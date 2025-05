'ทรัมป์' เสนอแจกเงิน $1,000 แก่ผู้อพยพผิดกฎหมายที่ 'เนรเทศตัวเอง' ออกจากสหรัฐฯ

DHS ระบุว่า เงินค่าจ้างและค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้อพยพที่เต็มใจเดินทางออกจากสหรัฐฯ จะมีต้นทุนถูกกว่าการเนรเทศจริง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจับกุม คุมขัง และเนรเทศบุคคลที่ปราศจากสถานะถูกต้องตามกฎหมายนั้นปัจจุบันอยูที่ราวๆ 17,000 ดอลลาร์ (558,000 บาท) ต่อคน

ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้นำสายรีพับลิกัน สาบานตนเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อเดือน ม.ค. ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐฯ ทว่าจนถึงขณะนี้จำนวนคนที่ถูกเนรเทศก็ยังไม่เท่ากับในยุคของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตสถิติล่าสุดของ DHS พบว่า มีผู้อพยพที่ถูกเนรเทศโดยรัฐบาลทรัมป์ 2.0 แล้วทั้งสิ้นประมาณ 152,000 คนตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. เป็นต้นมา ซึ่งยังต่ำกว่าสถิติการเนรเทศผู้อพยพ 195,000 คน ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ปีที่แล้วภายใต้การนำของ ไบเดนคณะบริหารของ ทรัมป์ พยายามโน้มน้าวให้ผู้อพยพเหล่านี้เดินทางออกจากสหรัฐฯ ไปเอง โดยข่มขู่ใช้โทษปรับมหาศาล เพิกถอนสถานะการเป็นผู้พำนักถูกกฎหมาย รวมถึงขู่ส่งตัวไปยังเรือนจำที่ได้ชื่อว่าสุดโหด เช่น เรือนจำในอ่าวกวนตานาโมและเอลซัลวาดอร์ เป็นต้นคริสตี โนเอม รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงเมื่อเดือน มี.ค. รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน CBP Home สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพที่ต้องการเนรเทศตนเอง โดยแต่เดิมนั้นแอปฯ นี้เคยใช้ชื่อว่า CBP One และเคยถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับลงทะเบียนผู้อพยพที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างถูกต้องในยุคของไบเดนทรัมป์ ได้เอ่ยถึงแผนการจ้างให้ผู้อพยพเนรเทศตนเองเมื่อเดือน เม.ย. โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาอนุญาตให้คนเหล่านี้กลับเข้ามาใหม่"หากพวกเขามีความประพฤติที่ดี และหากเราอยากได้พวกเขากลับมา เราก็จะทำงานร่วมกับผู้อพยพเหล่านั้นเพื่อพาพวกเข้ากลับเข้าสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด" ทรัมป์ กล่าวด้าน DHS ก็แถลงเมื่อวานนี้ (5) ว่า ผู้อพยพที่เลือกเนรเทศตนเอง "อาจจะ" สามารถกลับเข้าสหรัฐฯ อย่างถูกกฎหมายได้ในอนาคต แต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามีช่องทางหรือโครงการใดที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้Make the Road New York ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพในสหรัฐฯ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการจ้างให้เนรเทศตนเอง และเตือนผู้อพยพให้ปรึกษาทนายความเสียก่อนที่มา: รอยเตอร์