิตภัณฑ์ของ เมแกน แสนจะหลุดโลก เมแกนไม่สนเลยว่าผู้คนเขากำลังประหยัดตัดค่าใช้จ่ายจริงจังกันทั้งประเทศ ยังจะมาเสนอขายสินค้าแบรนด์ใหม่ ราคาแพงน้ำตารินไหล ตั้งแต่แยมกระปุกละ 14 ดอลลาร์ ยันน้ำผึ้งพร้อมรวงผึ้งรุ่นพิเศษหมดแล้วหมดเลย ขวดละ 28 ดอลลาร์“ดิฉันไปดูร้านขายผลิตภัณฑ์หลวงของพระราชวังวินด์เซอร์มาแล้วค่ะ เขาขายพรีเสิร์ฟสรอเบอร์รีที่ปลูกเองผลิตเอง ในราคาแค่ 4 ดอลลาร์ แบบนี้จึงจะเอื้อมถึงได้จริง”พร้อมนี้ ในวงสนทนาข่าวของโทรทัศน์ช่องเดอะซัน ซามารา กิล ถกกันเยอะในแนวเดียวกับผู้คนทั่วไปว่า เมแกน มาร์เคิล น่าจะใช้ “เล่ห์กลการตลาด” ซึ่งก็คือ “เตรียมของไว้ขายออนไลน์แค่เล็กน้อย พอคนซื้อไปได้ไม่กี่ราย ของก็หมด แล้วจัดแจงประกาศว่าสินค้าได้รับกระแสตอบรับดีเหลือเกิน ขายเกลี้ยงเลย”ที่ผ่านมา ดัชเชสแม่ค้าผู้อื้อฉาวซึ่งโดนเมาท์โดนชำแหละจากทศทิศ เชิญนักเขียนสารคดีอาหารจาก นิวยอร์กไทมส์ ค่ายข่าวแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา ไปสัมภาษณ์เธอที่คฤหาสน์มอนเตซิโต เพื่อโปรโมทการขายในวันเปิดตัวสินค้าพระชายาของเจ้าชายแฮร์รีบอกว่า รู้สึกระคายใจที่นักวิจารณ์มาโจมตีว่าเธอเวอร์ แต่เธอก็ยักไหล่ไม่ใส่ใจ แล้วพูดว่า “พวกเขาไม่รู้หรือ ว่าชีวิตดิฉันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกวัน” สกู๊ปของนิวยอร์กไทมส์รายงานดัชเชสพยายามจะแสดงว่าเธอใช้ชีวิตธรรมดา ติดดิน โดยให้สัมภาษณ์ว่าหลายครั้งเชียวว่าเธอให้ปรินซ์อาร์ชี 5 พรรษา กับปรินเซสลิลีเบต 3 พรรษา เสวยอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่หยิบจากฟรีสเซอร์มาละลาย แล้วเสิร์ฟร้อนๆ ขึ้นโต๊ะได้ไวๆ อย่างทาเตอร์ ท็อตส์ มันฝรั่งหั่นเต๋าคลุกด้วยแป้งข้าวโพด ทอดกรอบโรยเกลือจิ้มชีส เดอะซันรายงานอย่างนั้นสกู๊ปของนิวยอร์กไทมส์เขียนว่า“เห็นได้ชัดเลย เมแกนระคายใจกับข้อกล่าวหาว่าเธอไม่สนใจสถานการณ์ปัจจุบัน และทำตัวหลุดโลกแล้วนิวยอร์กไทมส์ทำการรายงานประโยคสำคัญของเมแกนคือ “พวกเขาไม่รู้หรือคะ ชีวิตดิฉันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกวัน” เธอกล่าวพลางกวาดตาไปรอบๆ และมองพวกน้องหมาที่หลับอยู่ในช่วงปี 2024 มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่อนไปยังแวดวงสื่อมวลชนว่า ดัชเชสเมแกนส่งสินค้ารุ่นทดลองชิม คือ แยมสตรอเบอร์รี ไปกำนัลเพื่อนๆ ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งตอนนั้นเธอยังเรียกผลิตภัณฑ์ของเธอว่า แยม จำนวน 50 กระปุก โดยจัดเป็นกระเช้าสวยงาม และแนบของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขลงในกระเช้าด้วยในเวลาต่อมา เมแกนบอกว่าเธอปรับสูตร “แยม” ให้ลดน้ำตาล แล้วตั้งชื่อใหม่ในตำรับของ “พรีเสิร์ฟ หวานด้วยเนื้อผลไม้” พร้อมนี้ก็เปลี่ยนชื่อสินค้าจาก “แยมราสป์เบอร์รี” ไปเป็น “สเปรดราสป์เบอร์รี”หลังจากนั้น ดัชเชสแม่ค้าคนดังนำสินค้าไอเทมเด็ดของเธอ ไปปรากฏตัวบ่อยครั้งในซีรีส์สารคดีช่อง Netflix เรื่อง With Love, Meghan กับในภาพนิ่งที่ประกบข่าวแจกฝากประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ จากวันที่ 2 เมษายน 2025 จดจนกลางเดือนพฤษภาคม ไม่ปรากฏว่าจะมีสินค้าล็อตใหม่เข้าไปให้เปิดขายกันต่อ ดังนั้น จึงกลายเป็นปริศนาขำๆ ว่าในห้วง 30-60 นาทีที่เปิดการขายนั้น แท้จริงแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเมื่อเมแกนตั้งสนนราคาที่แพงไร้สาระอย่างที่เรียกว่า “แพงจนต้องหัวเราะเยาะ” มันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่บรรยากาศการซื้อขายจะเงียบกริบกระทั่งต้องใช้แท็กติก ถอยแบบเท่ๆ ด้านแฟนานุแฟนของเว็บไซต์ข่าวเดลิเมลออนไลน์ตามเข้าไปวิเคราะห์ว่า นี่เป็นแท็กติกเพื่อไม่ให้เสียหน้าดัชเชส เว็บ As Ever ก็จึงประกาศว่าของหมดเกลี้ยงด้านสื่อหรือก็คือ ทีมนักข่าวฟีเมลแห่งเดลิเมลดอทคอม ทำการพิสูจน์ทราบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ As Ever โดยลุยเข้าไปซื้อทางเว็บไซต์ตั้งแต่นาทีแรกๆ ที่เปิดขาย แล้วนำผลการชิม ไปจัดทำสกู๊ปอย่างละเอียด ในการนี้ สกู๊ประบุไว้ในพาดหัวข่าวว่าทีมฟีเมล ซื้อสินค้า As Ever มาช่วยกันทดสอบจริงจัง ก่อนที่หัวหน้าทีม คือ เจน เฮิร์ซ จะจัดทำสกู๊ปไปรายงาน ดังนี้คือมีสีแดงจ้า น่าตกใจ เหมือนน้ำย้อมสีผ้า หนำซ้ำยังมีรสขื่น และกลิ่นแรงน่ากลัว-คนหนึ่งในทีมฟีเมลที่ร่วมชิมบอกว่า-อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนเปิดความในใจว่า-บางคนกลืนไม่ลงจริงๆ และมีรายหนึ่งถึงกับบ้วนกลับลงถ้วยชาก็น่าตกใจและน่ากลัวทำนองเดียวกับชาสมุนไพรดอกชบา มีความต่างแค่สองประการ คือ สีไม่เหมือน กับรสซึ่งไม่ขื่น ทว่าจืด ไม่เหลือรสของเป๊ปเปอร์มินต์ให้อ้อยอิ่งอยู่ในปากแบบชาเป๊ปเปอร์มินต์ทั่วไปเป็นอะไรที่แย่น้อยที่สุด คือแต่ความขิงคือไม่เข้มข้น และในด้านของมะนาวนั้น สุดที่จะจางโปรดักต์ตัวถัดมาที่ถูกทีมฟีเมลบ่นอุบๆๆ คือ กลีบดอกไม้แห้งโรยของกิน ซึ่งเมแกนตั้งชื่อว่า Flower Sprinkles และเธอนำไปโรยบนทุกสิ่งอย่างในตลอดทุกอีพีของ With Love, Meghan ตั้งแต่โดนัทแช่แข็ง ยันโยเกิร์ตปั่น อีกทั้งแซนด์วิชรับประทานกับน้ำชา ฯลฯเมแกนบรรจุกลีบดอกไม้แห้งไว้ในกระป๋องกลมป้าน มีฝาปิด โดยด้านบนของฝาเป็นวัสดุใส มองเห็นกลีบดอกไม้แห้งหลากสีอยู่ด้านในแต่แทนที่แต่ละกลีบจะแห้งจนม้วนตัวลงเป็นเกลียวเล็กๆ ไว้โรยอาหารให้สวยงามดั่งที่เห็นกันในซีรีส์ With Love, Meghan ทุกคนในทีมฟีเมลต่างได้เห็นเป็นกลีบที่ไม่แห้งจัด และยังเป็นกลีบดอกไม้เต็มตัว เหมือนที่เห็นในถุงดับกลิ่นอับในห้องน้ำของคุณป้าคุณยาย เจน เฮิร์ซรายงานไว้ในสกู๊ปจะมีใครไหมที่นึกอยากชิมกลีบดอกไม้แห้งชิ้นโตๆ ในถุงดับกลิ่นห้องน้ำถ้าจะว่ากันตรงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เพราะวิธีนี้ ทำให้กลีบดอกไม้มีน้ำหนักมากกว่าแบบแห้งจนเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม ทั้งนี้ เมื่อกลีบดอกไม้มีน้ำหนักมากกว่า จำนวนกลีบดอกไม้ที่บรรจุในกระป๋องย่อมจะน้อยลง ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการทำให้กลีบดอกไม้ แห้งได้ที่ ก็ไม่มากเท่า สรุปคือ เมื่อผลิตมาให้ดูเทิ่งท่าง ไร้ความบอบบางงดงาม ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำลงมหาศาล ยอดกำไรจะพุ่งสูงสะใจผู้ผลิตแต่สิ่งที่น่าตกใจเกี่ยวกับ Flower Sprinkles คือสิ่งเดียวกับชาดอกชบา อันได้แก่ กลิ่นแรงจัด ชนิดที่หลายคนในทีมฟีเมลบอกว่าทนไม่ไหวสินค้าตัวนี้เป็นโปรดักต์ตัวตึงของเมแกน มาร์เคิล ซึ่งเธอไม่เรียกว่าแยม แต่เรียกเป็นพรีเสิร์ฟผลไม้ นอกจากนั้น เธอย้ำบ่อยๆ ว่าของอร่อยรายการนี้บรรจุในแพ็กเกจหรูพิเศษที่ว่า เมื่อรับประทานหมดแล้ว ควรจะล้างสะอาดและเก็บไว้ใช้ต่อ เช่น ใช้เป็นที่ปักดอกไม้ หรือเป็นที่เสียบปากกาดินสอดัชเชสของปรินซ์แฮร์รีสร้างภาพของพรีเสิร์ฟผลไม้ As Ever ไว้หรูหรางดงาม โดยเจน เฮิร์ซ เล่าว่า ดัชเชสพรรณนาในอีพีหนึ่งของ With Love, Meghan ว่า “นื่องจากมีสัดส่วนของน้ำตาลกับผลไม้เท่ากัน ซึ่งไม่ใช่ตำรับของหวานที่ดีต่อสุขภาพเจน เฮิร์ซ เล่าไว้อย่างนั้นในสกู๊ปเธอให้ข้อมูลด้วยว่าโดยทั่วไป เนื้อแยมจะข้นและหนึบ แต่สำหรับสเปรด ราสป์เบอร์รี As Ever นั้น เมื่อทีมฟีเมลใช้ช้อนตักขึ้นมา เนื้อสเปรดคอยแต่จะหยดลงกลาดเกลื่อน ในลักษณะแบบซอสผลไม้ที่ใช้ราดบนขนมหรือไอศกรีมครั้นพอป้ายบนขนมปังปิ้ง สเปรดราสป์เบอร์รีซึ่งเหลวมาก คอยแต่จะไหลย้อยหยดลงมาเปื้อนเปรอะไปทั่ว และแล้ว! ภายใน 2-3 นาที ขนมปังปิ้งป้ายสเปรดราสป์เบอร์รี As Ever กลายเป็นขนมปังหายนะที่ชุ่มโชกด้วยแยมเหลวราสป์เบอร์รีแต่ส่วนที่เยินสาหัสกว่า คือ สิ่งที่ควรจะเป็นสเปรดป้ายขนมปังอันมีรสหวานด้วยเนื้อผลไม้ กลับกลายเป็นสเปรดของ As Ever เป็นสเปรดราสป์เบอร์รีที่หวานจัดยิ่งกว่าแยม หวานรุนแรงกระทั่งว่าทีมนักชิมทำหน้าเหยเกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พอจะเรียกว่าอร่อย มีเพียง 2 ตัว คือ น้ำผึ้ง กับ ขนมชอร์ตเบรด แต่ก็กำหนดราคาไว้ “แพงจัด น้ำตาริน”เมแกน มาร์เคิล มิได้แค่ถูกถล่มด้วยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานสินค้า As Ever โดยก่อนหน้านั้นคือในเดือนกุมภาพันธ์จดจนเมษายน 2025 เธอเพิ่งถูกโวยและแฉเละว่า ทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยการก็อปปี้และขโมยความคิดสร้างสรรค์ของใครต่อใครซึ่งเรียกขานกันมาเนิ่นนาน ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทตนเอง!!ทั้งนี้ นับจากที่เปิดตัวและทำการโปรโมทสินค้าตัวแรก คือ แยมสตรอเบอร์รี อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2024 ดัชเชสเมแกนแม่ค้าที่ยังไม่สามารถขายอะไรได้สำเร็จ ทำการแนะนำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์ของเธอในชื่อว่า “อเมริกัน ออร์ชาร์ด ริเวียรา” และเมื่อเธอเอาจริงกับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อนี้ เสียงคัดค้านเริ่มดังขึ้นตามสื่อใหญ่ยักษ์ต่างๆ โดยมีการย้ำให้คนอเมริกันและชาวโลกทราบว่าเป็นฉายาของเมืองมอนเตซิโตมาเนิ่นนานเป็นร้อยปีแล้วกล่าวคือ หลังจากจดทะเบียน American Orchard Riviera ไม่สำเร็จไปแล้วระยะหนึ่ง เมแกน มาร์เคิลก็ประกาศชื่อตราสินค้าอันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นแนวโรแมนติกและย้อนยุค ชวนให้คิดถึงโมเมนต์ซาบซึ้งจากอดีตกาล ว่ากระนั้นก็ตาม ผู้คนมหาศาลที่ไปพักร้อนในนครเกาะมายอร์กา ประเทศสเปน จะรู้จักเมืองปอร์เรเรส และฉายาของเมืองว่า As Ever อันเป็นเมืองโบราณเจ้าเสน่ห์ เมืองเล็กๆ บนเกาะแสนงามดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่คริสตศักราช 1370นายกเทศมนตรีบอกว่าเพราะตราประจำเมืองเป็นหนึ่งในตัวแทนแห่งเอกลักษณ์ของปอร์เรเรส ทั้งในด้านมรดกทางจิตวิญญาณและตัวตนของวัฒนธรรมปอร์เรราสค่ะ ทุกเมืองในมายอร์กามีตราประจำเมืองของตนเอง สำหรับชาวปอร์เรเรส ตราประจำเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเรามาเนิ่นนานหลายร้อยปีซิสกา มอร่า นายกเทศมนตรีคนสวย กล่าวตรงๆ อย่างชัดถ้อยชัดคำผ่านหลากหลายสื่อมวลชนรวมถึงเอล ปาอิส และเดลิเมลออนไลน์ด้วยพร้อมนี้ นายกเทศมนตรีแห่งปอร์เรเรสบอกตรงๆ ว่าถ้าเมแกน มาร์เคิล อดีตสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ ไม่ยอมเปลี่ยนโลโกบริษัทของเธอ การจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาโจรกรรมผลงานสร้างสรรค์ ก็ยากจะทำได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูงเหลือเกิน ซินญอรามอร่าให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น และนิวยอร์กไทมส์นำไปรายงานเป็นการครึกโครมในสหรัฐอเมริกาด้านแหล่งข่าวคนคุ้นเคยของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ บอกกับนิวยอร์กโพสต์ว่าโลโก้ As Ever ประกอบด้วยต้นปาล์มในพระตำหนักที่เมืองมอนเตซิโต ส่วนนกฮัมมิงเบิร์ดสองตัวนั้น เป็นนกที่ปรินซ์แฮร์รีทรงโปรดปรานนับถึงปัจจุบัน ดัชเชสเมแกนยังไม่สนสี่ไม่สนแปด เดินหน้าพิมพ์โลโก้ต้นปาล์มกับนกคู่ไว้บนฉลากสินค้าทุกตัวของ As Everแต่แล้ว วิบากกรรมจากสารพัดคำวิพากษ์วิจารณ์โครมครามจนกระทั่งแบรนด์เดอะซัสเซกซ์อื้อฉาวเกินการกอบกู้ อาจส่งผลให้ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ล้มเหลวกับกลยุทธ์สร้างราคาให้แพงจัดน้ำตาริน เพื่อก่อกระแสให้ As Ever กลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่ชาวไฮโซ ไฮริช ต้องซื้อหามารับประทานโชว์ความร่ำรวย และจึงกลายเป็นเสียงกระซิบขำๆ ว่าใครเลยจะหลวมตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยรูปการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธที่ 2 เมษายน 2025 จึงปรากฏออกมาว่า เว็บไซต์เพื่อขาย As Ever เปิดทำการแค่ 1 ชั่วโมง แล้วปิดทำการเงียบกริบต่อเนื่องเดือนครึ่งเป็นที่เรียบร้อย“โชว์ของดัชเชสเมแกนทางพอดแคสต์ ไม่ได้การตอบรับที่ดีเลย เธอไม่มีเทย์เลอร์ สวิฟต์ ไม่มีบียอนเซ่ และไม่มีกระทั่งเฮลีย์ บีเบอร์ ในเมื่อคุณนำเสนอเรื่องราวพลังแห่งนักธุรกิจสตรี คุณมีปัญหาแน่” แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทีมโปรดักชันของ Confessions of a Female Founder กล่าวไว้กับเดลีโซปดิช“เรื่องนี้บ่งบอกชัดเจนถึงพลังดึงดูดของดัชเชส และเธอก็ไม่แฮปปีกับตัวเอง” แหล่งข่าวรายเดียวกันกล่าวย้ำเดลีโซปดิชชี้เลยว่า คว่ำคะมำกับเรื่องพื้นฐานขนาดนี้ นับเป็นอะไรที่น่าอับอายใหญ่หลวงถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเดลีโซปดิชฟันธงอย่างนั้นดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จัดทำรายการ Confessions of a Female Founder ด้วยกันกับเลมอนาดา พอดแคสต์ และเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆ ไปแล้ว 4 อีพีในเดือนเมษายน 2025 และแล้ว...เดลิเมลออนไลน์ก็ออกรายงานข่าวเมื่อเสาร์ที่ 26 เมษายนว่า ดัชเชสเจ็บกระอักอีกหนึ่งรอบปัญหาสำคัญในโครงการพอดแคสต์ของดัชเชสเมแกนคือ การไม่มีซุปตาร์คนเจ๋งคนดังระดับโลกมาเข้ารายการกับเธอเลย เธอจึงปราศจากแม่เหล็กดึงดูดมวลมหาประชาชน เดลิเมลออนไลน์รายงานไว้ตั้งแต่ได้ข้อมูลมาแน่ชัดว่า อดีตนักแสดงซีรีส์ Suits ได้พยายามเชิญซุปตาร์อย่าง “บียอนเซ่” และ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ไปเข้ารายการสนทนา Confessions of a Female Founder กับเธอ แต่ไม่สำเร็จแหล่งข่าวของเดลิเมลออนไลน์เปิดเผยไว้อย่างนั้นเพราะในปี 2019 ห้วงที่ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสยังมิได้ลาออกจากพระราชสำนักวินด์เซอร์นั้น บียอนเซ่และสามีคือ เจย์-ซี ไปโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง The Lion King ในกรุงลอนดอน และในวันเปิดตัวภาพยนตร์รอบพรีเมียร์ ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสรับคำเชิญไปเป็นวีวีไอพีของงานเพื่อเพิ่มความอลังการของ The Lion King ดังนั้น จึงปรากฏพระรูปที่ปรินซ์กับพระชายาสนทนาอย่างสนิทสนมกับบียอนเซ่และเจย์-ซียิ่งกว่านั้น ในห้วงที่ปรินซ์แฮร์รีกับพระชายาเมแกนไปประทานสัมภาษณ์แก่รายการโอปราห์ วินฟรีย์ทอล์กโชว์ เมื่อปี 2021 และไปจุดประเด็นกล่าวหาว่าพระราชตระกูลอังกฤษมีการเหยียดผิวเธอกับพระโอรสในครรภ์ของเธอนั้น บียอนเซ่ตกเป็นข่าวฮือฮาว่า บียอนเซ่ส่งข้อความเอสเอ็มเอสไปให้กำลังใจแก่เธอเหนืออื่นใด ในภาพยนตร์สารคดีซีรีส์ Harry and Meghan ในปี 2023 มีบทพูดตอนหนึ่งซึ่งดัชเชสเปรยขึ้นกับพระสวามีว่า บียอนเซ่เพิ่งส่งเอสเอ็มเอเข้ามาหาเธอ โดยบอกว่าอยากให้เธอรู้สึกปลอดภัย อีกทั้งยังบอกด้วยว่าชื่นชมความกล้าหาญของเธอที่ผ่านมา Confessions of a Female Founder ขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของพอดแคสต์ไปแล้ว ดังนี้ วิทนีย์ วูลฟ์ เฮิร์ด นักธุรกิจสาวหน้าสวยผู้ก่อตั้งธุรกิจ Bumble เมื่อ 8 เมษายน 2025 ต่อด้วย เรชมา ซาจานี นักการเมืองอเมริกันเชื้อสายอินเดียผู้ก่อตั้งองค์การเอ็นจีโอ Girls Who Code ในอีพีที่ 2 เมื่อ 15 เมษายน และในอีพีที่ 3 เมื่อ 22 เมษายน เมแกนนำเสนอเพื่อนรัก (อดีตช่างทำสีผมฝีมือเยี่ยมในมอนเตซิโต) และหุ้นส่วนธุรกิจของเธอ คือ คาดี ลี ซึ่งทั้งสองร่วมกันก่อตั้งธุรกิจยาย้อมสีผมแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งของเดลิเมลออนไลน์บอกว่าขณะที่ยอมรับบนเวที Time 100 Summit เมื่อ 24 เมษายน 2025 ว่าเธอทำโครงการต่างๆ รวมถึง Confessions of A Female Founder ผิดพลาด เพราะเธอพยายามจะเปิดตัวทุกโครงการออกมาในห้วงเดียวกัน นั้น ดัชเชส อดีตนักแสดงซีรีส์เรื่อง Suits ก็ประกาศว่าเธอมีความสุขกับครอบครัวเหลือเกินเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ นำเด็กชายผมสีแดงหนึ่งคน กับเด็กหญิงผมสีแดงหนึ่งคน มาเข้าฉากเพื่อการโฆษณาธุรกิจของเธอถี่ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโฆษณาสินค้า As Ever แต่ไม่ให้เห็นใบหน้า แค่เพียงพอที่จะเป็นข่าวว่าเด็กน้อยทั้งพระโอรสอาร์ชีกับพระธิดาลิลิเบตแต่สื่อมวลชนใหญ่น้อยหลายค่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดอะซัน ผู้ทรงอิทธิพล ชี้ว่าเมแกนน่าจะเผชิญวิกฤตอย่างหนัก ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์แห่กันตำหนิว่า เธอช่างไร้ยางอายที่เอาลูกๆ มาใช้ทำมาหากินโดย บรองเต้ คอย แห่งเครือข่าย นิวส์ดอทคอมออสเตรเลีย ชี้ไว้ในรายการทีวี รอยัล เอ็กซ์คลูซีฟ ของเดอะซัน ว่า “เรื่องนี้บ่งบอกถึงวิกฤติของเมแกน มาร์เคิล อย่างแท้จริง“ตอนที่เธอยังไม่ลาออกจากพระราชวงศ์อังกฤษ เธอประกาศว่าไม่ต้องการให้ลูกตกเป็นข่าว ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทั่วไป“แต่แล้ว... ตอนนี้เธอใช้เด็กทั้งสองมาเป็นสตอรีในอินสตาแกรมของตัวเอง เรื่องอย่างนี้ แน่นอนว่าเธอมีสิทธิจะทำได้ แต่มันคือการกลับกลอกกับสิ่งที่เธอเคยพูดไว้”ด้านบรรณาธิการข่าวราชวงศ์ของเดอะซัน นามว่า แมตต์ วิลคินสัน ฟันธงว่าผู้คนขนานนามการกระทำของเมแกนว่า “ทำตัวเป็นอะไรที่ราคาถูก” ที่นำภาพลูกๆ มาสร้างเงินล่าสุด ผลการสำรวจทัศนคติของชาวอังกฤษต่อดัชเชสเมแกน พบว่าความน่านิยมของเธอตกต่ำย่ำแย่มากที่สุดนับจากปี 2017 ทั้งนี้ นี่เป็นโพลโดยยูกอฟ ในช่วง 6-7 พฤษภาคม 2025 และเรตติงของเธอแทบจะต่ำสุดของตาราง โดยมีปรินซ์แอนดรูว์ปิดท้าย