ท้าทาย! “ปักกิ่ง” ซ้อมรบ “อียิปต์” ครั้งแรกแต่ลอกชื่อปฎิบัติ Eagle สัญลักษณ์สหรัฐฯ ฝึกยิงใกล้พรมแดน “อิสราเอล” ก่อนส่งเครื่องบินทหารจีน Y-20A บินลงจอดที่เบรุตให้เห็น

นิเคอิเอเชียของญี่ปุ่นรายงานวานนี้(29 เม.ย)ว่า กลายเป็นสีสันไปเมื่อภูมิภาคตะวันออกกลางที่ร้อนฉ่ามีผู้เล่นหน้าใหม่กระโดดเข้าร่วมวงเมื่อ “จีน” ได้เริ่มเปิดประเดิมการซ้อมรบทางอากาศร่วมกับ “อียิปต์” ซึ่งเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงกับวอชิงตันมายาวนานเกิดขึ้นในช่วงเวลาภูมิภาคเกิดสูญญากาศหลังการเปลี่ยนมือเข้ามานั่งในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศอยากเห็นริเวียร่าแห่งตะวันออกกลางและต้องการย้ายประชาชนชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกไปที่อียิปต์และจอร์แดน การโจมตีอย่างหนักจากกบฏฮูตีภายใต้ปีกเตหะรานในทะเลแดงซึ่งเพนตากอนเมื่อต้นเดือนนี้ได้เปิดเผยชื่อ Chang Guang Satellite Technology ว่าเป็นผู้ให้ข่าวกรองลับภาพดาวเทียมเพื่อโจมตีกองเรือรบสหรัฐฯในทะเลแดงผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของทั้งจีนและอียิปต์ต่างออกมาชี้ว่า ปฎิบัติการซ้อมรบทางอากาศร่วมกันครั้งแรกนี้ถือเป็นสัญญาณล่าสุดของอิทธิพลอเมริกาที่ลดลงภายใต้นโยบาย "America First” ของทรัมป์อย่างไรก็ตามปฎิบัติการ Eagles of Civilization 2025 ของจีนที่เป็นการซ้อมรบทางอากาศนี้กลับมีชื่อปฎิบัติการพ้องกับชื่อปฎิบัติการทางทหารสหรัฐฯไปอย่างช่วยไม่ได้ เพราะเป็นที่รู้ดีว่านกอินทรีย์ถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของดินแดนแห่งเสรีภาพ และอีกทั้งกองทัพสหรัฐฯได้เคยนำคำว่า Eagle มาใช้เป็นชื่อปฎิบัติการทางการทหาร เป็นต้นว่า Operation Eagle Curtain เกิดขึ้นเมื่อปี 2003 ทางเหนือของอิรัก หรือ ปฎิบัติการ Operation Freedom Eagle ในอัฟกานิสถานและพบว่าจีนที่พยายามวัดรอยเท้าสหรัฐฯเลียนแบบชื่อปฎิบัติการทหารตามตะวันตกเป็นต้นว่า Peace Train 2024 ในปฎิบัติการซ้อมร่วมกับลาวเมื่อกลางพฤศจิกายน-ปลายพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา หรือ Falcon Strike 2024 drills กับไทยทางภาคเหนือในฐานทัพที่กองทัพอากาศสหรัฐฯเคยใช้ปฎิบัติการ Eagles of Civilization 2025 อ้างอิงจากจากสื่อไชน่ามิลลิทารีของรัฐบาลจีนเปิดฉากตั้งแต่กลางเมษายนไปจนถึงต้นพฤษภาคมนี้ โดยเป็นการซ้อมรบใช้เครื่องบินรบขับไล่ J-10 ร่วมกับเครื่องบินรบสัญชาติรัสเซีย MiG-29 ของอียิปต์โมฮาเหม็ด มัคฮ์โลฟ (Mohamed Makhlouf) ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงอียิปต์แสดงความเห็นว่า การที่อียิปต์หันไปหาจีนไม่ได้หมายความว่า จะตัดความสัมพันธ์กับวอชิงตันอียิปต์ได้รับเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่ด้านทางความมั่นคงจากสหรัฐฯกว่า 1 พันล้านต่อปีแต่ในเวลานี้เขาชี้ว่า ไคโรมีเป้าหมายต้องการลดการพึ่งพาทางอาวุธที่มาจากสหรัฐฯเพียงแหล่งเดียวอ้างอิงจากสถาบันธิงแทงก์อังกฤษ Chatham House วิเคราะห์ว่า ปัจจัยสำคัญสุดคือความไม่พอใจของไคโรที่ไม่ได้รับเทคโนโลยีทางการทหารสุดล้ำของตะวันตกถึงแม้ไคโรจะอยาในกรอบตามใจสหรัฐฯแต่กลับโดนปฎิเสธที่จะยอมขายเครื่องบินขับไล่ล้ำยุคและมิสไซล์ให้ขณะที่ JNS ของอิสราเอลรายงานในวันอังคาร(30) ปฎิบัติการทหาร “Eagles of Civilization 2025” เริ่มในวันอาทิตย์(27)ที่ฐานทัพอากาศวาดี อาบู ริช (Wadi Abu Rish Air Base) ห่างออกไปทางตะวันตกของอ่าวสุเอซราว 100 ก.ม ซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาชี้ว่า เรือสหรัฐฯสมควรสามารถผ่านคลองสุเอซฟรีสร้างความโกรธให้กับฝั่งอียิปต์คลองสุเอซถือเป็นอีกหนึ่งจุดร้อนทางยุทธศาสตร์ทั้งด้านพาณิชย์และทางการทหารที่สำคัญของโลกและที่ผ่านมาทั้งสหรัฐฯและจีนต่างกำลังพยายามต่อสู้ในการมีอิทธิพลเหนือคลองปานามาในดินแดนละตินหลังบ้านอเมริกามาแล้วอิสราเอลที่เฝ้าจับจ้องตาไม่กระพริบในการเข้ามาสู่ภูมิภาคของจีน โดย IL-TV ของอิสราเอลรายงานวานนี้(29)ว่า เหตุไม่ปกติได้เกิดขึ้นในวันอังคาร(29)เมื่อมีเครื่องบินทหารลำเลียงจีน Xi’an Y-20A ได้บินเข้ามาจอดที่สนามบินนานาชาติกรุงเบรุต โดยเครื่องบินทหารจีนออกมาจากอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ซึ่งได้แวะนาน 2 ช.มก่อนจะเข้าเลบานอนสื่อยิวรายงานว่า หลังจากที่ใช้ระยะเวลาจำนวนหนึ่งในการจอดที่กรุงเบรุต เครื่อง Xi’an Y-20A ได้เดินทางออกไปและบินย้อนกลับไปอียิปต์