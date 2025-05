ลือสะพัดในจีน!ค่ายรถยนต์ไฟฟ้า'เนต้า' กำลังเสี่ยงล้มละลาย

โตโยต้า ประเทศจีน ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเทคโอเวอร์ เนตา ออโต้ โดย ซู ยี่หมิง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดของโตโยต้า มอเตอร์(จีน) ตอบอย่างชัดเจนว่า "เราไม่เคยได้ยินข่าวในเรื่องนี้ และเราขอให้ช่วยสร้างความกะจ่างเกี่ยวกับข่าวลือนี้ด้วย" ตามรายงานของคาร์นิวส์ไชนาดอทคอมคาร์นิวส์ไชนาดอทคอม ระบุต่อว่าสื่อมวลชนหลายแห่งที่ได้ติดต่อไปยังเนตา ออโต รายงานเหมือนกันว่าทางบริษัทก็ยืนยันกลับมาแบบเดียวกันว่า ข่าวลือเกี่ยวกับการซื้อกิจการนี้ "เป็นเท็จ"รายงานของคาร์นิวส์ไชนาดอทคอม เปิดผยว่าเมื่อเดือนมีนาคม 2025 บรรดาซัพพลายเออร์ทั้งหลายได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ของเนตา ออโต้ ขอให้หาทางออกในประเด็นการชำระเงิน กระตุ้นให้ทางยริษัทจัดประชุมซัพพลายเออร์ มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างหนี้ จากนั้นในวันที่ 25 มีนาคม เนตา แถลงว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงแปลงหนี้เป็นทุนกับซัพพลายเออร์ 134 ราย รวมเป็นเงินกว่า 2,000 ล้านหยวน(ประมาณ 9,200 ล้านบาท) ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับเสียงขานรับในแง่บวกจากเหล่าซัพพลายเออร์รายใหญ่ ทั้ง CATL, Gotion High-Tech และอื่นๆทั้งนี้สื่อยานยนต์จีน รายงานต่อว่าที่ผ่านมา เนตา กระตือรือร้นเสาะแสงหาเงินทุนใหม่ๆเพื่อจัดการกับความยากลำบากในด้านการดำเนินงาน โดยในวันที่ 24 มกราคม 2025 ทางบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการระดมทุนอีกรอบ ซึ่งมีแผนระดมทุนให้ได้ราวๆ 4,000 ถึง 4,500 ล้านหยวนอ้างอิงโร้ดแมฟของบริษัท ทางคาร์นิวส์ไชนาดอทคอม รายงานว่าหลังจากคลี่คลายปัญหานี้แล้ว เงินทุน 3,000 ล้านหยวนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกำหนดป้อนเข้ามาในเดือนเมษายน โดยเป้าหมายในเบื้องต้นคือฟื้นฟูการผลิตและเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาในอนาคต อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในเนตา ออโต้ ยืนยันว่าจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เงินทุนดังกล่วก็ยังคงไม่เป็นรูปเป็นร่างในความคืบหน้าล่าสุด คาร์นิวส์ไชนาดอทคอม ระบุบันทึกของศาลลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 เผยให้เห็นว่า ทาง โฮซอน นิว เอเนอร์จี ออโต้โมบิล(Hozon New Energy Automobile Co., Ltd.) บริษัทแม่ของเนตา ออโต้ เวลานี้กำลังเผชิญกับคดีตรวจสอบการล้มละลาย โดยอ้างอิง เว็บไซต์ข้อมูลล้มละลายของทางการจีน “National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform” ระบุว่าทาง คดีนี้ถูกยื่นโดยบริษัท Shanghai Yuxing Advertising Co., Ltd. และมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลประชาชนระดับกลางของเมืองเจียซิงในมณฑลเจ้อเจียงภายใต้กฎหมายล้มละลายของจีน กระบวนการนี้ปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วยการขอฟื้นฟูกิจการหรือยื่นล้มละลายอย่างเป็นทางการ และครั้งที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระบัญชี ศาลจะแจ้งให้บริษัทที่เป็นลูกหนี้ทราบภายใน 5 วันจากนั้นลูกหนี้มีเวลา 7 วันในการยื่นคัดค้าน หากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องยื่นร่างแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลภายใน 6 เดือน(ที่มา:คาร์นิวส์ไชนาดอทคอม)