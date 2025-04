PLANET#3 ‘แฮร์รี’อิมเมจนักบุญย่อยยับ ลาก‘เมแกน’เน่าด้วย ในศึกยื้อสิทธิ์‘คุมเงินบริจาค’เซนเทบัลลีแอฟริกาที่ปรินซ์ประกาศลาออก แต่ถูกปูดว่าโดนบีบ เห็นวี่แววนัว&มั่วแล้ว

โดยในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2025 ทีมงานพีอาร์ของปรินซ์แฮร์รีส่งเอกสารแถลงการณ์ไปยังเดอะไทมส์ สื่อมวลชนค่ายใหญ่จอมเก๋าผู้ทรงอิทธิพลของอังกฤษ โดยเป็นการมอบข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ และมอบให้เดอะไทมส์เพียงเจ้าเดียว เพื่อแจ้งทราบว่าปรินซ์และเจ้าชายซีอิโซแห่งเลโซโทผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรการกุศลเซนเทบัลลี ได้ตัดสินพระทัยลาออกจากตำแหน่งองค์อุปถัมภก เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นแถลงการณ์ดังกล่าวที่เผยแพร่ในฐานะแถลงการณ์ร่วมของสองปรินซ์ซีอิโซ แจ้งทราบถึงความขัดแย้งแตกหักภายในองค์กร ซึ่งปรินซ์ทรงระบุตัวบุคคลกันชัดๆ เลยทีเดียว ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างทรัสตีห้ารายของเซนเทบัลลี กับดร.ชันดาวก้า ผู้เป็นประธานคณะกรรมการทรัสตี ลุกลามไปถึงขั้นแตกหักเกินการเยียวยา และก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจจะปรองดองกันได้”ในการนี้ ปรินซ์แฮร์รีทรงพรรณนาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งตัวพระองค์และปรินซ์ซีอิโซก็ทรงช็อกอย่างยิ่งที่จะต้องทำการลาออกเยี่ยงนี้ พระองค์บอกอย่างน่าซาบซึ้งใตว่า เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วมา พระองค์ช่วยกันก่อตั้งเซนเทบัลเลเพื่อเป็นเกียรติแด่พระมารดา และก็ได้ตั้งชื่อองค์การกุศลนี้ว่า เซนเทบัลลี ซึ่งในเลโซโทชื่ออันไพเราะนี้มีความหมายว่า Forgot-Me-NotForgot-Me-Not หรือก็คือ อย่าลืมฉัน เป็นชื่อของดอกไม้ที่พระมารดาไดอาน่าทรงโปรดปรานเดลิเมลออนไลน์รายงานด้วยว่าในแถลงการณ์ร่วมซึ่งเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ ปรินซ์แฮร์รีโอดครวญว่า ด้วยดวงพระทัยที่หนักหน่วง ตัวพระองค์และปรินซ์ซีอิโซลาออกจากเซนเทบัลลีไปก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติมใดๆ โดยเป็นไปเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นเอกภาพกับทรัสตีทั้ง 5 ท่านที่ลาออกไปเรียบร้อยแล้วพร้อมนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานถึงประเด็นที่ปรินซ์ทรงโจมตีดร.ชันดาวก้า ว่าสำหรับที่มาที่ไปของปมขัดแย้งกรณีนำเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลนั้น เดลิเมลได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวซึ่งเจาะลึกทั้งในประเด็นทรัสตี และประเด็นการฟ้องร้องไปยังศาลสถิตยุติธรรม ดังนี้ในการนี้ ปรินซ์แฮร์รีไม่ได้ถูกโยงไว้ในเรื่องราวความขัดแย้งเหล่านี้ข่าวปรินซ์แฮร์รีทรงลาออกจากองค์การกุศลเซนเทบัลลี กลายเป็นกระแสครึกโครมเซอร์ไพรสกันมากมาย เพราะนอกจากที่ปรินซ์แฮร์รีทรงร่วมก่อตั้งแล้ว ยังช่วยเหลือด้านการระดมเงินบริจาค แม้ทรงลาออกจากสถานภาพสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ แต่ก็ยังรับเป็นพ่องาน จัดกิจกรรมแข่งกีฬาขี่ม้าโปโลเพื่อระดมทุนไปมอบแก่เซนเทบัลลีความเคลื่อนไหวของปรินซ์เป็นข่าวตื่นเต้นที่สะพัดไปทั่วโลกเพียงพักเดียว ก็มีปรากฏการณ์ฮือฮาเด้งที่สองเบียดขึ้นแทนที่ ซึ่งน่าตกใจและดุเดือดเลือดพล่านกว่ากันอย่างล้นพ้น เแม้จะไม่มีการระบุพระนามของปรินซ์แฮร์รี แต่ดร.ชันดาวก้าก็มิได้ปกปิดเลยว่าคำประณามทั้งปวงพุ่งไปยังแห่งหนไหน ซึ่งสาธารณชนต่างก็ทราบได้ว่าเธอหมายถึงใคร เดลิเมล์ออนไลน์รายงานอย่างนั้นว่า“การบริหารจัดการในระดับผู้บริหารตำแหน่งสูงๆ เต็มไปด้วยความหละหลวม มีการใช้อำนาจในทางที่ผิด การรังแกและกลั่นแกล้ง การเหยียดเพศ การเหยียดผิว และการเหยียดสตรีผิวดำ”ยิ่งกว่านั้น ดร.ชันดาวก้ายังฟาดกลับหลายชุดใหญ่ไปถึงใครบางคนที่สาธารณชนต่างทราบดีว่าเป็นใครคนไหน“คนที่ทำตัวราวกับว่าพวกตนอยู่เหนือกฎหมาย และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้อง และเป็นคนประเภทที่ เอาแต่จะเล่นบทบาทว่าตัวเองถูกคนอื่นทำร้าย อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนที่พวกตนนั้นดูหมิ่นเหยียดหยาม เพื่อจะทำร้ายผู้ที่กล้าหาญพอจะท้าทายการกระทำไม่ถูกต้องของตนเดลิเมลออนไลน์นำหลายประโยคแห่งความเป็นจริงในคำแถลงของผู้หญิงเก่งจากซิมบับเว ยกขึ้นมาเน้นย้ำ ทั้งนี้ หากเธอไม่ได้เปิดหน้าฟาดหนัก เพื่อวีวีไอพีคนดี-ใครสักคน เธอต้องหลุดจากตำแหน่งประธานเซนเทบัลลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว“ดิฉันเป็นคนแอฟริกันซึ่งได้รับโอกาสให้เข้าสู่แวดวงการศึกษาและการงานอาชีพอันดีงามในระดับโลก ดิฉันไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อจะต้องยืนหยัดเพื่ออุดมการบางสิ่งบางอย่าง เช่น เพื่อบรรดาสตรีแอฟริกันท่านอื่นๆ ผู้ที่ยังไม่ได้รับโอกาสและเครื่องมือสู่ชีวิตที่ดีกว่า”พร้อมนี้ ประธานองค์การกุศลเซนเทบัลลีแตะไปถึงปัญหาการทุจริตฉ้อโกงและความแตกแยกด้วยว่า“ตั้งแต่เริ่มแรกเลย ดิฉันเลือกที่จะเข้าร่วมภารกิจในเซนเทบัลลีในฐานะผู้ที่ภาคภูมิใจต่อความเป็นชาวแอฟริกันการปฏิบัติงานของดิฉันอยู่ในหลักแห่งความยุติธรรมและความเท่าเทียมแด่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงิน”“คำตอบคือ ภายใต้นิยายที่แต่งขึ้นมาเพื่อนำไปฟ้องสื่อมวลชนว่าตนเองตกเป็นเหยื่อนั้น เรื่องจริงมีอยู่ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าเป่านกหวีดเตือนภัยในเรื่องพฤติกรรมแห่งธรรมาภิบาลที่ย่ำแย่ การดำเนินงานที่หละหลวมของผู้บริหารระดับสูง การใช้อำนาจในทางที่ผิด การรังแกกลั่นแกล้งเล่นงานดิฉัน การเหยียดเพศ ตลอดจนการเหยียดสตรีผิวดำ อีกทั้งการปกปิดซุกซ่อนการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่างๆ“ดิฉันแค่เป็นผู้หญิงมีการศึกษาดีคนหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่ากฎหมายจะช่วยนำทางและปกป้องดิฉัน” ดร.ชันดาวก้าแถลงอย่างนั้น โดยแฝงภาพสถานการณ์วิกฤติการณ์ความไม่ถูกต้องไว้ในถ้อยคำทุกเม็ดคำพร้อมนี้ เธอย้ำด้วยว่า เธอได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิด“ดิฉันเป็นหนี้บุญคุณของบรรดาท่านที่ยืนเคียงข้างดิฉัน และตอบรับเมื่อดิฉันขอความช่วยเหลือไป เพื่อให้พันธกิจแห่งเซนเทบัลลีสามารถเดินหน้าต่อไป”งานนี้ ราวจะรู้อะไรลึกล้ำแต่ยังไม่รายงาน สื่อค่ายใหญ่ยักษ์ทั้งปวงไม่มีการโยงไปถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์แม้แต่น้อยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติแห่งการแฉบรรลือโลกเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม ทำให้ปรินซ์แฮร์รีปั่นป่วนเสียกระบวนไปหมด เดลิเมลออนไลน์รายงานกระนั้นก็ตาม ภาพลักษณ์ที่เน่าสนิทของเจ้าชายอังกฤษ (ผู้ซึ่งมักจะห่วงภาพลักษณ์ไป ก็ทรงอื้อฉาวไป) ไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของสาธารณชน เพราะเรื่องอื้อฉาวของพระองค์อุบัติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากพระองค์ทรงมีอดีตนักแสดงอย่างเมแกน มาร์เคิล มาเป็นพระชายาแต่ก็น่าสลดใจ ในเมื่อองค์การกุศลเซนเทบัลลีได้สร้างสิ่งดีงามมากมายอย่างต่อเนื่องให้แก่ภูมิภาคแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวแอฟริกันในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ และเด็กๆ ก็จะต้องอยู่รอดให้ได้ในท่ามกลางการระบาดของเชื้อเอชไอวี ภายในประเทศเลโซโท ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านซีกตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บอตสวานา พร้อมกันนี้ ยังช่วยประคองภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ปรินซ์แฮร์รีมาโดยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา บรรดาบรรณาธิการข่าวของเดลิเมลออนไลน์ ซึ่งติดตามเรื่องราวหวือหวาทั้งปวงของสำนักพระราชวังอังกฤษ บอกว่าเห็นร่องรอยความไม่โอเคในแวดวงผู้บริหารระดับสูงของเซนเทบัลลีมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว 2024 อันได้แก่ การที่บิ๊กๆ หลายรายทยอยลาออก รวมทั้งระดับซีอีโอ ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าชายแฮร์รีมายาวนานเหนือกว่านั้นคือ ท่านผู้ใหญ่ใครบางคนอาจจะตัดสินใจให้ลงมือผ่าตัดใหญ่ แก้ปัญหาแบบยกเครื่องหรือเปล่า เพื่อเห็นแก่ความยั่งยืนของเซนเทบัลลี และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้บริจาคทั้งน้อยและใหญ่ข้อสังเกตนี้อิงอยู่กับปรากฏการณ์จริงที่ไม่มีผู้ใหญ่ฝ่ายใดออกมายับยั้งการลาออก ทั้งๆ ที่ความเคลื่อนไหวของปรินซ์แฮร์รีสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลก กล่าวคือ ในเมื่อเซนเทบัลลีมีภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรของปรินซ์แฮร์รี แต่การที่ผู้หญิงซิมบับเว เจ้าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Member of British Empire - MBE ซึ่งไม่ได้อยู่ในสายของปรินซ์แฮร์รี ได้รับการเลื่อนชั้น จากที่เคยเป็นแค่อดีตทรัสตีคนหนึ่ง ผงาดขึ้นเป็นประธานบอร์ดทรัสตี โดยคว้าเก้าอี้เกียรติยศออกไปจากประธานรายเดิมที่เป็นผู้ชายผิวขาวฐานะทางสังคมสูงส่ง และครองตำแหน่งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปีหนำซ้ำเธอยังกล้าหาญมากพอที่จะปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อแก้ปัญหาการบ่อนทำลายไม่ให้การบริหารจัดการเม็ดเงินบริจาค ทั้งขาเข้าและขาออก ได้ไปอยู่ที่แอฟริกา-ความเปลี่ยนแปลงในเซนเทบัลลี เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร-ใครคือซูเปอร์บิ๊กตัวจริง-และการลุกขึ้นล้วงลูกกันขนาดนี้ ต้องมีนัยสำคัญมหาศาลทีเดียวจริงหรือไม่-ยิ่งกว่านั้น การที่ปรินซ์แฮร์รียอมถอยออกจากองค์กรที่พระองค์เป็นผู้ก่อตั้ง มันคือการดับเครื่องชนเผื่อให้ช่วยให้พระสหายในกลุ่ม 5 ทรัสตีเป็นฝ่ายชนะประธานบอร์ด จริงล่ะหรือหรือมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามสุดๆ“ผมหมายความอย่างนี้ครับ คือ ลองคิดดูนะครับ ไอเดียของเดอะซัสเซกซ์มีอยู่ว่า ปีนี้จะเป็นปีทำเงินสร้างรายได้สำหรับเมแกน ซึ่งก็รู้ๆ กันว่าผู้คนต่างเอือมเต็มกลืนกับเธอ“ส่วนปรินซ์แฮร์รีก็จะตั้งหน้าตั้งตาไปในพระภารกิจการกุศล ซึ่งหลักๆ จะมีอินวิคตัส เซนเทบัลลี และอื่นๆ อีกสองสามโครงการ ดังนั้น มันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่ทรงถูกกล่าวหาว่าเหยียดผิว เหยียดเพศ“ทุกคนก็ทราบ มันคือกงกรรมกำเกวียนน่ะครับ คงจำได้ว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ทั้งสองใช้เล่นงานพระราชวงศ์ในตอนที่ให้สัมภาษณ์รายการโอปราห์วินฟรีย์ ผมมองเรื่องนี้ว่ามันหวนกลับมาห้ำหั่นปรินซ์กับเมแกน”โปรไฟล์ของเธอมีผลงานเกียรติภูมิต่างๆ รวมถึงบทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานให้แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านลูกค้ารายย่อย ตลอดจนด้านวาณิชธนกิจนักกฎหมายด้านการเงินคนนี้เป็นนักรณรงค์ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานสำหรับสตรีผิวดำ ซึ่งทำให้เธอได้อยู่ในพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ จนกระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ “MBE – Member of British Empire” จากควีน ในปี 2021สาวเก่งระดับหัวกะทิของซิมบับเวได้พิสูจน์ตัวเองในด้านความเก่ง ความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมแอฟริกันที่ด้อยโอกาส ตลอดจนความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ ดังนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2023 เธอได้รับมอบภารกิจสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งเปิดฉากด้วยการถูกแต่งตั้งเป็นประธานเซนเทบัลลี โดยผู้ที่เสียตำแหน่งนี้คือ จอห์นนี ฮอร์นบี คนสนิทของปรินซ์แฮร์รี ซึ่งครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งนาน 5 ปี และมีบทบาทในบอร์ดทรัสตีอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมทั้งสิ้นกว่า 11 ปีในห้าสิบกว่านาทีที่ร่วมสนทนาข่าวรายการ Palace Confidential เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2025บ.ก.คนหนึ่งของเดอะเมลซันเดย์วินิจฉัยอย่างนั้น พร้อมกับยืนยันความเก่งกาจสามารถรอบตัวของดร.โซฟี ชันดาวก้า ดังนี้“เธอเดินเรื่องอย่างเป็นระบบ และเธอมีศักยภาพรอบด้านเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ เธอสอบเข้าเรียนกฎหมายที่ออกซ์ฟอร์ด และประวัติการทำงานของเธอน่ะ น่าทึ่งมาก“เธอเดินเรื่องกล่าวโทษพวกทรัสตีของเซนเทบัลลีในแบบที่มีขั้นตอนมีระบบดีมากค่ะ และในส่วนที่เปิดโปงปรินซ์แฮร์รีก็คมกริบหลายเรื่องเชียว ซึ่งรวมทั้งเรื่องเหยียดผู้หญิงผิวดำและเหยียดเพศ นอกจากนั้นยังมีข้อกล่าวหาว่าปรินซ์มักจะปล่อยข้อมูลไปถึงมือสื่อมวลชนไม่มากก็น้อย ทั้งที่พระองค์ก็ทรงดูหมิ่นเหยียดหยามสื่อมวลชน“ประธานเซนเทบัลลีบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่า ‘ดิฉันเป็นคนกล้า ดิฉันเป่านกหวีดเตือนให้ทางการทราบถึงสถานการณ์ไม่ถูกต้องต่างๆ แล้วนี่ก็จึงทำให้ดิฉันถูกเล่นงาน’ ทั้งนี้ เธอกล่าวว่าปรินซ์ทรงข่มเหงให้ตัวเธอรู้สึกต้อยต่ำ“มันเป็นคำแถลงที่กรีดลึกน่าอับอายเหลือเกิน ดิฉันที่ทำข่าวพระราชสำนักมานานก็ยังช็อกมากนะคะ“สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับปรินซ์แฮร์รีกับองค์การกุศลเซนเทบัลลี และปรินซ์ซีอิโซ คือ ดร.ชันดาวก้าแตะในเรื่องกฎหมายถึงสองครั้ง แล้วเธอก็เป็นนักกฎหมาย เธอกุมสภาพเงื่อนไขทางกฎหมายได้ดีมากๆ เลยค่ะ”เมื่อถูกถามว่ากรณีปรินซ์แฮร์รีทรงประกาศลาออก เป็นสัญญาณแรกของปัญหาในองค์การกุศลเซนเทบัลลีหรือไม่ บ.ก.ชาร์ลอตต์ตอบว่า“ไม่ใช่ค่ะ ที่ผ่านมามีการทยอยลาออกเยอะเชียวค่ะ เช่น กรณีของแอนดรูว์ ทักเกอร์ ซึ่งปรินซ์แฮร์รีสนิทด้วยอย่างยิ่งและจะเรียกเขาว่า ทักส์ เสมอน่ะค่ะ ตอนที่เขาลาออก ดิฉันเป็นคนเขียนข่าวเอง“ประเด็นการลาออกจะเป็นประมาณเรื่องเงินสปอนเซอร์องค์กร ทักส์มีบทบาทในด้านระดมเงินบริจาครายใหญ่ค่ะ ตอนที่เขาทิ้งเซนเทบัลลีเป็นช่วงที่ยอดบริจาคลดฮวบๆ หนักหนามาก”ศึกใหญ่ระหว่างปรินซ์แฮร์รีและทีมพีอาร์แห่งมอนเตซิโต กับนักกฎหมายผู้เก่งฉกาจอย่าง ดร.ชันดาวก้า ในวันเลขสวย 25 มีนาคม 2025 ส่งผลให้พระสวามีของดัชเชสเมแกนได้รับความอับอายอย่างที่ไม่เคยประสบขนาดนี้มาก่อน เพราะกระแสสังคมเชี่ยวกรากชัดเจนว่าสาธารณชนเทใจเชื่อในข้อมูลของดร.ชันดาวก้า ผู้ซึ่งวางตัวได้ฉลาดและดีงามตั้งแต่คราวเกิดคลิปอัปยศ “เมแกนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผู้บริหารหญิงชาวซิมบับเว” และเมื่อเธอนำเสนอการเปิดโปงโฉมหน้าแท้จริงของปรินซ์แฮร์รี เธอก็ทำได้กำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป และตรงใจท่านผู้ชมผลกระทบที่กระแทกไปยังพระทัยของปรินซ์แฮร์รีคือ ทรงถูกฟันแสกหน้า กลายเป็นตัวตลก ตัวผู้ร้าย เป็นจำเลยสังคม ปรินซ์ทรงปั่นป่วนเสียกระบวนหนักหนา เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นแล้วปรินซ์ก็ทำอย่างที่เคยเป็นมา คือ กบดานเยียวยาจิตใจ จนกว่าเรื่องจะซาตัวกระนั้นก็ตาม ทีมงานของปรินซ์ซึ่งนำโดยเมแกน มาร์เคิล บัณฑิตรัฐศาสตร์และการแสดง (เป็นเมเจอร์ที่สองของเธอ) ตัดสินใจแก้เกม ด้วยวิธีด้อยค่าความน่าเชื่อถือของประธานเซนเทบัลลีดังปรากฏว่าน.พ.เคเลลโล เลโรโทลี คุณหมอแอฟริกัน พระสหายสนิทของปรินซ์ และเป็นหนึ่งใน 5 อดีตทรัสตี ไปออกทีวีออนไลน์ของค่ายสกายนิวส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคมนอกจากนั้น คุณหมอมิได้มีอรรถาธิบายมายืนยันคำกล่าวของตนเอง ในภาษาชาวบ้านก็คือ งานหยาบ - พูดลอยๆ เพียงแค่มีเสียงเชียร์เกิดขึ้นในส่วนของปรินซ์แฮร์รี ผู้ซึ่งมีประวัติไม่งดงามเป็นจำนวนมาก และได้กระทำสิ่งที่ไม่งดงามต่อท่านพ่อและพระครอบครัวตระกูลวินด์เซอร์ครั้งแล้วครั้งเล่า กระทั่งว่าใครกล่าวเชียร์ปรินซ์ ก็ยากจะน่าเชื่อถือแม้การแก้เกมโดยทีมมอนเตซิโตจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตกนรกของปรินซ์แฮร์รี แต่นักกฎหมายผู้เก๋าเกมการไฝว้ ใช้ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ฟาดกลับทุกครั้ง และทวีความรุนแรงในการฟาดกลับ ซึ่งมีผลดีในเชิงเทคนิค อันได้แก่ การข่มขวัญ เพราะทุกครั้งที่โจมตี ก็จะถูกโต้ตอบเป็นความเสียหายที่เจ็บลึกลงกระดูกหนักหนามากขึ้นงานนี้ต้องนับว่าเดอะซัสเซกซ์เดินเข้าสู่หายนะโดยแท้ เพราะเรื่องเน่าเก่าปานกลางที่พระชายาเมแกน มาร์เคิล เคยทำอื้อฉาวไปทั่วโลกว่าเหยียดผิวและย่ำยีศักดิ์ศรีประธานเซนเทบัลลี สตรีชาวซิมบับเว ถูกรื้อฟื้นขึ้น พร้อมข้อมูล Unseen & Unknown 2 เด้งสาหัสก็ถูกเปิดเผยสู่ชาวโลกบรรยายคลิปสิบกว่าวินาทีอัปยศที่เมแกน มาร์เคิล ทำให้ดร.โซฟี ชันดาอูกา นักกฎหมายและนักการเงินหญิงชาวซิมบับเว ต้องมุดลอดใต้ถ้วยรางวัล เพื่อก้าวออกห่างจากปรินซ์แฮร์รี ไปยืนข้างเธอ บนเวทีมอบถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศในระหว่างให้สัมภาษณ์แก่ Sunday Morning ดร.ชันดาวก้าท้าวความถึงเรื่องอื้อฉาวก้องโลกดังกล่าวพร้อมนี้ ดร.ชันดาวก้าชี้ประเด็นว่า ปรินซ์แฮร์รีขาดธรรมาภิบาล ลุแก่อำนาจ มีทัศนคติที่ขาดความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ โดยเชื่อมั่นในหัวโขนแห่งพระราชโอรสฝังลึก กระทั่งคอยทึกทักว่า บุคลากรทุกคนจะต้องตามอำเภอใจของพระองค์ในทุกเรื่องราว อีกทั้งต้องรีบตอบสนองทุกข้อเรียกร้องของพระองค์โดยทันทีพร้อมนี้ประธานเซนเทบัลลีกล่าวด้วยว่าเพราะข้อมูลสถิติว่าด้วยยอดเงินบริจาคสู่เซนเทบัลลีแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ปรินซ์แฮร์รีลาออกจากความเป็นสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ และย้ายถิ่นไปปักหลักในถิ่นมอนเตซิโตเมื่อปี 2020 ยอดเงินบริจาคลดฮวบ และผู้บริจาครายใหญ่ถอนตัวไปเป็นจำนวนมากในการนี้ ดร.ชันดาวก้ากล่าวตรงไปตรงมาว่า การมีหรือไม่มีปรินซ์แฮร์รีจะไม่ส่งผลด้านลบต่อเซนเทบัลลี หนำซ้ำ ยอดเงินบริจาคจะดีขึ้นด้วย ในเมื่อผู้ที่ประสงค์จะส่งเสริมภารกิจของเซนเทบัลลีมีความมั่นใจมากขึ้น“สาเหตุเดียวที่ดิฉันมาให้สัมภาษณ์คือ ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม เจ้าชายแฮร์รีทรงอนุมัติให้มีการปล่อยข้อมูลไปยังสื่อมวลชน อันเป็นข่าวที่ทำลายกันหนักมาก โดยไม่ได้แจ้งทราบแก่ดิฉัน หรือทีมผู้อำนวยการระดับประเทศ หรือกระทั่งกรรมการบริหารของดิฉัน“คิดดูนะคะว่าการเล่นงานป้ายสีกันขนาดนั้น สร้างความเสียหายเพียงไรทั้งต่อตัวดิฉัน ตลอดจนบุคลากร 540 รายในเซนเทบัลลีและครอบครัวของพวกเขา นี่ล่ะค่ะ ตัวอย่างที่โจ่งแจ้งว่าพระองค์กลั่นแกล้งรังแกดิฉันอย่างมหาศาล” ประธานเซนเทบัลลีกล่าวกับพิธีกรด้วยเสียงนุ่มนวล และด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่ดีมากหลังจากการออกโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม ให้สัมภาษณ์เปิดโปงชนิดที่เจาะลึกมากกว่าเมื่อรอบแรก ความพยายามของชาวคณะมอนเตซิโตในอันที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของปรินซ์แฮร์รี ได้ปรับแท็กติกไปสู่การประกาศยืนยันในเนื้อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ว่า ข้อมูลของดร.ชันดาวก้าไม่มีมูลความจริง ขอให้ทุกคนรอการตัดสินของคณะกรรมาธิการกำกับองค์การกุศล ซึ่งจะเปิดการสอบสวนในเร็ววันทั้งนี้ แม้แท็กติกดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การเรียกดูหลักฐานลึกๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าอดีตกลุ่มทรัสตีหลีกเลี่ยง และยอมถอยไปแล้วในคราวของศาลสูง กระนั้นก็ตาม แท็กติกนี้มีผลดีไม่มากก็น้อยเพราะทำให้เกิดหลักฐานทางสังคมว่า ปรินซ์แฮร์รีมีความมั่นใจที่จะพิสูจน์ตนเองผ่านกระบวนการของคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ว่าหลังจากนี้ก็รอไปด้นต่อแบบที่เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าก็เป็นไปได้ในการออกข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้าตรา As Ever ของเมแกน มาร์เคิล บนเว็บไซต์ข่าวของ HELLO! เมื่อ 31 มีนาคม 2025 มีการใช้แท็กติกพาดหัวเรียกแขกว่า เมแกน มาร์เคิล ปล่อยจดหมายส่วนตัวออกมาในท่ามกลางกระแสความขัดแย้งเรื่ององค์การกุศลของปรินซ์แฮร์รี ที่เป็นหนามทิ่มแทงข่าวโฆษณาดังกล่าวมีนัยสำคัญเกี่ยวกับชาวคณะมอนเตซิโต กับวิกฤติอิมเมจปรินซ์ล่มสลาย 2 ประการในประการแรก เห็นได้ชัดว่าพระชายาของปรินซ์แฮร์รีถนอมตัวให้อยู่ห่างวิกฤติของพระสวามี โดยจะไม่เปิดช่องให้ตัวเธอโดนหางเลขฟาดฟันฟรีๆ หลังจากที่เก็บเนื้อเก็บตัวหลบใต้เรดาร์นักข่าวอย่างสุดความสามารถ แต่ก็พลาดพลั้งโดนไปชุดใหญ่ไฟกระพริบจากข้อมูลที่ดร.ชันดาวก้าให้สัมภาษณ์กรณีดัชเชสเมแกนเหยียดผิว ในรายการ Sunday Morning เมื่อหนึ่งวันก่อนหน้า หรือก็คือ 30 มีนาคม 2025ในประการที่สอง ทีมเครื่องจักรพีอาร์ของพระตำหนักมอนเตซิโต (ที่สื่อมวลชนบอกไว้หลายครั้งว่า เมแกนเป็นหัวขบวนของทึม) ยังมีความพยายามจะนำเสนอประเด็นแก้ตัวให้ปรินซ์แฮร์รี เพื่อกอบกู้อิมเมจของพระองค์ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆ ก็ตาม โดยในเที่ยวนี้ ใช้พื้นที่ประมาณ 10%ตอนท้ายข่าวโฆษณา เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ของ นิก เอเดะ กูรูคนดังด้านแบรนด์และวัฒนธรรมพร้อมนี้ กูรูนิก เอเดะ พูดด้วยว่า ‘หากปรินซ์แฮร์รีสามารถทำได้ พระองค์ก็น่าจะไม่อยากให้เรื่องของพระองค์ไปกระเทือนถึงเมแกน’ ซึ่งเปิดตัวสินค้าในสัปดาห์นี้ ประโยคนี้ของกูรูนิก แฝงใจความระหว่างบรรทัดว่า ปรินซ์แฮร์รีคงไม่คาดคิดว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ ถูกฟาดกลับจนอิมเมจยับเยิน จนกระทั่งเน่าฉาวไปถึงพระชายาประเด็นที่ดูเสมือนว่าชาวคณะมอนเตซิโตต้องการแพลมออกไปในมุกถนัด ว่าปรินซ์แฮร์รีทรงเป็นเหยื่อของวีวีไอพีบางท่านที่กดดันพระองค์ไปสู่หายนะ ชื่อเสียงและภาพที่สร้างสมไว้ ย่อยยับเกินจะฟื้นฟูนั้นทั้งนี้ โดยทั่วไป การระดมทุนมาใน 2 รูปแบบ ได้แก่ #เงินบริจาค ซึ่งประธานเซนเทบัลลีจะปรับโครงสร้างให้ตรงไปยังที่ทำการในแอฟริกา และ #เงินจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมที่มีการซื้อขายเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเซนเทบัลลีจะปรับโครงสร้างให้อยู่ในการบริหารจัดการของผู้ปฏิบัติงานในแอฟริกาความยอกย้อนที่ทำให้จะต้องมีการปรับโครงสร้างดังกล่าว สะท้อนอยู่ในความไม่สมเหตุสมผลหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่แถลงการณ์ที่ทีมของเจ้าชายแฮร์รีผลิตขึ้นไปป้อนสู่สื่อมวลชน มีแง่มุมที่ไม่เคลียร์อย่างยิ่งยวดเช่น ทำไมบรรดาทรัสตีที่กำลังฮึ่มฮั่มจะรุกฆาตประธานเซนเทบัลลี ด้วยการจัดประชุมบอร์ดทรัสตี แล้วจะฮั้วกันโหวตถอดถอนดร.ชานดาวก้าให้พ้นทางออกไป จึงกลับเป็นฝ่ายล่าถอย และยอมยกเลิกกำหนดการประชุมบอร์ดทรัสตีไปเอง หลังจากนั้นก็ไปถึงขั้นตอนลาออกจากหมวกทรัสตีแนวโน้มเรื่องนี้จึงส่อเค้าว่า “วีวีไอพี” เบื้องหลังดร.โซฟี ชันดาวก้า ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าปรินซ์ทั้งสองพระองค์ และมีอาวุธลับอยู่ในมือ ได้เล็งเห็นว่าตัดจบสยบทุกวิชามารในลักษณะนี้ เซนเทบัลลีบอบช้ำน้อยที่สุด ผู้บริจาคทั้งปวงสบายใจและมั่นใจที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการยกระดับชีวิตของชาวแอฟริกันรอเฉลยกันสักระยะ น่าจะมีข้อมูลแพลมเพิ่มอีกดั่งที่กูรูนิก เอเดะ บอกกับ HELLO! ว่า“ทีมของดัชเชสจะเคืองใจกับการสื่อข่าวเชิงลบที่แวดล้อมเซนเทบัลลี และปรินซ์แฮร์รี!!”และที่แน่ๆ สื่อมวลชนคือตาอยู่ ได้กินพุงปลา เพราะทุกฝ่ายต่างต้องใช้บริการอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์มของสื่อ ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้พื้นที่และค่าผลิตคอนเทนต์กันอิ่มเอม อย่างว่านะ อาชีพใคร เขาก็ต้องทำในส่วนของเขาอย่างเต็มที่ เพื่อป้อนสู่การเสพข้อมูลอร่อยๆ ให้แก่สาธารณชน