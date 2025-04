ห้าวไม่เกรงใจปักกิ่ง! ‘ยูเครน’ คว่ำบาตร 3 บริษัทจีนฐานเอี่ยวผลิต ‘ขีปนาวุธอิสกันเดอร์’ ให้รัสเซีย

รัฐบาลยูเครนได้เผยแพร่บัญชีองค์กรและบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อวานนี้ (18) โดยมีการระบุชื่อบริษัทจดทะเบียนในจีนจีน 3 แห่ง ได้แก่ Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd และ Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd

เมื่อวันอังคาร (15) เซเลนสกี ให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงเคียฟว่า รัฐบาลของเขามีหลักฐานว่าบริษัทจีนส่งออกสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็น

ให้กับรัสเซีย และมีบริษัทจีนที่เข้าไปผลิตอาวุธในดินแดนรัสเซียด้วย

อย่างไรก็ดี ผู้นำยูเครนไม่ได้งัดหลักฐานดังกล่าวออกมาแสดง

ความเคลื่อนไหวของเคียฟมีขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากที่ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกมากล่าวหาปักกิ่งว่ามีการส่งอาวุธช่วยรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแถลงปฏิเสธข้อครหาของ เซเลนสกี ว่าแม้จะมีสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับรัสเซีย ทว่าจีนก็พยายามแสดงจุดยืนเป็นกลางตลอดช่วง 3 ปีเศษที่ผ่านมา และปฏิเสธว่าไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ กับสงครามรัสเซีย-ยูเครนเซเลนสกี กล่าวว่า บริษัทจีนทั้ง 3 แห่งถูกคว่ำบาตรโทษฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตขีปนาวุธอิสกันเดอร์ของรัสเซีย ซึ่งเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในสงครามยูเครนทางการยูเครนยังระบุวานนี้ (18) ด้วยว่า รัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธอิสกันเดอร์ยิงโจมตีเมืองคาร์คิฟ (Kharkiv) ทางตอนเหนือ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า 100 คน“วันนี้เราได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและองค์กรอีกเกือบ 100 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตขีปนาวุธแบบอิสกันเดอร์ ซึ่งถูกนำมาใช้โจมตีคาร์คิฟ” เซเลนสกี โพสต์ข้อความผ่าน X“องค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของรัสเซีย แต่ก็น่าเสียดายที่มีบริษัทจีนอยู่ด้วยบางส่วน”คำสั่งคว่ำบาตรจะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถประกอบธุรกิจในยูเครน และถูกอายัดทรัพย์สินในยูเครนด้วยยูเครนส่งออกสินค้าไปจีนประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 โดยส่วนใหญ่เป็นพวกวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร ในขณะที่นำเข้าสินค้าจากจีนเกือบ 11,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปก่อนหน้านั้น 1 สัปดาห์ เซเลนสกี ระบุว่ามีพลเมืองจีนเข้าร่วมสู้รบกับฝ่ายรัสเซีย และถูกยูเครนจับเป็นเชลยได้ 2 คน และกระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้เรียกเอกอัครราชทูตจีนเข้าพบเพื่อขอคำอธิบายอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยูเครนและสหรัฐฯ ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังว่า ชายจีนเหล่านี้เป็นเพียง “ทหารรับจ้าง” ที่สมัครเข้าร่วมรบกับกองทัพรัสเซียเพื่อแลกเงิน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลปักกิ่งที่มา: รอยเตอร์