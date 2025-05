ฝรั่งเศสตามรอย “สหรัฐฯ” สั่งคิดภาษีสินค้าราคาประหยัดจาก “จีน” ปิดช่องว่างกัน “TEMU-SHEIN” ทะลักเข้ายุโรป

ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(1 พ.ค)ว่า รัฐมนตรีผู้แทนด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณฝรั่งเศส (Minister delegate for the Budget and Public Accounts) Amelie de Montchalin กล่าวว่า ภาษีสำหรับสินค้าราคาประหยัดที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าจะถูกเก็บเป็นจำนวนแค่ไม่กี่ยูโรต่อหนึ่งแพกเก็จหรือไม่กี่เซนต์ต่อชิ้นเท่านั้นการประกาศเกิดขึ้นท่ามความวิตกว่า ภาษีสหรัฐฯที่สั่งเรียกเก็บจากจีนอาจทำให้สินค้าจีนทะลักเข้าสู่ตลาดยุโรปนอกเหนือจากการขึ้นภาษีแบบเหวี่ยงแหต่อสินค้านำเข้าจีน ทรัมป์ยังสั่งปิดช่องทางสินค้าราคาประหยัดและจัดการคิดภาษีอัตรา 120% ของสิ่งของที่สูงเกิน 800 ดอลลาร์ที่เข้าสู่สหรัฐฯเริ่มประเดิมตั้งแต่วันศุกร์(2)สหภาพยุโรป EU กำลังอยู่ระหว่างหาทางเพื่อปฎิรูปสหภาพศุลกากรของตัวเองภายในปี 2028 เพื่อกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งสินค้าราคาประหยัดมายังผู้บริโภคยุโรปแบบปลอดภาษี ซึ่งบรรดาร้านค้าและผู้จัดทำนโยบายทั้งหลายต่างเริ่มวิตกต่อนโยบายสินค้าปลอดภาษีที่คนเหล่านี้ต่างชี้ว่า แพลตฟอร์มชื่อดังของจีนทั้ง Shein และ Temu ต่างตักตวงประโยชน์อย่างไม่สนใจใครด้วยการจำหน่ายสินค้าในราคาที่แทบไม่น่าเชื่อEU มีแผนการยกเลิกมาตรการปลอดภาษีสำหรับสินค้าที่สั่งทางออนไลน์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 ปอนด์หรือ 127 ยูโรรัฐมนตรีฝรั่งเศสหกล่าวว่าปารีสต้องการ การก่อตั้งอย่างรวดเร็วในระดับยุโรปของการจัดการเครื่องมือค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละแพกเก็จย่อยที่เดินทางเข้าสู่ยุโรปการตั้งค่าธรรมเนียมที่ว่านี่จะต้องได้รับการเห็นชอบโดย EU โดยรวมและจะใช้ทั่วทุกประเทศสมาชิกพบว่ามีแพกเก็จย่อยสั่งผ่านระบบอีคอมเมิร์ซร่วม 1.5 พันล้านชิ้นถูกส่งไปยังลูกค้าแดนน้ำหอมทุกปีและราว 800 ล้านชิ้นของทั้งหมดมีมูลค่าสินค้าต่ำกว่า 150 ยูโรหรือ 127 ปอนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวที่ได้ย้ำว่า “พวกเราอยู่ในระบบศุลกากรสหภาพดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถทำได้ตามลำพัง”ในวันอังคาร(29 เม.ย) สมาพันธ์ผู้ประกอบการรายย่อยและกลางฝรั่งเศสได้ออกมาเรียกร้องภาวะฉุกเฉินในการต่อต่านการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาประหยัดที่หาซื้อทางออนไลน์ เอเอฟพีรายงาน