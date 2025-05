‘ทรัมป์’ ลงนามคำสั่งห้ามใช้งบประมาณรัฐทำวิจัยแบบ gain-of-function สร้าง ‘ซูเปอร์ไวรัส’

คำสั่งบริหารฉบับนี้ยังกำหนดให้ระงับโครงการวิจัยใดๆ ก็ตามที่ใช้

ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพลเมือง

การห้ามไม่ให้ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อทำวิจัยแบบ gain-of-function นี้ยังมีผลบังคับต่อจีน อิหร่าน และประเทศอื่นๆ โดยการวิจัย gain-of-function นั้นหมายถึงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของจุลชีพก่อโรค เช่น เชื้อไข้หวัดนก เชื้อโรค SARS และไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS เป็นต้นข้อมูลในเอกสาร fact sheet ของทำเนียบขาวยังระบุด้วยว่า มาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำเนียบขาวระบุทั้งนี้ สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ (U.S. Office of Science and Technology Policy) และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ จะดูแลรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานใหม่ ตามข้อมูลของทำเนียบขาวที่มา: รอยเตอร์