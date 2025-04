อย่างปั่น!จีนตัดต่อคลิปล้อหนุ่มโรงงาน'ทรัมป์-มัสก์' หลังสหรัฐฯรีดภาษีนำเข้าสินค้าจากแดนมังกร

นอกจากนี้แล้วยังปรากฏวิดีโอและมุกล้อเลียนต่างๆ ที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนจีนหรือโพสต์โดยพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาล ล้อเลียนสโลแกน "ทำอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง" ของทรัมป์ ในนั้นรวมถึงภาพที่แสดงให้เห็นถึงราคาสินค้าที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะสินค้าเหล่านั้นจะผลิตในโรงงานต่างๆของอเมริกาเองหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้มาตรการรีดภาษี 125%ในภาพล้อเลียนหนึ่ง ทรัมป์และมัสก์ รวมถึงรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ สวมชุดคนงานสีน้ำเงิน กำลังประดิษฐ์ประดอยรองเท้าของไนกี นอกจากนี้แล้วยังมีภาพที่ตัดต่อโดยใช้เอไอที่โพสต์โดย เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นภาพหมวก MAGA สัญลักษณ์ของทรัมป์ ติดป้าย "ผลิตในจีน" และมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 27 ดอลลาร์อีกภาพที่ใช้เอไอตัดต่อและเผยแพร่โดยสำนักข่าวปักกิ่งบิสเนส เดลี ล้อเลียนกรณีที่ ทรัมป์ กำหนดมาตรการรีดภาษีหมู่เกาะเฮิร์ดและแมกดอนัลด์ ที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ด้วยการเอาเพนกวินที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะดังกล่าว มาสวมหมวกเบสบอลสีแดง ที่มีข้อความว่า "อเมริกา ไปให้พ้น"ขณะเดียวกันสำนักข่าว CGTN สื่อมวลชนที่มีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ ได้โพสต์มิวสิควิดีโอหนึ่งที่ใช้ไอเอตัดต่อ ชื่อเพียงว่า “Look What You Taxed Us Through,” ล้อเลียนเพลง “Look What You Made Me Do,” ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์นับตั้งแต่นั้น วิดีโอและมุกล้อเลียนต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกนำไปรายงานต่อและดึงดูดผู้ชมหลายล้านวิวทั้งบน TikTok, X และแพลตฟอร์มอื่นๆ ในนั้นรวมถึงบัญชีอินสตาแกรมของ จอย รีด พิธีกรของสถานีโทรทัศน์เอ็มเอสเอ็นบีซีด้วยทรัมป์ วัย 78 ปี ระงับรีดภาษีตอบโต้ประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าของสหรัฐฯเกือบทั้งหมด เป็นเวลา 90 วันในวันพุธ(9เม.ย.) ตอบสนองต่อแรงเทขายครั้งใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา แต่ยังคงไว้ซึ่งเพดานภาษีพื้นฐาน 10% ที่เรียกเก็บกับชาติต่างๆเหล่านั้น แล้วหันมายกระดับรีดภาษีจีนหนักหน่วงกว่าเดิมประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยกระดับรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 125% เมื่อรวมกับการรีดภาษี 20% ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเฟนตานิล ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี ส่งผลให้สินค้านำเข้าจากจีนมากมายหลายรายการ ถูกเรียกเก็บภาษีรวมแล้ว 145%อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้บรรดาบริษัทอเมริกายักษ์ใหญ่จำนวนมาก ยังไม่ได้แถลงโยกย้ายฐานการผลิตกลับสู่มาตุภูมิ ในขณะที่จีนยังคงเป็นคู่หูทางการค้าใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ทั้งในด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า สิ่งทอและเครื่องแต่งกายเมื่อปีที่แล้ว สหรัฐฯค้าขายกับจีนมูลค่า 582,400 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นการส่งออก 143,500 ล้านดอลลาร์ และนำเข้า 438,900 ล้านดอลลาร์ เท่ากับวอชิงตันขาดดุลการค้าปักกิ่ง 295,400 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศสู้จนถึงที่สุดกับมาตรการรีดภาษีใหม่ของอเมริกา(นิวยอร์กโพสต์)