ขนลุก! วอชิงตันชี้ “บ.ดาวเทียมจีน” ป้อนภาพดาวเทียมคมชัดสูงชี้เป้าให้ “กบฏฮูตี” โจมตี "เรือรบสหรัฐฯ" กลางทะเลแดง ยอดดับท่าเรือขนเชื้อเพลิงเยเมนพุ่ง 58

MQ-9 Reaper ตกสำเร็จเอเอฟพีรายงานวันนี้(18 เม.ย) โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แทมมี บรูซ (Tammy Bruce) แถลงวันพฤหัสบดี(18)ว่าและเสริมว่าเอเอฟพีชี้ว่า โฆษกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯในครั้งแรกไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดในการช่วยกบฎฮูตีของบริษัทดาวเทียมจีน แต่ทว่าบรูซยอมเปิดเผยว่า Chang Guang Satellite Technology ซึ่งถูกทั้งสหรัฐฯและสหภาพยุโรป EU คว่ำบาตรนั้นได้ส่งภาพดาวเทียมให้กับกบฎเยเมนด้านปักกิ่งออกมาปฎิเสธยังไม่ทราบเรื่องโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงวันศุกร์(18)ว่า ยังไม่ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว แต่ย้ำว่าปักกิ่งนั้นทำงานอย่างแข็งขันเพื่อผ่อนคลายความตรึงเครียดในทะเลแดงไฟแนนเชียลไทม์สรายงานในรายละเอียดว่า รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งคำเตือนปักกิ่งหลายครั้งว่า บริษัทดาวเทียม Guang Satellite Technology Co Ltd ที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีน PLA กำลังป้อนข่าวกรองลับให้กบฎฮูตีของเยเมน อ้างอิงจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันแหล่งข่าวกล่าวว่า แต่อย่างไรก็ตามปักกิ่งยังคงเพิกเฉยไม่สนใจนิวสวีคของสหรัฐฯรายงานว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงข่าวบริษัทดาวเทียมจีนชื่อดังป้อนภาพดาวเทียมเพื่อช่วยให้กบฎฮูตีสามารถโจมตีเรือรบสหรัฐฯและเรืออื่นๆในทะเลแดงได้สำเร็จนิวสวีคชี้ว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมากบฎฮูตีออกมาอ้างสามารถโจมตีเรือรบสหรัฐฯ USS Harry S. Truman ได้ในหลายสัปดาหที่ผ่านมา และก่อนหน้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย กบฏฮูตีออกมาอ้างสามารถยิง MQ-9 Reaper โดรนสังหารของสหรัฐฯตกไปไม่กี่ตัวได้เอเอฟพีรายงานต่อว่า บริษัทดาวเทียมจีน Chang Guang Satellite Technology โดนสหรัฐฯคว่ำบาตรในปี 2023 จากการป้อนภาพดาวเทียมแบบรายละเอียดสูงให้กลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดัง วากเนอร์ ของ เยฟเกนี ปริโกจิน ที่มีบทบาทในสงครามยูเครนขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU ในปีถัดมาได้สั่งคว่ำบาตรบริษัทดาวเทียมจีนเดียวกันนี้โดยชี้ว่า ให้การสนับสนุนรัสเซียรุกรานยูเครน อ้างอิงจากฟรานซ์24รายงานเมื่อวันที่ 25 มิ.ย ปี 2024ธิงแทงก์ Foundation For Defense of Democracy ของสหรัฐญเคยรายงานเมื่อวันที่ 19 ส.ค ปีที่แล้วเปิดเผยว่า มีการพบว่า อิหร่านกำลังวางแผนเพื่อซื้อดาวเทียมสอดแนมจีนที่มีความสามารถตั้งเป้าหมายไปที่ทั้งสหรัฐฯและกองกำลังอิสราเอล เพื่อให้กับทั้งเตหะรานและกลุ่มตัวแทนของอิหร่านไว้ใช้สอยโดยชี้ว่า หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานวันที่ 16 ส.ค ว่า ตัวแทนจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา 2 บริษัทดาวเทียมจีนได้แก่ Chang Guang Satellite Technology Co และ MinoSpace Technology Co.ซึ่งบริษัททั้งสองผลิตดาวเทียมทุนต่ำให้ภาพรายละเอียดสูง โดยภาพดาวเทียมที่ว่าสามารถส่องไปในรายละเอียดชัดถึง 30 เซนติเมตร มีความสามารถสูงกว่าดาวเทียม Khayyam ของอิหร่านที่สามารถให้ภาพรายละเอียดชัด 1 เมตรเอเอฟพีรายงานว่า กบฏฮูตีออกแถลงการณ์วันศุกร์(18) เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตมาอยู่ที่ 58 ราย และบาดเจ็บ 126 คนหลังถูกกองกำลังสหรัฐฯล็อกเป้าโจมตีท่าเรือขนเชื้อเพลิงเยเมนเพื่อต้องการตัดรายได้กบฎเยเมนทั้งนี้ก่อนหน้ากองทัพสหรัฐฯประกาศว่า ได้เปิดฉากการโจมตีไปที่ท่าเรือเชื้อเพลิงเทอร์มินอล Ras Issa ในทะเลแดง โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งซัพพลายและกองทุนสำหรับกบฎฮูตี