สาวก MAGA ไม่ปลื้ม! สื่อขุด 'โป๊ปเลโอที่ 14' มีประวัติต่อต้านนโยบาย 'ทรัมป์-แวนซ์' ทั้งเรื่องผู้อพยพ-โลกร้อน

โป๊ปเลโอที่ 14 ทรงได้รับเลือกจากคณะพระคาร์ดินัลให้ดำรงตำแหน่งสันตะปาปาพระองค์ที่ 267 แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกต่อจากโป๊ปฟรานซิส โดยนอกจากจะทรงเป็นโป๊ปชาวอเมริกันคนแรกแล้ว ยังทรงเป็นสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจากประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนับตั้งแต่ยุคของสันตะปาปาเอเดรียนที่ 14 ในช่วงศตวรรษที่ 12 และเป็นโป๊ปพระองค์แรกที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

"เจดี แวนซ์ พูดผิด: พระเยซูไม่เคยสอนให้เราจัดลำดับความรักที่มีต่อผู้อื่น" (JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others)

ทั้งนี้ คาดว่าโป๊ปเลโอที่ 14 จะทรงดำเนินรอยตามเส้นทางของโป๊ปฟรานซิสที่ทรงเป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่มคนยากจนและผู้อพยพ และมีจุดยืนที่แตกต่างกับรัฐบาล ทรัมป์ หลายเรื่องเช่นกัน

กลุ่มผู้สนับสนุนขบวนการ Make America Great Again (MAGA) ของ ทรัมป์ บางคนออกมาแสดงท่าทีผิดหวังกับการขึ้นสู่ตำแหน่งของโป๊ปเลโอที่ 14

แม้โป๊ปเลโอที่ 14 จะทรงมีจุดยืนเชิงนโยบายบางอย่างที่ตรงกับ ทรัมป์ อยู่บ้าง เช่น ทรงต่อต้านการทำแท้ง เป็นต้น ทว่าในอีกด้านหนึ่งก็ทรงสนับสนุนการต่อสู้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ ทรัมป์ นั้นพาสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสที่มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อน

พระองค์ยังทรงต่อต้านลัทธิเหยียดผิว โดยในช่วงปี 2020 ที่กระแสเรียกร้องความยุติธรรมทางเชื้อชาติมาแรงทั่วโลกหลังเกิดกรณีตำรวจอเมริกันผิวขาวสังหารหนุ่มผิวสี จอร์จ ฟลอยด์ พระคาร์ดินัล พรีโวสต์ ได้ทวีตข้อความเรียกร้องให้กำจัดอคติและความเกลียดชังในสังคมออกไป

จากข้อความบางโพสต์ในบัญชี X ของพระคาร์ดินัล โรเบิร์ต พรีโวสต์ (Robert Prevost) ซึ่งเป็นพระนามเดิมของโป๊ปเลโอที่ 14 ทำให้บรรดาผู้สนับสนุนสายอนุรักษนิยมสุดกู่ของ ทรัมป์ บางคนออกมาวิจารณ์จุดยืนของโป๊ปที่ขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐฯ แม้ว่าตัว ทรัมป์ เองจะแสดงความภาคภูมิใจที่มีชาวอเมริกันขึ้นปกครองวาติกันก็ตามทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สื่อที่ทำเนียบขาว และเมื่อถูกถามว่าอยากจะพบกับโป๊ปหรือไม่? ผู้นำสหรัฐฯ ก็ตอบแค่ว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเองยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ บนบัญชี X ของพระคาร์ดินัลพรีโวสต์ และพวกเขาต่างส่งเสียงเชียร์โป๊ปชาวอเมริกันพระองค์แรกทันทีที่มีการประกาศชื่อของโป๊ปผ่านสื่อโทรทัศน์เมื่อวานนี้ (8)เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา พระคาร์ดินัล พรีโวสต์ ได้รีโพสต์บทความที่ชื่อว่าต่อมาในเดือน เม.ย. เมื่อ ทรัมป์ ได้ประชุมร่วมกับประธานาธิบดี นายิบ บูเคเล แห่งเอลซัลวาดอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้เรือนจำแห่งหนึ่งในเอลซัลวาดอร์เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรที่ถูกเนรเทศออกจากสหรัฐฯ พระคาร์ดินัล พรีโวสต์ ก็ได้รีโพสต์คอมเมนต์หนึ่งที่เขียนว่ารอยเตอร์ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ดูแลบัญชีของ พรีโวสต์ ซึ่งมีการโพสต์ข้อความครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 และอยู่ระหว่างสอบถามไปยังสำนักวาติกัน สังฆมณฑลชิคลาโยในเปรูซึ่งพระคาร์ดินัล พรีโวสต์ เคยประจำอยู่เป็นเวลาหลายปี รวมถึงสถานทูตเปรูประจำสำนักวาติกัน เพื่อขอคำยืนยันว่าบัญชี @drprevost นั้นเป็นบัญชีโซเชียลมีเดียของ พรีโวสต์ จริงหรือไม่รองประธานาธิบดี แวนซ์ ซึ่งมีโอกาสได้พบโป๊ปฟรานซิสที่วาติกันก่อนจะสิ้นพระชนม์เพียง 1 วัน ออกมาพูดในทำนองว่าความแตกต่างระหว่างรัฐบาล ทรัมป์ กับโป๊ปนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ต้องถือว่าไม่เบา และโป๊ปฟรานซิสถึงขั้นเคยวิจารณ์นโยบายผู้อพยพของ ทรัมป์ ว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศอดสู (disgrace)ลอรา ลูเมอร์ นักเคลื่อนไหวโปรทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่าน Xด้าน ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาอีกคน ก็ออกมาตั้งคำถามว่าแวนซ์ ซึ่งเป็นคาทอลิกกล่าวว่า ตนมั่นใจว่าชาวอเมริกันคาทอลิกหลายล้านคน รวมถึงชาวคริสต์กลุ่มอื่นๆ จะสวดภาวนาเอาใจช่วยให้โป๊ปเลโอที่ 14 ทรงประสบความสำเร็จ"ขอพระเจ้าอวยพรแก่พระองค์!" เขาโพสต์ข้อความใน Xที่มา: รอยเตอร์