ตอลิบานประกาศห้ามเล่น ‘หมากรุก’ ทั่วอัฟกานิสถาน หวั่นนำไปสู่ ‘การพนัน’

ตอลิบานได้ทยอยออกกฎหมายและข้อบังคับทางสังคมต่างๆ ที่สะท้อนการตีความกฎหมายอิสลามแบบเข้มงวดสุดโต่ง นับตั้งแต่กลับเข้ามายึดอำนาจปกครองอัฟกานิสถานในปี 2021





นอกจากหมากรุกแล้ว รัฐบาลตอลิบานยังจำกัดการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ และผู้หญิงอัฟกันก็ถูกห้ามไม่ให้ลงแข่งขันกีฬาทุกชนิดในประเทศ





ปีที่แล้ว ตอลิบานก็ประกาศแบนการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ในระดับอาชีพ โดยอ้างว่าเป็นกีฬาที่ “รุนแรงเกินไป” และ “สุ่มเสี่ยงขัดต่อหลักศาสนา”

อาตัล มัชวานี โฆษกสำนักงานกำกับการกีฬาแห่งอัฟกานิสถาน ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีวานนี้ (11 พ.ค.) ว่าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันความชั่วร้าย (Propagation of Virtue and Prevention of Vice Law) ที่รัฐบาลตอลิบานประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วเขากล่าวมัชวานี ระบุว่า สหพันธ์หมากรุกแห่งชาติไม่ได้จัดการแข่งขันแบบเป็นทางการมานานราว 2 ปีแล้ว และ “ยังคงมีปัญหาในระดับผู้บริหาร”อาซีซุลเลาะห์ กุลซาดา เจ้าของคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงคาบูลซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหมากรุกแบบไม่เป็นทางการ ยืนยันว่าไม่เคยมีการพนันขันต่อเกิดขึ้น และในประเทศมุสลิมอื่นๆ ก็มีการเล่นกีฬาหมากรุกเช่นกัน“ประเทศมุสลิมหลายแห่งมีนักกีฬาหมากรุกที่เล่นในระดับนานาชาติ” เขาให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีอาซีซุลเลาะห์ บอกว่า เขาเคารพคำสั่งของรัฐบาลที่ห้ามเล่นหมากรุก แต่ก็ยอมรับว่ามันส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขา และทุกๆ คนที่รักในกีฬาชนิดนี้“ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทำ พวกเขาส่วนใหญ่ก็เลยมาที่นี่กันทุกวัน” เขากล่าว“พวกเขามานั่งดื่มชา แล้วก็ท้าเพื่อนๆ ให้มาแข่งหมากรุกกัน”ที่มา: เอเอฟพี